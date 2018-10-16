2018-10-16T16:40:38+03:00
Общество

У банка «КОР» отозвали лицензию: как получить деньги

Вкладчики лишенного лицензии банка могут получить до 1,4 миллиона рублей
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Каждый вкладчик лопнувшего банка получит до 1,4 миллиона рублей компенсацииКаждый вкладчик лопнувшего банка получит до 1,4 миллиона рублей компенсацииФото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка «КОР». Выплаты начнутся с 17 октября 2018 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в агентстве по страхованию вкладов, приемом заявлений от вкладчиков и выплатой страхового возмещения будет заниматься ПАО «Почта Банк».

Предполагается, что агентский договор между АСВ и банком-агентом будет действовать не менее года, а после истечения срока действия договора обращаться за выплатой придется непосредственно в агентство. Время обращения ограничено окончанием ликвидационных процедур.

Отметим, согласно реестру обязательств, за страховым возмещением обратиться могут 1,33 тысячи вкладчиков, разместивших на счетах в банке около 443 миллионов рублей. Кроме того, примерно 525 вкладчиков имели счета в банке для осуществления предпринимательской деятельности. На них находится около 67 миллионов.

Для получения возмещения вкладчику достаточно обратиться в отделение «Почта Банка» с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить заявление о выплате возмещения. Бланк можно получить в банке-агенте или скопировать с сайта Агентства страхования вкладов. Добавим, что размер выплаты с учетом процентов ограничен суммой в 1,4 миллиона рублей на каждого вкладчика. Причем деньги можно получить как наличными, так и перечислив их в банк, указанный вкладчиком. Обязательное условие – финансовое учреждение должно входить в систему страхования вкладов.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у волгоградского банка «КОР» 5 октября. По данным регулятора, банк предоставлял неполные и недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, по данным Центробанка, во втором квартале 2018 года у банка «КОР» резко вырос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций. Главным акционером банка и председателем Совета директоров является экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко. Он уже заявил, что банк никогда не занимался сомнительной деятельностью, соблюдал все нормативы и намерен обжаловать решение регулятора. Также Евгений Ищенко отметил, что у банка достаточно средств, чтобы полностью рассчитаться со всеми клиентами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградская область возьмет кредит 600 млн на погашение долга
На набережной Волгограда сносят эстакаду
Волгоградец пошел под суд за хакерскую атаку на краснодарское СМИ
Волгоград – худший город для карьерного роста
Под Волгоградом полиция задержала похитителя отары овец
В Волгограде экс-главбуха Молодежного театра подозревают в крупном мошенничестве
Волгоградец украл аккумуляторы со списанных городских автобусов
В Волгограде пожилой водитель протаранил иномарку, забор и сбил супругу
На юге Волгограда «Газель» раздавила водителя
Астраханские бабульки посадили наркодилера на десять лет в тюрьму
Волгоградец едва не погиб под Астраханью после ДТП с верблюдом
В Волгограде три часа тушили пожар в частном доме
В Волгограде в теплотрассе обнаружили человеческие останки
В деревнях Волгоградской области построят типовые ФАПы
Олег Веретенников будет искать новых игроков для «Ротора»
Волгоградские сталкеры прогулялись по заброшенной школе
Волгоградка без причины избила чужую иномарку
Волгоградцы с детьми живут экономнее бездетных
Волгоградцев научили делать «сельдь под шубой» с водорослями
Под Волгоградом пилоты сбрасывали бомбы и пускали неуправляемые ракеты
Отопительный сезон 2018 в Волгограде начнется позже
Волгоградского полицейского протащили 100 метров, когда он пытался остановить пьяного водителя