Tele2 привлекает таланты

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-17T12:27:33+03:00

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Оператор мобильной связи Tele2 подводит итоги летней стажировки для студентов ведущих российских вузов. В 2018 году молодые специалисты подали более 2000 заявок на участие в программе, при этом 45% из них было зарегистрировано в Москве.

Программа стажировки Praktik – один из основных инструментов компании по привлечению молодых специалистов. В этом году она прошла в 11 городах России: Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Претенденты могли пройти на стажировку в финансовом и юридическом департаментах. Наибольшей популярностью у студентов пользовались техническая и финансовая функции, а также дирекция по маркетингу.

Большинство заявок на стажировку поступило от студентов Высшей школы экономики, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Финансового университета при правительстве РФ. Претенденты прошли многоступенчатый отбор, и в итоге из 2000 студентов стажерами стали 52 человека. При этом 15 из них попали в центральный и московский офисы компании. В Ростове-на-Дону в стажеры практиковались в дирекции по работе с персоналом и отделе продаж.

С первого дня стажеры работают под руководством опытных наставников, которые помогают им получать ценные навыки и достигать профессионального роста. Они взаимодействуют с руководством компании и участвуют в проектах вместе с остальными сотрудниками. Помимо этого, стажировка предусматривает специальную программу обучения для молодых специалистов, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

По итогам летней стажировки 44 студента получили предложение остаться в компании в рамках пролонгированной программы, позволяющей сочетать работу с учебой на условиях гибкого графика. На протяжении всей стажировки оператор обеспечивает участникам выплату заработной платы и соблюдение социальных гарантий.

Программа стажировки проводится в компании с 2010 года. За 9 лет в ней приняли участие 411 студентов со всей России, пятая часть которых осталась в штате. Большинство молодых специалистов трудоустроилось в финансовом департаменте, а также в центре планирования и развития сети.