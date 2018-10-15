2018-10-15T19:06:13+03:00
Общество

Аварийный мост в Городище отремонтируют до конца мая

Подготовительные работы на объекте начнутся со дня на день
Сергей ВИКТОРОВ
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Аварийный мост в Городище наконец дождался ремонтаАварийный мост в Городище наконец дождался ремонтаФото: Екатерина СИМОХИНА
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Жители рабочего поселка Городище, ближайшего пригорода Волгограда, не верят своему счастью. Спустя год на мосту через Мокрую Мечетку, наконец, начались работы.

Контракт на ремонт моста в Городище уже подписан. Единственным участником электронного аукциона стало волгоградское ООО «Старстрой». Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области, по условиям контракта ремонт должен быть закончен в мае будущего года. Подготовительные работы на объекте начнутся в ближайшее время.

Окончательная сумма, необходимая для приведения моста в надлежащее состояние — 33 миллиона. За эти деньги подрядчик должен разобрать и заменить полотно моста, парапеты, перила, тротуары, восстановить гидроизоляцию под тротуарами и водоотвод. Также отремонтируют опоры и сопряжения. Итоговая стоимость работ — 33 миллиона 17 тысяч рублей. 15 миллионов выделят из резервного фонда администрации области, остальную сумму заложили в бюджет поселка на следующий год.

Напомним, аварийный мост признали аварийным по требованию прокуратуры осенью прошлого года. В октябре 2017 власти поселка перекрыли дорогу бетонными блоками и знаками «кирпич». Для проезда оставили две улицы, сделав их односторонними. В результате чтобы попасть из одной части поселка в другую, жителям приходилось наматывать лишние километры.

Спустя примерно месяц после закрытия моста администрация рабочего поселка Городище объявила электронный аукцион на выполнение проекта реконструкции. При первоначальной стоимости контракта в почти 2,7 миллиона рублей победитель предложил сумму вдвое меньшую - 1,35 миллиона. А вот еще 30 миллионов на ремонт в бюджете поселка не было. Не было этой суммы и в районном бюджете. А полумерами ситуацию было не исправить — ремонта требовало не только дорожное полотно, но и конструкции в основании моста — ведь он простоял без сколь-нибудь значимого ремонта более 40 лет.

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