Квесты по подземельям: что будет в царицынской пожарной каланче после реконструкции

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-12T12:16:08+03:00

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В пятницу, 12 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по развитию краеведческого музея, осмотрел ход ремонта главного здания и Царицынской пожарной каланчи. Сегодня здание на проспекте Ленина не узнать. В нем больше не пахнет плесенью и сыростью, с крыши не льются потоки воды при каждом дождике, и коммуникации не текут. И если парадная часть здания еще в лесах, то, зайдя во внутренний дворик, уже видно, как сияет новенький фасад после реконструкции.

- К этому моменту мы выполнили работы по гидроизоляции здания, полностью обновили и укрепили фундамент, заменили полы, практически готова новая кровля, заканчиваем фасадные работы, - отчитывается подрядчик главе региона Андрею Бочарову, который приехал проверить ход реконструкции. - До конца октября мы объект сдадим.

- Ну вот, совершенно другое дело, и здание выглядит по-другому, и на тротуаре наконец-то не спотыкаешься, - оценил губернатор.

В здании краеведческого на проспекте Ленина рабочие заканчивают фасадные работы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Портят картину только гаражи. Можно было бы задействовать эту территорию для нужд музея, в том числе под парковку экскурсионных автобусов, но в свое время власти разрешили приватизировать все эти гаражи, и сейчас это частная собственность. Естественно, расставаться с которой хозяева не желают.

Если смотреть на краеведческий музей из внутреннего дворика, то здесь уже все красиво.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Напомним, два года назад - в 2016-м - власти приняли решение перевести Волгоградский краеведческий музей в здание пожарной каланчи, где на тот момент располагались офисы чиновников. Но, подумав, согласились оставить музею оба здания. Так больше экспозиций смогут увидеть горожане и гости Волгограда.

- Ну вот, теперь можно перейти ко второму этапу: планировать, как разместятся музейные экспозиции. Наконец-то краеведческий музей будет соответствовать своему званию. Ведь столько уникальных вещей в фондах скрыто от людей, вы даже не представляете! Не то, что гости города, но и сами волгоградцы не видели и части этих сокровищ. Разве это правильно? Мы обязаны показать всю историю Царицына-Сталинграда-Волгограда, нам есть чем гордиться. И мы должны это сохранить для наших потомков, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - А еще создать экспозицию, посвященную нашим идеям, как преобразить город, пусть наши потомки сравнят, что было задумано и что получилось в итоге.

СТАРИННАЯ КЛАДКА И ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Из пожарной каланчи выселили все офисы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но все-таки основные выставочные залы краеведческого музея разместятся в здании царицынской пожарной каланчи. Это старинное здание, удивительным образом сохранившееся до наших дней, как нельзя лучше подходит для музея. Оно само как музей. Когда оттуда съехали чиновники, и строители стали сдирать пластиковые панели, чтобы приступить к реконструкции, под «дешевым новоделом» оказалась старинная кирпичная кладка.

- Первый этаж, если вы обратите внимание, это ворота, в которых когда-то стояли пожарные обозы, в которые запрягали лошадок, - рассказывает главный архитектор проекта Сергей Сена. - Конюшни были во второй половине первого этажа. И вот эти все элементы были восстановлены при прошлой реконструкции в 2001 года. Я надеюсь, что сейчас, когда здание будет передано краеведческому музею, там мы увидим этот проход, через который проходила лошадь, прежде чем быть запряженной. И она своими боками терлась об кирпич. Из года в год терлись о кирпич лошади, и эти места сохранились. Это сразу оживляет историю здания, это надо показывать надо. У нас есть желание притащить сюда старый пожарный автомобиль и первый трамвай, и восстановить здесь кусок трамвайной линии. Конечно, весь музей здесь не уместится, но здесь есть возможность создать абсолютно новые композиции, которые в музее никогда не выставлялись, а фонды это сделать позволяют.

Под пластиковыми панелями скрывается старинная кладка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Готов и проект, как разместят экспозиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/673036" frameborder="0"></iframe> Губернатор Андрей Бочаров посмотрел, как идет реконструкция пожарной каланчи под краеведческий музей.Екатерина СИМОХИНА

- Мы уже договорились с комитетом по делам национальностей и казачества сделать большую экспозицию, посвященную народам, заселявшим территорию нашей области. Это будет очень красивая этнографическая выставка. Будет и выставка «Золото Сарматов». Причем не просто коллекция драгоценностей, а с одеждой, со сбруей, с конями - как это было в реалии. Тем более, что у нас для этого все есть, - говорит директор Волгоградского краеведческого музея Анатолий Мельниченко.

- Конечно привлекать надо ведущие компании, у который есть большой опыт в оформлении таких экспозиций, - считает губернатор. - Потому что наша задача сделать такой музейный комплекс, который будет соответствовать самым современным требованиям и уровню исторической значимости Волгоградской области и ее роли в развитии всей России. Современнейший музейный комплекс, чтобы и наши поколения знали, чем жили их предки.

Рабочие очищают здание каланчи от гипсокартона, пластика и прочего "новодела".Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам архитектора Сергея Сены, в проекте предусмотрены и «free zone». Первый этаж каланчи хотят сделать открытым для посещения. Здесь расположится музейный магазин с сувенирами и кафе, а также открытые экспозиции. Это можно будет посмотреть, не заплатив ни копейки.

- Очень интересно, что под зданием было три небольших подвала, которые снабжали горячим воздухом все здание. Во время реконструкции мы их объединили в один огромный подвал. И сейчас у нас возникла идея использовать эти подвалы под квесты, популярные среди молодежи. Например, посвященные царицынским подземельям. Это абсолютно новое здание, новые функции, которых доселе в городе не было.

Наша задача – максимально сохранить то, что является исторической ценностью, - говорит ответственный за проект реставрации и реконструкции каланчи Алексей Колпаков. - На сегодняшний момент мы демонтировали перегородки третьего этажа, потолки, приступили к демонтажу перегородок второго этажа и реконструкции кровли. Предстоят огромнейшие работы, касающиеся сантехнических систем, вентиляционных, кондиционирования. Система отопления будет предназначена для работы в современных условиях музея – будет поддерживать микроклимат, температурный режим.