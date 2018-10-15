Как правильно выбрать резину

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-15T16:38:04+03:00

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Выбор покрышек для своего авто – то с чем встречается практически каждый автомобилист два раза в год. Хорошо подобранная резина обеспечит комфорт и безопасность на дороге. Современный рынок предлагает широкие возможности по наименованиям и характеристикам шин, которые доступны покупателям. Все это разнообразие легко запутает владельца авто и сведет весь его выбор к цене. В результате в лучшем случае будет приобретена резина, которая шумит, приводит к росту потребления топлива, а в худшем ее придется менять, т.к. установить ее на машину невозможно. На помощь приходит маркировка, многие ее видели, но мало кто знают, что означают эти символы. Самая большая ошибка при покупке шин — выбор неподходящего размера. На боковине каждой шины расположен буквенно-цифровой код, содержащий информацию о размере и ходовых характеристиках шины. На машину лучше ставить шины того типо-размера, которые рекомендует производитель.

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1. Высота колеса. Выбор конкретных шин учитываем особенности дисков, которые установлены на машине. Размер колесной ниши в автомобиле – ограничен и при установке дисков отличных от рекомендуемых производителем необходимо правильно подобрать покрышки, чтобы резина не цеплялась за внутреннюю часть крыла.

2. Профиль. Высота шины определяется в процентах от ее ширины. Выбирая покрышки с профилем отличным от рекомендуемого, надо быть к готовым к тому, что придется менять и колесные диски. На плохих отечественных дорогах комфортнее использовать высокопрофильную резину на дисках с меньшим диаметром для комфортной езды. В таком случае пробой боковины шины – минимальный, а мелкие неровности на дороге автомобиль проезжает комфортнее. Колесные диски с большим радиусом и низкий профиль резины устанавливают в основном из-за дизайна. Снижение дорожного просвета и плохие дороги не дают владельцам таких авто воспользоваться всеми преимуществами низкого профиля – устойчивое поведение на большой скорости при виражах на дороге.

3. Ширина. Выбор покрышек с увеличенной шириной позволяет получить такие преимущества как сокращения тормозного пути, устойчивость в поворотах и прохождение их на высоких скоростях. Это достигается за счет увеличения площади контакта покрышки с дорогой. Особенно часто рекомендуют выбирать такую резину для лета. К недостаткам относится – увеличения риска аквапланирования, повышение расхода топлива и чувствительность к колее. Попав на таком автомобиле в дождь на плохой дороге надо быть предельно внимательным.

4. Рисунок протектора.

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Рисунок, который нанесен на покрышку, учитывает условия, в которых резина будет эксплуатироваться чаще всего. Помимо специализированных протекторов для трассы, бездорожья или зимы существуют универсальные. Последнее время производители в основном применяют ассиметричные рисунки протектора. Это объясняется тем, что такие шины сохраняют хорошее сцепление с дорожным полотном в условиях дождя или снега. Выбирая подобные шины необходимо устанавливать их в соответствии с надписями: внешняя сторона обозначается – OUTSide, а внутренняя – INSide.

2. Выбираем шины по сезону.

Покрышки для легкового автомобиля можно классифицировать по-разному, остановимся на самом простом варианте – разграничим их по сезону на летние, зимние и всесезонные.

Летняя резина. Для выбора необходимо определить тип авто: легковой или внедорожник. После этого выбрать колеса в соответствии с рекомендациями производителя или своим предпочтениями: низкий профиль или высокие покрышки.

Зимние шины. Подготовка автомобиля к зиме, в основном, начинается с выбора: что лучше шипованная резина или нет. Ответ на вопрос что лучше зависит от местности, где приходится чаще ездить и погоды. Шипы хорошо помогают, если под колесами лед или снег. Подобные покрышки рекомендуются для жителей пригородов, загородных поселков, кто большую часть времени ездит по нечищеным дорогам или укатанному снегу. В этом случае шипованные колеса увеличивают устойчивость машины на дороге и помогают при торможении. И наоборот езда на таких покрышках зимой по чистому асфальту приводит к увеличению тормозного пути, водитель должен быть в этом случае внимательнее. Зимняя не шипованная резина, т.н. «липучка» находит себе поклонников среди тех, кто зимой ездит в основном в городе по очищенному от снега или льда асфальту. Такие покрышки сохраняют свои качества в условиях низких температур.

В чем отличие дорогих шин от дешевых

На первый взгляд вся резина для машин выглядит одинаково и у владельцев авто возникает закономерный вопрос: в чем отличие дорогих марок от дешевых? Современные шины – технологически сложный продукт, который делает управление автомобилем безопасным и комфортным. Стандарты, предъявляемые к производителям покрышек, требует при производстве качественные материалы и технологии. Благодаря этому брендовые шины обладают следующими преимуществами:

- Снижают расход топлива;

- Улучшают динамические показатели автомобиля за счет облегченного веса покрышек и рисунка протектора;

- Низкий уровень шума;

- Уменьшается тормозной путь за счет лучшего сцепление с дорогой;

- Повышенная стойкость резины существенно увеличивает пробег шины;

- Мнимая экономия на покупке дешевых покрышек оборачивается дополнительными тратами на их более частой замене и снижением уровня комфортности и безопасности эксплуатации авто.

Что будет, если неудачно подобрать профиль резины

Профиль шины или ее высота напрямую влияет на поведение машины на дороге. Последнее время многие вслед за модой выбирают себе низкопрофильную резину, которая ставится на диски большого диаметра. Подобные покрышки увеличивают устойчивость при прохождении поворотов. С ними автомобиль может маневрировать на дороге на более высокой скорости. В тоже время на такой резины лежачие полицейские, кочки и любые неровности на дороге чувствуются острее. В таких колесах используется более жесткая резина, что увеличивает шум.

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Любители высокой посадки за рулем и повышенной проходимости выбирают резину с увеличенным профилем. За счет смены профиля можно приподнять автомобиль на 1-2 см, для владельцев машин с низким клиренсом – самый простой способ приподнять машину и обеспечить себе комфорт на дороге.

Влияние изменение профиля и диаметра шины на характеристики автомобиля

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При установке на машину резины с профилем отличным от рекомендуемого владельцу необходимо помнить:

- Привыкнуть к поведению автомобиля на дороге. Установка шин с завышенным или заниженным профилем влияет на поведение авто на дороге и требуется время, чтобы к этому привыкнуть.

- Покрышки с высоким профилем быстрее изнашиваются за счет трения о подкрылки при поворотах или на кочках. Устанавливать колеса, чей профиль больше рекомендуемого на 1-2 типоразмера от рекомендуемого не стоит.

- Никий профиль уменьшает дорожный просвет и требует внимание при езде по плохим дорогам.

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