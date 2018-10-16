Как в аэропорту находят запрещенку, и что делают с конфискатом: репортаж с таможни

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-16T16:44:33+03:00

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Стоит ли верить зазываниям о распродаже таможенного конфиската и что происходит с товарами, изъятыми последователями знаменитого таможенника Верещагина? Как таможенники определяют, что в сумке и для чего в аэропорту Волгограда работает Матильда? На эти и другие вопросы непосвященных попытались ответить сотрудники Астраханской таможни, в зону обслуживания которой попадает и Волгоградская область.

НОЖ ИЗ ТУРЦИИ – СУВЕНИР ИЛИ ОРУЖИЕ

Вначале немного теории. Астраханская таможня организована 26 декабря 2012 года. В этот день объединились Астраханская и Волгоградская таможни. Если быть точным, то пять таможенных постов в Волгоградской области перешли в подчинение в Астрахань. Наверное, это логично и объясняется тем, что в Астраханской области находятся три таможенных поста в пунктах пропуска через границу, а в Волгограде – всего один, в аэропорту Волгограда.

В этих коробках пытались ввезти контрабандные духи

Наш визит на таможенный пост в аэропорту Волгограда совпал с посадкой на борт до Анталии. Пока одни пассажиры проходили паспортный контроль и таможенный досмотр, другие, прилетевшие из теплых краев, ждали свой багаж, с которым в это время активно работали таможенники.

В этом неприметном микроавтобусе спрятан целый досмотровый комплексФото: Андрей ПЕТРОВ

Известно, что багаж из самолета привозят на специальных электромобилях. Но прежде, чем его поместят на ленту досмотрового устройства, все чемоданы внимательно обнюхает Матильда. Это – служебная собака породы спаниель, наученная находить, в том числе, и табачные изделия. Если вдруг в сумке найдется что-то запрещенное, Матильда сразу же начнет «копать», всем своим видом показывая, что владелец этой сумки решил контрабандно провезти сигареты или же сильнодействующие вещества. Далее в дело вступают уже люди. Не исключено, что человек вместо наркотиков положил в багаж жизненно необходимые лекарства.

Без собак на таможне - никакФото: Андрей ПЕТРОВ

В этот раз служебная собака не нашла ничего. Багаж сгружается на ленту рентген-аппарата, просвечивающего сумки. Бутылки, детские игрушки, банки со сладостями – опытный глаз таможенника определяет все это слету, по форме и оттенкам цвета на экране монитора. Затем багаж выезжает на ленте транспортера в зал прилета. Это в случае, если ничего контрабандного не обнаружено.

По словам таможенников, зачастую туристы везут из Анталии табак и алкоголь, забывая про нормы провоза через границу и необходимость декларирования груза. Но бывает, встречаются находки и посерьезнее. Например, кастеты или ножи. В Турции эти вещи купили как сувениры, а в России это относится к холодному оружию, и владельцу потом придется долго объясняться с правоохранительными органами.

ГДЕ ЖИВЕТ КОНФИСКАТ

Изъятые таможенниками товары попадают в камеру хранения вещественных доказательств. По сути своей – это два огромных ангара, где хранятся изъятые таможенниками товары. Среди того, что было на складе на момент визита журналистов – спортивная одежда и обувь, табак для кальяна, и более 12 тысяч флаконов парфюмерии. Все опечатано специальными пломбами, на каждой коробке или мешке – опись с указанием наименования товара и его количества. Да-да, в случае обнаружения контрабанды она не просто изымается – таможенники открывают каждую коробку и тщательно описывают ее содержимое. Если это 26 тонн парфюмерии из Казахстана, которую ввозили, к примеру, под видом памперсов, то описывать придется все сотни коробок.

-Что-то продать «налево» просто невозможно, и все разговоры о продаже конфискованных шуб и спортивной обуви – это, что называется, в пользу бедных, - делится с журналистами профессиональными тайнами заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом оборотов товаров Валерий Дубачев. - Даже изъятие одной вещи из изъятой партии на экспертизу на экспертизу происходит в составе целой комиссии. Впрочем, купить таможенный конфискат все же можно. Правда, реализация конфискованных товаров происходит очень редко. Для этого производство по делу должно быть окончено, а правообладатель должен разрешить реализацию изъятого таможенниками товара. Тогда вещи с камеры хранения вещественных доказательств перевозят на склады Росимущества, и именно это ведомство пускает товар в продажу. Но гораздо чаще вердикт простой и суровый – уничтожить. И не важно – шубы ли это, сигареты или санкционные сыры из Голландии. Да, жалко, но куда деваться? Закон есть закон.

КАК СКАНИРУЮТ ФУРЫ

Кстати, на территории камеры хранения вещественных доказательств хранится еще одно интересное техническое средство, значительно облегчающее работу таможенников – мобильный досмотровый комплекс.

Новый таможенный пост открыли действующие сотрудники и ветераны таможенной службыФото: Андрей ПЕТРОВ

С виду это обычный грузопассажирский микроавтобус. Самое интересное у него спрятано внутри. Во-первых, там стоит несколько защищенных ноутбуков, при помощи которых таможенники получают доступ к информационным системам Федеральной таможенной службы и могут проверить любую таможенную декларацию. Во-вторых, там есть специальный досмотровый комплекс, при помощи которого можно внимательно осмотреть днище автомобиля на предмет оборудования в нем различных тайников. Кстати, рентген-аппараты, позволяющие «просветить» фуру целиком в распоряжении Астраханской таможни тоже имеются. А вот как определяют подозрительный автомобиль – секрет. Сами таможенники отвечают на этот вопрос уклончиво: «отрабатываем оперативную информацию».

Последний пункт нашей поездки – таможенный пост «Дзержинский», расположенный в поселке Гумрак. Место выбрали не случайно – с одной стороны, близость к аэропорту, с другой – к трассе на Москву. В день визита журналистов на таможенном посту состоялось важное событие – торжественное официальное открытие поста и вручение начальником Астраханской таможни Ильдаром Саидовым ведомственных наград отличившимся сотрудникам.

Отличившихся сотрудников наградили ведомственными медалямиФото: Андрей ПЕТРОВ

Но даже в праздник работа таможенного поста не останавливалась ни на минуту. Служба есть служба.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2018 года участники внешнеэкономической деятельности Волгоградской области составили 19754 таможенных декларации. Это составляет 64,9% от общего количества деклараций, оформленных в Астраханской таможне. Стоимость задекларированных товаров составила 1282,1 миллиона долларов, а физический объем – 1463,8 тонн. Всего же в регионе деятельности таможни работает 1067 участников внешнеэкономической деятельности, в том числе 265 предприятий (четверть от общего объема) зарегистрировано в Волгоградской области.