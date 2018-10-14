2018-10-14T17:48:34+03:00
Происшествия

Под Астраханью в машине сгорели заживо четыре человека

На трассе Toyota Camry влетела в лоб Skoda Fabia
Екатерина МАЛИНИНА
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Огонь уничтожил машину за несколько минут - помочь никто не смог. Фото прислано очевидцемОгонь уничтожил машину за несколько минут - помочь никто не смог. Фото прислано очевидцем
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Жуткая авария произошла около 16-30 местного времени на трассе М6 в Енотаевском районе Астраханской области 14 октября. Toyota Camry пошла на обгон на 1698 километре автодороги «Тамбов-Астрахань». Но завершить опасный маневр не успела. На высокой скорости она влетела в Skoda Fabia. От удара японскую машину несколько раз развернуло и выбросило в кювет. А вот в Skoda пробило бензобак и машина моментально загорелась.

Предположительно, все погибшие - астраханцы. Фото: УМВД по Астраханской области

Предположительно, все погибшие - астраханцы. Фото: УМВД по Астраханской области

Огонь уничтожил автомобиль за несколько минут вместе со всеми, кто там находился. Шансов выбраться из искореженного авто у них не было. Все четыре человека сгорели заживо.

Движение по трассе продолжается по одной полосе. Фото: УМВД по Астраханской области

Движение по трассе продолжается по одной полосе. Фото: УМВД по Астраханской области

По предварительным данным, водитель Toyota Camry – волгоградец. А вот все, кто был в Skoda, из Астрахани. Номера у машин двух этих регионов. Как рассказали "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, сейчас на месте работают следователи полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии. Опять же по предварительным данным, детей в сгоревшем авто не было.

Все, кто были внутри, погибли. Фото: УМВД по Астраханской области

Все, кто были внутри, погибли. Фото: УМВД по Астраханской области

Движение по трассе пока частично ограничено: только под одной полосе. Но затора нет.

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