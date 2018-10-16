Михаил Тарабукин: «СеняФедя» будут вкусно кормить всю страну

16 Окт. 15:00 2018-10-16T21:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный российский актер Михаил Тарабукин, знакомый зрителям как Федя из сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», стал звездным гостем на торжественном открытии нового сезона телеканала СТС в Волгограде. Он встретился со своими поклонниками и журналистами в кафе NOSOROG. Михаил представил премьеру сезона, рассказал о закулисье, о доме и об отношениях.

Сериал «СеняФедя» - это уже второй спин-офф «Кухни», в котором два полюбившихся зрителям повара купят фудтрак и попытаются разбогатеть на уличной еде.

- Это сериал про двух друзей, которые отправились в захватывающее, где-то опасное путешествие. Они хотят кормить людей, - рассказал Михаил Тарабукин. - Сеня и Федя - настоящие друзья. Они разные. У них разный образ жизни. Они могут случайно убить друг друга в порыве спора. Но никогда друг друга не подведут.

Фото: Пресс служба телеканала СТС.

Сейчас близятся к финалу съемки первых 12 серий.

- Съемки очень интересные и веселые, но не легкие. Мы играем тех же самых ребят, которых играли шесть лет в «Кухне». Но теперь это история только про нас, - отмечает Михаил. - Федя за шесть сезонов вообще не раскрылся. И именно в этом сериале это произойдет. Этим я, как актер, горжусь. Мы прекрасно понимаем, какую высокую планку мы должны взять после «Кухни». Надеюсь, все получится.

Актер признался, что, пожалуй, главный источник его вдохновения – это его друг и партнер Сергей Лавыгин (Сеня). С ним никогда не скучно. Не дают унывать и сценаристы, и режиссеры, придумывая самые невероятные ситуации. Съемки пока проходят в Москве.

- Но фудтрак можно припарковать везде. И мы можем поехать покорять страну, остановиться и в Волгограде, и в Сочи. Зрители будут следить за отношениями Сени и Марины. А Федя - он ищет. Ищет ту, одну. Но пока у него их 25. Он, конечно, старается. Хотя... я как артист еще не понял, притворяется он или нет, - смеется Михаил.

В общем, скоро вы все сами увидите.

Фото: Пресс служба телеканала СТС.

Фото: Пресс служба телеканала СТС.

Фото: Пресс служба телеканала СТС.

Фото: Пресс служба телеканала СТС.

Реклама.