В Волгограде в фекалиях утонули пруд и три многоэтажки

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-12T16:37:52+03:00

Повреждение на сетях канализации не могут устранить уже несколько дней

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Жители сразу нескольких многоэтажек в самом центре Дзержинского района Волгограда вот уже несколько дней окружены стойкими ароматами бесплатного общественного туалета. Из-за прорыва канализационной трубы все фекалии стекают в расположенный рядом с домами пруд, где уже погибла вся рыба и улетели живущие там утки.

Как рассказал «КП-Волгоград» общественник Алексей Ульянов, первые «звоночки» появились еще несколько недель назад, когда в пруду неожиданно всплыла дохлая рыба.

-Вот уже три дня люди живут фактически в зоне экологической катастрофы, - рассказал Алексей Ульянов. – Фекалии из поврежденной трубы канализации стекают в пруд. Рыба там сдохла уже давно, сейчас черепахи выбрасываются на берег. Даже утки, облюбовавшие этот пруд, улетели. Те, что выжили. Пройти мимо пруда без противогаза сейчас практически невозможно – столь силен запах разлагающихся продуктов жизнедеятельности человека. Фактически, в нескольких километрах от центра города у нас на глазах разворачивается экологическая катастрофа.

Канализация затопила подвалы домов, деревья, и убила всю рыбу в ближайшем пруду. Фото: скриншот с видео Алексея Ульянова

Отметим, что от порванной канализационной трубы больше всего страдают жители трех многоквартирных домов по адресам бульвар 30 лет Победы 15 А, Г, и Д. По словам местных жителей, около двух недель назад зловонные воды сначала затопили подвалы домов, а потом потекли дальше по улице. При этом в ООО «УК 7 Ветров», в управлении которой находятся злосчастные многоэтажки, заявили, что на канализационных сетях, принадлежащих управляющей компании, все в порядке, никаких порывов нет:

-У нас на сетях все в порядке, никаких порывов нет, - прокомментировал главный инженер УК Алексей Еременко.

Измученные вонью люди писали во все инстанции, начиная от администрации района и заканчивая администрацией президента. Совпадение или нет, но после письма президенту началось хоть какое-то шевеление. И по крайней мере подвалы от фекалий очистили.

Между тем, в администрации Волгограда заявили, что знают о проблеме жителей микрорайона «Семь ветров» и принимают все меры для ее устранения:

Над устранением течи коммунальщики бьются уже третий день. Фото: скриншот с видео Алексея Ульянова

-По окончании строительства жилого комплекса в 2012 году застройщик передал коммунальные сети обслуживающему дома ТСЖ «Конкордия», - уточнили в мэрии города. -ТСЖ должным образом не контролировало состояние сетей, поэтому канализация пришла в неудовлетворительное состояние. После того, как ТСЖ «Конкордия» обанкротилась, коммуникации де-факто оказались бесхозными. Из-за отсутствия необходимого обслуживания в трубопроводе длиной 800 метров образовался крупный 70-метровый засор, который привел к порыву. В настоящее время сотрудники «Концессии водоснабжения» совместно с городскими властями уже устранили течь на сетях. Образовавшийся из-за порыва сброс сточных вод на открытый грунт остановлен. На место уже выезжали сотрудники городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды, которые взяли пробы воды в пруду. По результатам анализов превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано.

В настоящее время работы на трубопроводе продолжаются. В ближайшее время засор будет полностью ликвидирован, после чего службы прочистят трубопровод на всем его протяжении. Одновременно идет процесс передачи сетей в хозяйственное ведение Горводоканала, после чего их обслуживанием будут заниматься специалисты предприятия.