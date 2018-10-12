Врач-неонатолог из Астрахани спас десятки малышей, а сам умер от рака

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-12T14:06:30+03:00

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«Бекхан, покойся с миром! Известно, что человек жив, пока его помнят! Те дети, которых ты спас, а особенно их родители и близкие всегда будут помнить тебя и нести о тебе рассказы в мир!». Скорбят все, кто знал Бекхана Кисиева. 5 октября его не стало. Ему едва исполнилось 30 лет. За свою недолгую жизнь этот прекрасный врач-неонатолог из Астрахани спас десятки маленьких жизней. Но его самого спасти не удалось.

Он умер от рака, с которым боролся три последних года. Все это время он вел дневник. Не для себя. Для других: чтобы не опускали руки ни в коем случае, чтобы боролись и верили… Он верил. До последнего.

«КОГДА-ТО И У НАС НАЧНУТ ЦЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА»

«Прости мама, у меня химия…», - эта подпись к фото в Инстаграме ошарашила всех, кто знает Бекхана Кисиева – врача-неонатолога из Астрахани.

Этот доктор не раз спасал жизни наших малышей. Он день и ночь боролся за новорожденных, покупал им лекарства, если у родителей не было такой возможности. Заслужил любовь и доверие людей.

На его страничке в соцсети есть видео, где он ласково смотрит на малыша в кювезе и говорит: «Ничего, малыш, мы еще на твоей свадьбе погуляем». Он выхаживал малышей, рожденных с весом чуть больше килограмма. Дарил надежду и веру.

Но онкология – болезнь, которая не щадит никого. И вот он уже сам – пациент, который нуждается в помощи.

Всё началось три года назад, когда ему первый раз поставили диагноз аденокарцинома желудка III стадии. Потом были химиотерапии. Одна, вторая, третья… десятая. Болезнь то отступает, но вновь прогрессирует.

22 декабря 2017 года:

«Это правда, у меня рецидив рака. Всё началось 2,5 года назад, когда мне первый раз поставили диагноз аденокарцинома желудка III стадии. Благодаря моей семье и профессиональным докторам, после гастроэзофагэктомии и курсам химии, болезнь отступила. На сегодняшний день мы всё начинаем снова, не сомневаясь в лучшем исходе. Я буду стараться, несмотря ни на что, жить полной жизнью и продолжать работу в перерывах лечения».

За полгода лечения сам врач вдруг осознал, как все зависит от правильно подобранного лечения. И написал об этом в своем дневнике.

14 июня 2018 года:

«В нашей стране люди, столкнувшиеся с диагнозом рак, фактически обречены. Мы настолько дезинформированы, а организация оказания помощи на таком низком уровне, что порой диву даёшься. Бюрократия, огромные очереди, нехватка оборудования, хорошего обследования. Врачи - это отдельная тема. Они элементарно не успевают обработать такое количество людей и уделить должное внимание, как результат - ожесточённые и равнодушные лица, работающие на автомате. Я врач и сопереживание коллег по цеху, знание структуры внутри, очень помогает. Но часто мои мысли о простых людях, далеких от медицины, не имеющие финансовой стабильности, а порой и близкого человека, чья помощь так необходима в такое тяжелое время. Остаётся только смотреть с надеждой, что когда-нибудь это изменится, и в нашей стране будут ценить ЧЕЛОВЕКА, мы начнём заботиться друг о друге, и наше общество трансформируется в цивилизованное государство. Мне, конечно, очень повезло, я даже и не мог подумать насколько у меня крепкая семья, верные друзья и коллеги».

bekkhan_kisiev Бекхан Кисиев с младенцем. Работа.

«КАК Я СКУЧАЮ ПО СВОЕЙ РАБОТЕ»

Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, астраханцы организовали для него сбор средств. Откликнулись многие. Тысячи. Незнакомые люди нашли для него сотни слов поддержки, благодарности, любви. И он вновь поверил в жизнь.

22 июня 2018 года:

«Если честно, только сейчас пришло осознание всего происходящего, насколько это серьёзно и важно, до этого я находился в каком-то тумане. Осознание открыло новые двери: правильно расставить приоритеты, здраво оценить ситуацию и подойти к лечению, без эмоций, с правильными расчетами. За последние 3 недели пришлось пройти через многое, 9-ый курс химиотерапии, её последствия и неправильный подход к реабилитации были очень жёсткими для организма и меня в целом. На сегодня, наученный предыдущим опытом человеком, начинаю 10-ый курс химиотерапии. Теперь я, можно сказать, взял болезнь частично в свои руки и осознал одну важную вещь - чтобы с чем-то бороться, нужно знать, с чем ты имеешь дело на все 100%. С новыми знаниями и подходом, в будущее смотришь более позитивно».

Правда, не сразу признался, что боли стали сильнее, а астраханские врачи уже опустили руки и не давали шансов. Признался, только когда волей судьбы оказался в Грозном. Власти Чеченской республики перевезли его в республиканский онкодиспансер.

«Это какое сердце нужно иметь, чтобы вот так задуматься об обычном своём сотруднике. Сегодня я не только жив, но и есть шансы, что буду жить долго, благодаря этим людям».

Знаете, о чем мечтал доктор? Он грезил о том, как вернется на свою любимую работу.

У него остались жена и маленький сын.