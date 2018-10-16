Жители маленького села Волгоградской области отстояли свое право на школу

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-16T12:13:43+03:00

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Это явление повсеместное. По всей стране закрывают школы в маленьких селах. Невыгодно, да и образование, по мнению чиновников, в них нормальное не получить. Детей возят на автобусах в соседние учебные учреждения. Где-то за пять километров, а где-то и за 50. Чаще всего процесс необратим. Но не в Еланском районе. Здесь жителям села Тростянки удалось отстоять школу.

Школа в селе с «большими традициями». Церковно-приходская появилась еще в начале 20 века, а в середине построили современное здание и сформировали большой коллектив. Но в 21 первом веке чиновники решили, что содержать школу, где 47 учеников, не выгодно.

- Проработав год, ушла директор. После этого и объявили, что дети будут ездить в школу в соседнее село за 10 километров. Хотя там она еще меньше, чем наша, - рассказали «КП-Волгоград» в местном сельсовете.

Но подобный расклад не устроил родителей. Им школа нравится – даже без директора. Отличные учителя, хорошие оценки и высокий процент поступления среди выпускников. Зачем рушить то, что хорошо работает?

Жители написали коллективную жалобу в прокуратуру Еланского района. И ведомство встало на сторону мам и пап.

- У нас около сорока подписей под обращением. Мы не нашли оснований для закрытия учебного заведения: претензий по учебному процессу, по техническому состоянию школы - нет. То, как это сделала администрация - без опроса граждан - незаконно. Она не спросила мнения жителей. Мы отменили постановление о реорганизации, - говорит прокурор Еланского района Роман Громов.

Правда, сами чиновники все-таки решили настаивать на объединении, это значительно экономит бюджет. В этот вторник в районной администрации проходит совещание по этому вопросу. Но и прокуратура тоже не намерена отступать. Ведь большинство жителей села по-прежнему против закрытия школы. Ну а пока взрослые «воюют», дети продолжают ходить на уроки – учебный год в самом разгаре.