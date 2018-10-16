У банка «КОР» отозвали лицензию: как получить деньги

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-16T16:40:38+03:00

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Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка «КОР». Выплаты начнутся с 17 октября 2018 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в агентстве по страхованию вкладов, приемом заявлений от вкладчиков и выплатой страхового возмещения будет заниматься ПАО «Почта Банк».

Предполагается, что агентский договор между АСВ и банком-агентом будет действовать не менее года, а после истечения срока действия договора обращаться за выплатой придется непосредственно в агентство. Время обращения ограничено окончанием ликвидационных процедур.

Отметим, согласно реестру обязательств, за страховым возмещением обратиться могут 1,33 тысячи вкладчиков, разместивших на счетах в банке около 443 миллионов рублей. Кроме того, примерно 525 вкладчиков имели счета в банке для осуществления предпринимательской деятельности. На них находится около 67 миллионов.

Для получения возмещения вкладчику достаточно обратиться в отделение «Почта Банка» с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить заявление о выплате возмещения. Бланк можно получить в банке-агенте или скопировать с сайта Агентства страхования вкладов. Добавим, что размер выплаты с учетом процентов ограничен суммой в 1,4 миллиона рублей на каждого вкладчика. Причем деньги можно получить как наличными, так и перечислив их в банк, указанный вкладчиком. Обязательное условие – финансовое учреждение должно входить в систему страхования вкладов.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у волгоградского банка «КОР» 5 октября. По данным регулятора, банк предоставлял неполные и недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, по данным Центробанка, во втором квартале 2018 года у банка «КОР» резко вырос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций. Главным акционером банка и председателем Совета директоров является экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко. Он уже заявил, что банк никогда не занимался сомнительной деятельностью, соблюдал все нормативы и намерен обжаловать решение регулятора. Также Евгений Ищенко отметил, что у банка достаточно средств, чтобы полностью рассчитаться со всеми клиентами.