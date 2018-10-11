Сталинград не предлагать: аэропорт Волгограда вновь хотят переименовать

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-11T15:06:53+03:00

Уже второй раз наш аэропорт Гумрак пытаются переименовать. Что получим на этот раз? Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Аэропорт Волгограда опять хотят переименовать. Но на этот раз инициативу проявили не местные власти, а Общественная палата России. Именно она запустила проект под названием «Великие имена России» и отобрала 45 аэропортов по стране, которым предлагают присвоить имена исторических личностей. Сегодня, 11 октября, сайт великиеимена.рф, где будут выбирать новые имена, начал свою работу. Волгоградский аэропорт оказался в списке этих 45-ти «избранных».

В волгоградских соцсетях по этому поводу уже разгорелись жаркие дискуссии.

«Только имя Сталина, умоляю, не предлагайте», «Что опять? Чем Гумрак не устраивает, не пойму?», «Сейчас начнут креативить политиканы», - иронизируют волгоградцы, вспоминая прошлый печальный опыт переименования.

Напомним, что летом 2016-го волгоградские власти уже пытались переименовать нашу воздушную гавань. Предложили 15 вариантов на голосование, в том числе и такие «креативные», как Радужный, Степной, Туманный… И даже выбрали победителя - имя «Сталинград», кто б сомневался. Благо дальше конкурса дело не пошло.

На этот раз идея выглядит более достойной. Аэропорты должны получить имена выдающихся людей, связанных с регионами, где они расположены. Речь идет о деятелях культуры, ученых, общественных деятелях, военачальниках, промышленниках.

И волгоградцы уже даже предложили дать нашему аэропорту имя Сергея Солнечникова. Кто не знает или забыл, напомним, Сергей (или Комбат Солнце, как его называли солдаты) накрыл собой гранату, которая неудачно упала во время учений, и спас десятки людей.

А может присвоить аэропорту имя Дениса Ветчинова, который десять лет назад ценой собственной жизни спас оказавшихся под обстрелом возле Цхинвала журналистов, в том числе и корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Что предлагают?

Конкурс пройдет в четыре этапа. Сегодня стартовал первый: с 11 по 21 октября региональные общественные палаты должны будут составить список имен-претендентов.

Затем еще неделю - до 28 октября - в этот список добавить имя смогут сами жители региона. Любой житель может предложить свой вариант, но имя включат в список только, если вариант соберет не менее 500 голосов.

На третьем этапе - с 29 октября по 7 декабря - определяю тройку победителей путем всеобщего голосования.

Четвертый этап продлится с 8 по 30 ноября. Это финальный этап голосования, на котором каждый сможет только один раз использовать свой голос.

Завершится конкурс 5 декабря.

Где голосовать?

Голосование будет проходить на сайте великиеимена.рф. А также в социальных сетях, посредством смс-голосования, и даже при заполнении анкет в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

СКАЗАНО

- Через эти аэропорты проходят 170 миллионов человек. По крайней мере, они прочтут название, прочтут имя великого человека на фасаде, а может быть, и узнают информацию о нем. Предполагается, что в аэропорту будут мультимедийные экспозиции, будут использоваться разные приемы подачи информации. Таким образом, люди будут узнавать о великих деятелях России, - пояснил идею глава общественной палаты РФ Валерий Фадеев.