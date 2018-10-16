Заслуженный врач России должен заплатить 21 миллион рублей за то, что лечил не по стандартам, а хуже

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-16T12:51:24+03:00

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Это уголовное дело было очень громким, и расследовали его несколько лет. Потому что обвиняемый настаивал на своей невиновности, потому что многие в Астрахани встали на его защиту. В прошлом году Юрий Оганесян получил три года условно. В этом его обязали заплатить 21 миллион рублей в счет ущерба, который он причинил страховым компаниям. А по сути - и пациентам.

Следователям удалось доказать, что с июля 2011 по декабрь 2012 года Юрий Оганесян, который на тот момент был главврачом "Областного онкологического диспансера», требовал от подчиненных писать в картах пациентов различного рода процедуры, анализы и исследования, которые по факту не проводились. Все ограничивалось обычными анализами, без сложной диагностики. А вот деньги за «современное» лечение больницы получала от страховых компаний в полном объеме. Лично на себя врач не тратил, незаконный доход уходил на благоустройство больницы и зарплату врачам. А вот пациентам не доставалось ничего. Хотя по словам самого заслуженного медика страны, лечить по указанным стандартам просто невозможно.

Сначала, следователи предполагали 132 миллиона ущерба и около двух тысяч "неправильно" оформленных карточек. Но в суд пошли другие цифры: 993 случая, когда пацинтов лечили не по принятым стандартам, а хуже и ущерб страховым компаниям в 21 миллион рублей. Все остальное доказать не смогли.

Юрия Оганесяна приговорили к 3 года условно без права занимать должности в здравоохранении три года. Также он должен был возместить страховщикам ущерб – 21 миллион. Но добровольно не заплатил. И через год прокуратура потребовала принудительно взыскать с онколога эту сумму. Скорее всего, ее будут частями вычитать из зарплаты или другого дохода астраханца.