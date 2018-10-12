В Волгограде отец убитого в школе мальчика высудил у чиновников полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-12T18:56:49+03:00

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Школа №85 и управление образования Волгограда выплатят Владимиру Микулину полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть его сына. Такое решение принял Дзержинский райсуд Волгограда, куда в отчаянии подал иск отец трагически погибшего девятиклассника Ильи Микулина.

Помните эту страшную историю? Это случилось в октябре 2017-го года в 85-й школе. 14-летний Илья умер на полу в школьном туалете, истекая кровью. Одноклассник мальчишки случайно воткнул в него нож, который сам и принес в школу. Недетские шалости закончились трагедией.

Да, компенсацию родители получат (если, конечно, не оспорят в апелляционном суде). Но Владимир Микулин ждет не денег, он хочет справедливости. В октябре 2016-го следователи завели уголовное дело по факту смерти школьника. Провели расследование. Признали, что это был несчастный случай. Наказали 5 человек, точнее ограничились дисциплинарными взысканиями директору школы, дежурному администратору, дежурному учителю, классному руководителю и завучу. На том и «замяли».

Однако Владимир Микулин не успокоился.

ДЕЛО ВЕРНУЛИ НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

- Я год требовал пересмотра дела. Там врут все: учителя, которые говорят, что ЧП случилось во время перерыва, хотя это произошло во время урока. Медики, которые уверяют, что проводили реанимационные мероприятия, а на самом деле просто наблюдали, как мой сын умирает у них на руках. Я год просил аудиенции у начальника волгоградского следственного комитета Михаила Музраева. И на днях меня вдруг пригласили на прием, - рассказывает отец погибшего школьница.

Совпадение ли, что к делу Микулина вернулись сразу после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наказал ряд следователей за волокиту. Большая часть жалоб, с которыми люди пришли к Бастрыкину, как раз касалась уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и гибели детей.

- Я верю, что это была детская шалость и неосторожность. Но это не отменяет халатности взрослых. Они должны были смотреть за детьми, но те были предоставлены самим себе, - повторяет Владимир «КП-Волгоград».

Это же он сказал и Музраеву. И по инициативе главного следователя области дело Микулина отправили на новое расследование.

- Теперь уже с моим участием заново будут проводить все следственные эксперименты, - поясняет Владимир. - Я просто хочу, чтоб такое никогда ни в одной школе впредь не повторилось, и виновные действительно понесли наказание.