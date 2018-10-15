Молодая и талантливая: в страшном ДТП под Астраханью погибла красавица-дочь политика Эдуарда Захарьяша

15 Окт. 21:09 2018-10-15T21:22:40+03:00

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Боль и слезы — это все, что могут сказать друзья Владлены Захарьяш, погибшей в страшной аварии в Енотаевском районе Астраханской области. ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, на трассе Волгоград — Астрахань.

Около трех часов дня лоб в лоб столкнулись Skoda Fabia и Toyota Camry. От удара Skoda вспыхнула как спичка. Шансов выжить у водителя и пассажира не было. Известно, что за рулем чешской иномарки сидел 21-летний Валентин Неплохов, а пассажиром была 22-летняя Владлена Захарьяш.

Владлена в 2018 году закончила Астраханский государственный технический университет и завоевала титул вице-мисс АГТУ. Девушка занималась в ансамбле университета, вместе с ним участвовала и занимала призовые места в «Студенческой весне». У нее была своя студия визажа, да и за рулем Владлена ездить любила. Но в последний день своей жизни почему-то ехала пассажиром.

За рулем Skoda сидел 21-летний Валентин Неплохов. Фото: с личной страницы Валентина Неплохова

На странице Валентина Неплохова — именно он сидел за рулем Skoda, слова прощания от друзей: «Валентин. Светлая память... Царствие небесное... Это большая трагедия для всех нас.... Прощай...», - написала коллега по работе. Девушка узнала о трагедии лишь сегодня утром. У близкой подруги Владлены на стене — еще более короткая запись: «Прощание с Владой пройдет 17 октября в 10:30», указано место прощания и фотография Влады — молодой, жизнерадостной, полной сил и жизни — девушка давно и успешно занималась латиноамериканскими танцами. В то, что ее больше нет, друзья не верят до сих пор. «Извините, у нас горе», - отвечают они на все вопросы.

Известно, что Владлена Захарьяш — дочь видного астраханского единоросса, контр-адмирала в отставке, руководителя астраханского «Морского собрания», координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуарда Захарьяша.

vladlenazakhariash Владлена Захарьяш завоевала титул вице-мисс АГТУ

На 1198-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань» в Енотаевском районе Астраханской области произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, - так описывают эту аварию сухие строчки полицейской сводки. - По предварительной версии, 21-летний водитель автомобиля «Skoda Fabia», двигаясь в сторону областного центра, выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «Toyota Camry». После столкновения произошло загорание в моторном отсеке первой иномарки.

Легковушка после аварии вспыхнула как спичка. Фото: очевидцев

В результате аварии погибли четыре человека. 21-летний водитель Skoda Fabia и его 22-летняя пассажирка сгорели во вспыхнувшей иномарке. На месте скончались также водитель и пассажир Toyota, граждане Азербайджана, временно зарегистрированные в селе Никольское Астраханской области.

vladlenazakhariash Девушка сама водила машину

Известно, что у предполагаемого виновника водительский стаж — чуть больше года, однако с начала 2018 года не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД.