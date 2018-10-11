7 -счастливое число! Долгожданное возвращение Volkswagen Golf- 7 поколение популярного автомобиля

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-11T12:59:32+03:00

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Многие преданные поклонники Volkswagen ждали возвращение легенды на наш рынок. Один тот факт, что модель дала собственное название целому классу автомобилей говорит о многом. Машина успешно продается на европейском рынке, к нам поступил обновленный вариант Golf- 7. Оценим, что ждет будущего владельца нового Volkswagen Golf VII в России.

ДИЗАЙН РЕСТАЛИНГОВОГО GOLF 7

Volkswagen Golf сразу привлекает внимание. При первом осмотре машины глаз плавно перемещается по изгибам корпуса, отмечая мельчайшие детали: спортивная решетка радиатора, узкие фары, большая колесная база и короткие свесы с узнаваемой задней стойкой. Автомобиль получился со своим характером и темпераментом. Внешне модель смотрится энергично, и в тоже время стильно. Сзади установлены фары с динамическими указателями поворота с помощью световой полосы, которая указывает направления поворота. А узкие фары спереди, высоко заходящие на крылья, и скошенный вниз бампер создают впечатление низкой посадки и придают образу динамичности. Доступный в качестве опции встроенный поворотный свет способствует своевременному распознаванию препятствий при прохождении поворотов. Дизайн Volkswagen Golf особенно выразителен со светодиодными фарами, предлагаемыми в качестве опции. Они позволяют экономить энергию и разгружают глаза благодаря световому спектру, сходному со спектром дневного света. По желанию их можно дополнить светодиодными противотуманными фарами. Они помогают хорошо видеть дорогу и участников дорожного движения даже при неблагоприятных условиях.

VOLKSWAGEN GOLF: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Машины, которые будут доступны в России, оснащены турбированными двигателями, диапазон мощности которых от 125 до 150 л.с. Коробка передач – автоматическая. Автомобиль получился энергичным, что подтверждают данные разгона с нуля до 100 км/ч – от 8,2 секунды для спортивной модификации до 9,1 секунды для других версий. При этом двигатель довольно экономичный – 5,0 литра на 100 км при смешанном режиме эксплуатации авто.

КОМПЛЕКТАЦИИ GOLF 7 В РОССИИ

Фото: Волга-Раст.

Отечественным поклонникам марки рестайлинговая модель седьмого Golf доступна в 4-х вариантах оснащения:

- Trendline[1]. Уже в базовой комплектации автомобиль по сравнению с конкурентами демонстрирует серьезное оснащение. В машине установлен круиз - и климат-контроль, подогрев сидений, мультимедиа с 8 динамиками, омыватель фар, задние светодиодные фонари, подогрев руля и передних сидений.

- Comfortline[2]. В дополнение к серьезному оснащению базовой комплектации на машину устанавливается: камера заднего вида, датчики света и дождя, головное освещение и дневные ходовые огни на светодиодах и с системой автоматического управления, легкосплавные диски;

- R-Line[3]. Спортивные черты Volkswagen Golf становятся ярче как в дизайне, так и в перечне установленного оборудования: уникальный С-образный рисунок бампера, большие диски Madrid[4] и фирменная резина и т.д.;

- Highline[5] – максимальная комплектация авто. Владелец получает немецкий автомобиль, в который инженеры установили все современные системы и компоненты. Водителя встречает цифровая приборная панель, подогрев лобового стекла, эргономичные спортивные кресла, адаптивные фары спереди, 17-дюймовые диски.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВЛАДЕЛЬЦА GOLF VII

Фото: Волга-Раст.

Салон рестайлингового Golf встречает своего владельца продвинутыми технологиями и качественной отделкой. Инженеры и дизайнеры компании смогли сохранить баланс между стильным интерьером и признанной немецкой эргономикой моделей Volkswagen. Многие продвинутые решения, которые демонстрирует модель доступны уже в базовой версии. Например, экран медиасистемы в комплектации Trendline увеличен до 6,5 дюймов.

Комфорт за рулем Golf 7 обеспечивают уникальные кресла ErgoActive[6]. Помимо обогрева и возможностей тонкой настройки сиденья по 14 направлениям водитель может воспользоваться встроенным массажером. Немецкая организация Aktion Gesunder Rücken[7] e.V. вручила компании знак «Проверено и рекомендуется» за автомобиль, который заботится о сохранении здорового позвоночника.

За рулем обновленного седьмого Volkswagen Golf в зависимости от комплектации доступна современная инновационная цифровая панель с диагональю 12,3 дюйма. На интерактивной панели Active Info Display[8] информация группируется в профили и в дальнейшем водитель выводит ее на широкий экран по мере необходимости в дополнении к стандартным показаниям спидометра, тахометра, величины пробега и т.д. Профили удобно переключаются с помощью кнопок на руле.

Медиасистема имеет свой собственный сенсорный экран в 9 дюймов. Если в машине установлена система Discover Media[9], то навигационную карту можно выводить как на экран медиасистемы, так и на цифровую панель перед водителем. Управлять мультимедиа можно голосом, жестами и кнопками на экране.

Рядом с переключателем скоростей удобно разместилась площадка для беспроводной зарядки телефона.

Список электронных помощников водителя включает:

- Предотвращение фронтальных столкновений;

- Обнаружение пешеходов в темное время суток;

- Автопилот при движении в пробке;

- Специальная защита для пассажиров;

- Помощь при парковке.

Заказать автомобиль, записаться на тест-драйв и узнать подробности можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] Трендлайн

[2] Комфортлайн

[3] Р-лайн

[4] Мадрид

[5] Хайлайн

[6] ЭргоАктив

[7] Актион Гезундер Рухен

[8] Актив Инфо Дисплей

[9] Дисковер Медиа

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