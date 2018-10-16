Любому автолюбителю найдется своя SKODA

16 Окт. 19:00 2018-10-16T20:56:34+03:00

Модельный ряд KODA 2018 в Волгограде года включает в себя автомобили как для молодых и энергичных, так и для начинающих водителей, автолюбителей с детьми, покупателей, ценящих оптимальное соотношение цена-качество.

Изменить размер текста: A A

Споры о том, какой автомобиль лучше не утихают: кому-то нравятся быстрые машины, кто-то предпочитает вместительные авто, другие отдают свое предпочтение моделям с полным приводом и высоким клиренсом. Добавляем к этому цену на новый автомобиль и количество вариантов еще больше увеличивается. Несмотря на кажущуюся непримиримость мнений о том, какую машину стоит брать, всех участников таких баталий можно разделить на несколько групп.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСА

Впечатление о машине основывается на том, как она выглядит. Внешний вид ŠKODA RAPID – стильный современный европейский автомобиль, над дизайном которого долго и плодотворно работала команда профессионалов. Результатом их труда стало авто, в котором нет случайных элементов. RAPID – это возможность выбрать себе машину в одном из 10 предлагаемых цветов. Будущему владельцу доступен автомобиль с двухцветным вариантом окраски: черная крыша и остальной кузов красный, жёлтый, зелёный, серебристый или бежевый. Противотуманные фары спереди, тонированные накладки на фонари сзади, оригинальные литые диски и современный купеобразный силуэт завершают единую концепцию современного городского лифтбека.

Конструкторы оснастили ŠKODA RAPID широким перечнем оборудования, которое по достоинству оценит городской житель:

- Электронная система курсовой устойчивости (ESC[1]) и антиблокировочная система (ABS[2]);

- Предусмотрена установка до 6 подушек безопасности;

- Бортовой компьютер;

- Кондиционер или климат контроль, который поддерживает температуру с точностью до половины градуса;

- Передние и задние электростеклоподъемники;

- Датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида с омывателем обеспечивают безопасное маневрирование на тесных улицах города;

- Обогрев передних кресел;

Мультимедийная система с выходом в интернет. Модель комплектуется системами Swing[3] и Amundsen[4], которые могут быть дополнены системой SmartLink+[5], отвечающей за интеграцию со смартфоном. В таком случае информация на дорожных картах будет обновляться в реальном режиме времени.

ТЕ, КТО ПОКУПАЕТ СЕБЕ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Счастливые обладатели водительских прав после их получения начинают задумываться о том, какую машину выбрать. Рекомендуем остановиться на новом автомобиле, т.к. в этом случае действует гарантия производителя, отсутствуют скрытые дефекты от предыдущего владельца и т.д. Выбор в качестве такой машины ŠKODA RAPID базируется на следующих аргументах:

- Доступная цена. Стоимость новой модели RAPID составляет чуть более полумиллиона рублей;

- Современные технологии: мультимедиа, интегрируемые со смартфоном, помощник начала движения при подъеме, ассистент управления задним светом, камера заднего вида, передние и задние парктроники;

- Безопасность. Модель получила максимальные 5 звезд по итогам испытаний от независимой европейской организации Euro NCAP[6]. В начальную комплектацию конструкторы установили фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, дисковые тормоза.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие детей накладывает определенные ограничения на выбор автомобиля. Машина должна быть не только мощной или экономичной, но производитель должен обеспечить:

- комфорт;

- достойный уровень безопасности;

- просторный салон и багажник;

- дополнительные сиденья.

Эргономика салона ŠKODA продумана до мелочей. Фото: Волга-Раст.

ŠKODA OCTAVIA в полной мере отвечает этим критериям. В салоне ŠKODA OCTAVIA учтены множество мелочей, которые делают поездки удобными, а время в дороге пролетает незаметно. Для этого в машине установлен двухзонный климат-контроль и электрорегулировка сидений с памятью. При смене водителя не надо заново подстраивать под себя сиденье, каналы радио и т.д., все сохраняется в памяти и «привязывается» к трем ключам автомобиля. Не забыт и длительный период эксплуатации машины зимой: передние и задние сиденья с функцией подогрева, лобовое и ветровое стекла с электрообогревом и подогрев руля.

Чешские конструкторы приложили много усилий, чтобы модель получила 5 звезд по результатам тестирования Euro NCAP. Для этого помимо подушек безопасности в автомобиль были внедрены следующие электронные системы помощи водителю:

- Контроль дистанции спереди (Front Assist[7]);

- Контроля слепых зон (Blind Spot Detect[8]);

- Ассистент движения по полосе (Lane Assist[9]);

- Ассистент выезда с парковки задним ходом (Rear Traffic Alert[10]);

- Проактивная защита (Crew Protect Assist[11]);

- Аварийное торможение (Multi-Collision Brake[12]).

ПРАКТИЧНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ЦЕНЯЩИЕ В АВТОМОБИЛЕ НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Машина помимо первоначальных затрат, связанных с ее покупкой, требует и регулярных расходов каждый год. К ним относится в первую очередь потребление топлива, стоимость ТО и полиса обязательного страхования. Рачительный владелец это понимает и старается подобрать для себя автомобиль, в котором оптимальное сочетание современных систем, отвечающих за комфорт и безопасность, но при этом стоимость содержания подобного авто не больно сказывается на личных финансах.

ŠKODA OCTAVIA – техническое обеспечение на высоте.

Мы предлагаем в этом случае остановить свой выбор на двух моделях:

- ŠKODA RAPID. Автомобиль поставляется с двумя вариантами моторов: 1,6 1.6 MPI и 1.4 TSI. Из них самым экономичным является вариант с бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью в 125 л.с. Расход на трассе составляет 4,4 л/100 км, а в смешанном цикле – 5,5 л. Модель комплектуется автоматической коробкой передач.

- ŠKODA OCTAVIA. Трудно поверить, но этот внушительный чешский седан потребляет 4,5 л/100 км на трассе и 5,4 л/100 км при движении в смешанном цикле. Инженерам удалось достичь таких низких показателей расхода топлива на бензиновом моторе объемом в 1.4 литра (мощностью 150 л.с.) с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска под высоким давлением. С такими показателями экономичности автомобиль занимает одно из лидирующих мест в своем классе. Одно из главных преимуществ машины, помимо экономии топлива - вместительность, безопасность и богатое оснащение.

ЛЮБИТЕЛИ СОВЕРШАТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ

Поездки на машине по трассе на большие расстояния, кроме безопасности, требуют и повышенный уровень комфорта, особенно если в этом участвуют дети. ŠKODA OCTAVIA предлагает возможности, которые ранее были доступны только владельцам авто премиум-класса:

- полностью светодиодная головная оптика;

- система контроля слепых зон;

- ассистент выезда с парковки задним ходом;

- светодиодная атмосферная подсветка салона;

- рулевое колесо с подогревом;

- адаптивный круиз-контроль;

- камера заднего вида с омывателем;

- ассистент движения с прицепом;

- ассистент парковки (Park Assist[13]);

- складные столики на спинках сидений;

- функция персонализации;

- 2 USB-разъема[14] для задних пассажиров.

Помимо этого модель славится вместительным багажником, который в максимальном объеме составляет до 1 558 л для кузова лифтбек. В таком случае взять с собой в дорогу все необходимое не составит проблемы.

ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА

Тем, кто предпочитает семейные выезды на природу, нужен комфортный и вместительный автомобиль, который демонстрирует хорошую управляемость, как в городе, так и там, где дорог нет или их качество очень низкое. При этом машина должна быть оснащена современными электронными помощниками и системами, отвечающими за комфорт и безопасность во время путешествий. Марка ŠKODA в этом случае для автовладельцев предлагает внедорожник KODIAQ.

ŠKODA KODIAQ за городом приятно удивит управляемостью.

Вместительный автомобиль - отличный выбор для большой семьи. Внутри свободно размещаются 7 взрослых пассажиров. Благодаря широким возможностям трансформации внутреннее пространство салона легко приспособить под текущие потребности. Аргументируя подобный выбор, перечислим основные преимущества модели:

- Полностью светодиодные фары, обеспечивающие комфортное управление внедорожником в темное время суток.

- Камера кругового обзора (Area View[15]) позволяет знать, что происходит вокруг автомобиля. При маневрировании в сложных условиях или преодолении дорожных препятствий это полезная функция.

- Система контроля слепых зон (Blind Spot Detect) помогает при движении по трассе.

- Багажное отделение с объемом до 635 л. позволит разместить в машине все необходимое.

- 3 зонный климат-контроль и вентилируемые передние сиденья обеспечат комфортное путешествие для пассажиров.

- Регулировка задних сидений в продольном направлении (18 см) и задние подголовники с функцией для сна помогают занять удобное положение и не испытывать дискомфорта при длительном путешествии.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.

Реклама.

[1] ЕСЦ

[2] АБС

[3] Свинг

[4] Амудсен

[5] Смартлинк+

[6] Евро НКАП

[7] Фронт Ассист

[8] Бленд Спот Детект

[9] Лайн Ассист

[10] Реа трафик алерт

[11] Кру протект ассист

[12] Мульти-колижн брейк

[13] Парк ассист

[14] ЮСБ-разъема

[15] Ариа вью