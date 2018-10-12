2018-10-12T14:03:44+03:00
Общество

Достижения молодых специалистов Гремячинского ГОКа отмечены руководством компании «ЕвроХим»

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» отправила делегацию сотрудников Гремячинского ГОКа в Сочи для участия в слете молодых специалистов «ЕвроХима»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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В 2018 году слет проходил в 12-й раз и стал рекордным по географии участников. В Сочи съехались 140 молодых специалистов с 29-ти предприятий «ЕвроХима» из России, Казахстана, Литвы, Бельгии, Китая, Германии и Бразилии.

К слетам молодых специалистов приурочено и проведение научно-технических конференций. На протяжении года молодые специалисты при помощи кураторов из числа опытных сотрудников работают над научно-исследовательскими проектами по интересным для них производственным и социальным вопросам. Лучшие проекты направляются на корпоративный этап НТК.

На слете 2018 года молодые специалисты представили на НТК 13 рационализаторских проектов по самым актуальным для предприятий темам: оптимизация процессов производства минеральных удобрений, решение проблем очистки сточных вод, совершенствование технологии ведения горных работ, повышение эффективности при ремонтах железнодорожных вагонов и многие другие. Проекты участников оценивали руководители компании и директора предприятий.

«Радует, что уровень докладов и проектов растет с каждым годом, – прокомментировал генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Решения, которые предлагают молодые специалисты инновационные, современные и это очень ценно! Руководители еще во время обсуждения наметили стажировки для ребят, чтобы они могли перенять опыт коллег: кто-то поедет в Бельгию, кто-то — в Литву, Казахстан. На самом деле все, кто представил проект на НТК — победители, потому что они инициативные, молодые, у них все впереди и, я уверен, через несколько лет мы увидим этих ребят начальниками цехов, руководителями новых проектов».

О своих достижениях в социальной сфере на слете рассказали представители «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые организовали и провели необычный квест по профессиям, востребованным в руднике и на обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа. Созданный ими видеосюжет стал победителем конкурса «ЕвроХим открывает двери» и отмечен дипломом.

Организаторы слета подготовили для участников большую тренинговую программу. Команды, в состав которых входили представители разных предприятий «ЕвроХима», прошли смогли повысить свои навыки в личностному развитию, креативному мышлению, командообразованию, проектной деятельности.

«ЕвроХим» уделяет большое внимание подготовке кадров для своих производств по ступенчатой программе поддержки талантливых детей - от школьной скамьи до выпуска из профильного вуза. Компания гордится успехами своей молодежи, и создает максимально широкие возможности для профессионального и творческого развития специалистов.

День открытых дверей на "ЕвроХим-ВолгаКалии".Молодые специалисты компании "ЕвроХим-ВолгаКалий" провели День открытых дверей для жителей Котельниковского района

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