Чуйков, Машков или Пахмутова: выбираем имя для аэропорта Волгограда

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-16T11:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде и по всей стране стартовал проект «Великие имена России», который предполагает присвоение воздушным гаваням страны имен наших знаменитых соотечественников. Это будет конкурс из четырех этапов. На первом - до 21 октября 2018 от жителей принимают предложения и пожелания. По итогам публичных обсуждений в каждом регионе появится свой список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Заявки принимают в Общественной палате Волгоградской области. Первые предложения уже есть. Аэропорт Волгограда предлагают назвать именем настоящего человека, Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева, художника Ильи Машкова, композитора Александры Пахмутовой, поэтессы Маргариты Агашиной, дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова и создателя Родины-матери скульптора Евгения Вучетича.

- Волгоградские ветераны предлагают назвать аэропорт именем Сталинград, хотя проект подразумевает, что он должен носить имя знаменитого земляка. – рассказали «КП-Волгоград» в Общественной палате Волгоградской области. - Еще одно компромиссное предложение от старшего поколения - аэропорт имени Героев Сталинграда в честь всех тех, кто защищал город-герой во время войны и его жителей.

Свой вариант названия может предложить каждый. Заявки можно оставить в будние дни с 10 до 18 часов в общественной приемной по адресу: Волгоград, улица Советская 5, кабинет 101. А также по телефонам: (8442) 30-89-10, 30-89-21 и по электронной почте: palata@volganet.ru или opvlg@yandex.ru.

- Главным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с волгоградской землей, - отметила председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ИМЯ АЭРОПОРТУ

На втором этапе конкурса с 22 по 28 октября 2018 волгоградцы могут предложить свой вариант имени человека-аэропорта на сайте проекта великиеимена.рф. На третьем этапе с 29 октября по 7 ноября проведут соцопрос, чтобы определить тройку лидеров. И на последнем этапе с 8 по 30 ноября 2018 объявят финальное голосование. Высказать свое мнение можно будет на сайте, в соцсетях, через смс-сообщение или заполнив анкету в СМИ, на борту самолета, в аэропортах и на вокзалах на постах «Волонтеров Победы». Принцип голосования: «один голос – один аэропорт – одно имя».