2018-10-11T14:08:24+03:00
Досуг

Take My Love: Группа Plazma в ноябре раскачает Волгоград

Концерт группы Plazma в Волгограде состоится 3 ноября 2018 в 18.00 на сцене Экспоцентра
Инна ФОМИЧЕВА
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Роман Черницын и Максим Постельный приглашают волгоградцев на концерт. Фото: Марина Гаина.Роман Черницын и Максим Постельный приглашают волгоградцев на концерт. Фото: Марина Гаина.
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Волгоградцам группа PLAZMA знакома хорошо и давно. Ведь это наши земляки - Роман Черницын (вокал, музыка, тексты) и Максим Постельный (бэк-вокал, клавиши, музыка, аранжировки). В свое время они прославились тем, что пели только на английском. Сразу после школы ребята объединились в группу Slow Motion. Потом уехали в Москву, где их взял под крыло Дмитрий Маликов. Название группы сменили на более звучное PLAZMA. Их песни сразу стали хитами, их крутили по радио и на ТВ, а «Take My Love» неслось из окон и автомобилей. Родной Волгоград наши звезды не забывают. Каждый год приезжают отдохнуть, навестить родителей, встретиться с многочисленными друзьями, съездить на дачу и пройтись по любимым улочкам.

Роман Черницын и Максим Постельный приглашают волгоградцев на концерт 3 ноября.

Летом ребята раскачали тысячи болельщиков на фан фесте ЧМ-2018 в родном городе. Хиты группы PLAZMA волгоградцы пели хором, отбиваясь вместе с музыкантами от злющей мошки. Осенью Роман Черницын и Максим Постельный снова приедут в Волгоград. На этот раз с большим концертом в сопровождении инструменталистов.

PLAZMA раскачала тысячи болельщиков на фан фесте ЧМ-2018 в родном городе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

PLAZMA раскачала тысячи болельщиков на фан фесте ЧМ-2018 в родном городе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Романтика, лирика, легкая ностальгия и танцы под зажигательную музыку ждут волгоградцев на концерте группы PLAZMA 3 ноября 2018. Начнется он в 18.00 в Экспоцентре (Дворец спорта). Ребята споют не только свои самые известные хиты. Волгоградцы непременно услышат песни из нового альбома «Indian Summer», который вышел в декабре 2017 года. К тому же приедут наши земляки в созвучное названию альбома время. Будут на концерте и авторские кавер-версии золотых хитов A-Ha, Depeche Mode, Metallica.

Приходите, будет здорово!

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