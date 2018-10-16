Любому автолюбителю найдется своя SKODA
Споры о том, какой автомобиль лучше не утихают: кому-то нравятся быстрые машины, кто-то предпочитает вместительные авто, другие отдают свое предпочтение моделям с полным приводом и высоким клиренсом. Добавляем к этому цену на новый автомобиль и количество вариантов еще больше увеличивается. Несмотря на кажущуюся непримиримость мнений о том, какую машину стоит брать, всех участников таких баталий можно разделить на несколько групп.
ЭНЕРГИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСА
Впечатление о машине основывается на том, как она выглядит. Внешний вид ŠKODA RAPID – стильный современный европейский автомобиль, над дизайном которого долго и плодотворно работала команда профессионалов. Результатом их труда стало авто, в котором нет случайных элементов. RAPID – это возможность выбрать себе машину в одном из 10 предлагаемых цветов. Будущему владельцу доступен автомобиль с двухцветным вариантом окраски: черная крыша и остальной кузов красный, жёлтый, зелёный, серебристый или бежевый. Противотуманные фары спереди, тонированные накладки на фонари сзади, оригинальные литые диски и современный купеобразный силуэт завершают единую концепцию современного городского лифтбека.
Конструкторы оснастили ŠKODA RAPID широким перечнем оборудования, которое по достоинству оценит городской житель:
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC[1]) и антиблокировочная система (ABS[2]);
- Предусмотрена установка до 6 подушек безопасности;
- Бортовой компьютер;
- Кондиционер или климат контроль, который поддерживает температуру с точностью до половины градуса;
- Передние и задние электростеклоподъемники;
- Датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида с омывателем обеспечивают безопасное маневрирование на тесных улицах города;
- Обогрев передних кресел;
Мультимедийная система с выходом в интернет. Модель комплектуется системами Swing[3] и Amundsen[4], которые могут быть дополнены системой SmartLink+[5], отвечающей за интеграцию со смартфоном. В таком случае информация на дорожных картах будет обновляться в реальном режиме времени.
ТЕ, КТО ПОКУПАЕТ СЕБЕ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Счастливые обладатели водительских прав после их получения начинают задумываться о том, какую машину выбрать. Рекомендуем остановиться на новом автомобиле, т.к. в этом случае действует гарантия производителя, отсутствуют скрытые дефекты от предыдущего владельца и т.д. Выбор в качестве такой машины ŠKODA RAPID базируется на следующих аргументах:
- Доступная цена. Стоимость новой модели RAPID составляет чуть более полумиллиона рублей;
- Современные технологии: мультимедиа, интегрируемые со смартфоном, помощник начала движения при подъеме, ассистент управления задним светом, камера заднего вида, передние и задние парктроники;
- Безопасность. Модель получила максимальные 5 звезд по итогам испытаний от независимой европейской организации Euro NCAP[6]. В начальную комплектацию конструкторы установили фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, дисковые тормоза.
СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Наличие детей накладывает определенные ограничения на выбор автомобиля. Машина должна быть не только мощной или экономичной, но производитель должен обеспечить:
- комфорт;
- достойный уровень безопасности;
- просторный салон и багажник;
- дополнительные сиденья.
Эргономика салона ŠKODA продумана до мелочей. Фото: Волга-Раст.
ŠKODA OCTAVIA в полной мере отвечает этим критериям. В салоне ŠKODA OCTAVIA учтены множество мелочей, которые делают поездки удобными, а время в дороге пролетает незаметно. Для этого в машине установлен двухзонный климат-контроль и электрорегулировка сидений с памятью. При смене водителя не надо заново подстраивать под себя сиденье, каналы радио и т.д., все сохраняется в памяти и «привязывается» к трем ключам автомобиля. Не забыт и длительный период эксплуатации машины зимой: передние и задние сиденья с функцией подогрева, лобовое и ветровое стекла с электрообогревом и подогрев руля.
Чешские конструкторы приложили много усилий, чтобы модель получила 5 звезд по результатам тестирования Euro NCAP. Для этого помимо подушек безопасности в автомобиль были внедрены следующие электронные системы помощи водителю:
- Контроль дистанции спереди (Front Assist[7]);
- Контроля слепых зон (Blind Spot Detect[8]);
- Ассистент движения по полосе (Lane Assist[9]);
- Ассистент выезда с парковки задним ходом (Rear Traffic Alert[10]);
- Проактивная защита (Crew Protect Assist[11]);
- Аварийное торможение (Multi-Collision Brake[12]).
ПРАКТИЧНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ЦЕНЯЩИЕ В АВТОМОБИЛЕ НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Машина помимо первоначальных затрат, связанных с ее покупкой, требует и регулярных расходов каждый год. К ним относится в первую очередь потребление топлива, стоимость ТО и полиса обязательного страхования. Рачительный владелец это понимает и старается подобрать для себя автомобиль, в котором оптимальное сочетание современных систем, отвечающих за комфорт и безопасность, но при этом стоимость содержания подобного авто не больно сказывается на личных финансах.
ŠKODA OCTAVIA – техническое обеспечение на высоте.
Мы предлагаем в этом случае остановить свой выбор на двух моделях:
- ŠKODA RAPID. Автомобиль поставляется с двумя вариантами моторов: 1,6 1.6 MPI и 1.4 TSI. Из них самым экономичным является вариант с бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью в 125 л.с. Расход на трассе составляет 4,4 л/100 км, а в смешанном цикле – 5,5 л. Модель комплектуется автоматической коробкой передач.
- ŠKODA OCTAVIA. Трудно поверить, но этот внушительный чешский седан потребляет 4,5 л/100 км на трассе и 5,4 л/100 км при движении в смешанном цикле. Инженерам удалось достичь таких низких показателей расхода топлива на бензиновом моторе объемом в 1.4 литра (мощностью 150 л.с.) с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска под высоким давлением. С такими показателями экономичности автомобиль занимает одно из лидирующих мест в своем классе. Одно из главных преимуществ машины, помимо экономии топлива - вместительность, безопасность и богатое оснащение.
ЛЮБИТЕЛИ СОВЕРШАТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
Поездки на машине по трассе на большие расстояния, кроме безопасности, требуют и повышенный уровень комфорта, особенно если в этом участвуют дети. ŠKODA OCTAVIA предлагает возможности, которые ранее были доступны только владельцам авто премиум-класса:
- полностью светодиодная головная оптика;
- система контроля слепых зон;
- ассистент выезда с парковки задним ходом;
- светодиодная атмосферная подсветка салона;
- рулевое колесо с подогревом;
- адаптивный круиз-контроль;
- камера заднего вида с омывателем;
- ассистент движения с прицепом;
- ассистент парковки (Park Assist[13]);
- складные столики на спинках сидений;
- функция персонализации;
- 2 USB-разъема[14] для задних пассажиров.
Помимо этого модель славится вместительным багажником, который в максимальном объеме составляет до 1 558 л для кузова лифтбек. В таком случае взять с собой в дорогу все необходимое не составит проблемы.
ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА
Тем, кто предпочитает семейные выезды на природу, нужен комфортный и вместительный автомобиль, который демонстрирует хорошую управляемость, как в городе, так и там, где дорог нет или их качество очень низкое. При этом машина должна быть оснащена современными электронными помощниками и системами, отвечающими за комфорт и безопасность во время путешествий. Марка ŠKODA в этом случае для автовладельцев предлагает внедорожник KODIAQ.
ŠKODA KODIAQ за городом приятно удивит управляемостью.
Вместительный автомобиль - отличный выбор для большой семьи. Внутри свободно размещаются 7 взрослых пассажиров. Благодаря широким возможностям трансформации внутреннее пространство салона легко приспособить под текущие потребности. Аргументируя подобный выбор, перечислим основные преимущества модели:
- Полностью светодиодные фары, обеспечивающие комфортное управление внедорожником в темное время суток.
- Камера кругового обзора (Area View[15]) позволяет знать, что происходит вокруг автомобиля. При маневрировании в сложных условиях или преодолении дорожных препятствий это полезная функция.
- Система контроля слепых зон (Blind Spot Detect) помогает при движении по трассе.
- Багажное отделение с объемом до 635 л. позволит разместить в машине все необходимое.
- 3 зонный климат-контроль и вентилируемые передние сиденья обеспечат комфортное путешествие для пассажиров.
- Регулировка задних сидений в продольном направлении (18 см) и задние подголовники с функцией для сна помогают занять удобное положение и не испытывать дискомфорта при длительном путешествии.
Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.
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[1] ЕСЦ
[2] АБС
[3] Свинг
[4] Амудсен
[5] Смартлинк+
[6] Евро НКАП
[7] Фронт Ассист
[8] Бленд Спот Детект
[9] Лайн Ассист
[10] Реа трафик алерт
[11] Кру протект ассист
[12] Мульти-колижн брейк
[13] Парк ассист
[14] ЮСБ-разъема
[15] Ариа вью