Волгоградским молодым семьям помогут оплатить первоначальный взнос по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-15T17:06:19+03:00

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Вот уже третий год основным документом, регулирующим социальную жизнь Волгоградской области, является социальный кодекс. В этом году документ решили изменить. Причем поправки, по замыслу авторов, должны волгоградцам понравиться. Ведь теперь льготами смогут воспользоваться больше жителей, да и меры поддержки теперь весомее. 15 октября губернатор Андрей Бочаров озвучил на оперативном совещании очередные нововведения. И касаются они в основном вопроса покупки жилья. Молодым, малообеспеченным, многодетным семьям, бюджетникам и тем, кто получает маткапитал, будут помогать. Правда, для каждой категории поддержка своя.

Молодые семьи

Самые райские условия приготовили участникам федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Главным препятствием для многих при покупке жилья становится первоначальный взнос. Не просто найти несколько сотен тысяч рублей, чтобы взять ипотеку. Теперь власти предлагают взять заем под 3 процента на пять лет до 300 тысяч рублей (до 15 процентов от стоимости квартиры). Но квартира должна быть в новостройке. Ну а если во время «контракта» в семье родится ребенок, до 25 процентов от суммы долга спишут, столько же спишут, когда появится второй малыш.

Кстати, возраст каждого из супругов для этой льготы не должен превышать 35 лет. И семья должна нуждаться в жилье.

Также молодые семьи имеют право получить компенсацию процентной ставки по ипотеке. Опять же жилье должно быть только в новостройках. Размер ее рассчитывается исходя из ключевой ставки Центробанка (сейчас она 7,5 процентов), но не более 15 тысяч в месяц. Срок действия - 5 лет. В среднем на это время процентная ставка по ипотеке составит 3 процента.

Кстати, на эту льготу имеют право и те семьи, где возраст хотя бы одного из супругов не больше 35 лет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, социальный кодекс позволяет использовать две льготы одновременно.

А вот если семья берет льготную ипотеку со ставкой 6, 25 процента по программе АО «ДОМ.РФ», то одновременно с этим не сможет воспользоваться новыми региональными мерами поддержки. Это тоже прописано в документе.

Но право на получение федеральной субсидии на покупку жилья у участников программы "Обеспечение жильем молодых семей" сохраняется в любом случае.

Многодетные семьи

Семьям, где трое детей и больше, с 2019 разрешат компенсировать часть расходов по оплате процентов по ипотеке на новостройку. Условия те же, что и у многодетных семей. Компенсация составит величину ключевой ставки Центробанка, но не больше 15 тысяч в месяц. Власти будут таким образом помогать пять лет. В среднем волгоградцы в этом случае будут получать 9,3 тысяч рублей. При строительстве дома срок действия льготы - 10 лет.

Семьи, использующие маткапитал

Для них компенсацию процентной ставки по ипотеке установили в размере 5, 5 процента. В среднем они будут получать по 5,4 тысяч рублей в месяц на протяжении двух лет.

Семьи бюджетников

Семьи учителей, врачей, чиновников и всех те, кто состоит на государственной и мунициплальной службе, также смогут воспользоваться компенсацией. Для них она составит 5,5 процента в течение двух лет.

Кстати, сохранили социальную поддержку и для тех, кто покупает квартиры в проблемных новостройках, строительство которых еще не закончено. Им предлагают воспользоваться компенсацией процентной ставки в размере 5,5 процентов на протяжении 5 лет.

Всю информацию можно уточнять в отделениях соцзащиты и в МФЦ.