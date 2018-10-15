2018-10-15T15:23:10+03:00
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Когда сажать озимый чеснок и морковь

Эксперт рассказал, когда придет время для посадки чеснока и моркови под зиму в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чеснок нужно посадить в середине октября.Чеснок нужно посадить в середине октября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Лучшее время посадки озимого чеснока в условиях Волгоградской области - конец сентября - начало октября. Затянувшееся позднее «бабье лето» не должно вводить дачников в заблуждение по поводу сроков проведения осенних работ. Теплая погода может неожиданно смениться холодным ненастьем. Поэтому эксперты советуют все работы в саду и огороде проводить вовремя. Чеснок нужно посадить в середине октября.

- Грядку для посадки чеснока подготовьте заранее, - советует эксперт кандидат с.-х. наук Татьяна Орлова, доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ. - Если земля сухая и будет плохо перекапываться и крошиться, ее обязательно заранее нужно пролить водой. Под чеснок не вносят навоз и перегной, так как луковичные растения сильно поражаются корневыми гнилями и другими болезнями при обильном внесении органики. Но размещают чеснок после тех культур, под которые в этом году вносился перегной. Лучшими предшественниками для него будут огурцы, кабачки, баклажаны, которые хорошо заправляются перед посадкой органикой.

А вот морковь для раннего потребления в Волгоградской области сеют в буквальном смысле «под зиму», то есть лучшее время для этого - конец ноября. Грядку также готовят заранее, но так, чтобы ее не заливало осенними дождями. До посева ее держат прикрытой листом фанеры, шифера или просто пленкой.

Использовать для подзимнего сева лучше всего позднеспелые сорта моркови - они дадут ранний урожай за счет раннего начала вегетации. А вот раннеспелые сорта могут пойти в «цвет». И учтите, что норму высева семян для подзимнего сева нужно увеличить в два раза.

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