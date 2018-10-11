7 -счастливое число! Долгожданное возвращение Volkswagen Golf- 7 поколение популярного автомобиля
Многие преданные поклонники Volkswagen ждали возвращение легенды на наш рынок. Один тот факт, что модель дала собственное название целому классу автомобилей говорит о многом. Машина успешно продается на европейском рынке, к нам поступил обновленный вариант Golf- 7. Оценим, что ждет будущего владельца нового Volkswagen Golf VII в России.
ДИЗАЙН РЕСТАЛИНГОВОГО GOLF 7
Volkswagen Golf сразу привлекает внимание. При первом осмотре машины глаз плавно перемещается по изгибам корпуса, отмечая мельчайшие детали: спортивная решетка радиатора, узкие фары, большая колесная база и короткие свесы с узнаваемой задней стойкой. Автомобиль получился со своим характером и темпераментом. Внешне модель смотрится энергично, и в тоже время стильно. Сзади установлены фары с динамическими указателями поворота с помощью световой полосы, которая указывает направления поворота. А узкие фары спереди, высоко заходящие на крылья, и скошенный вниз бампер создают впечатление низкой посадки и придают образу динамичности. Доступный в качестве опции встроенный поворотный свет способствует своевременному распознаванию препятствий при прохождении поворотов. Дизайн Volkswagen Golf особенно выразителен со светодиодными фарами, предлагаемыми в качестве опции. Они позволяют экономить энергию и разгружают глаза благодаря световому спектру, сходному со спектром дневного света. По желанию их можно дополнить светодиодными противотуманными фарами. Они помогают хорошо видеть дорогу и участников дорожного движения даже при неблагоприятных условиях.
VOLKSWAGEN GOLF: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ
Машины, которые будут доступны в России, оснащены турбированными двигателями, диапазон мощности которых от 125 до 150 л.с. Коробка передач – автоматическая. Автомобиль получился энергичным, что подтверждают данные разгона с нуля до 100 км/ч – от 8,2 секунды для спортивной модификации до 9,1 секунды для других версий. При этом двигатель довольно экономичный – 5,0 литра на 100 км при смешанном режиме эксплуатации авто.
КОМПЛЕКТАЦИИ GOLF 7 В РОССИИ
Фото: Волга-Раст.
Отечественным поклонникам марки рестайлинговая модель седьмого Golf доступна в 4-х вариантах оснащения:
- Trendline[1]. Уже в базовой комплектации автомобиль по сравнению с конкурентами демонстрирует серьезное оснащение. В машине установлен круиз - и климат-контроль, подогрев сидений, мультимедиа с 8 динамиками, омыватель фар, задние светодиодные фонари, подогрев руля и передних сидений.
- Comfortline[2]. В дополнение к серьезному оснащению базовой комплектации на машину устанавливается: камера заднего вида, датчики света и дождя, головное освещение и дневные ходовые огни на светодиодах и с системой автоматического управления, легкосплавные диски;
- R-Line[3]. Спортивные черты Volkswagen Golf становятся ярче как в дизайне, так и в перечне установленного оборудования: уникальный С-образный рисунок бампера, большие диски Madrid[4] и фирменная резина и т.д.;
- Highline[5] – максимальная комплектация авто. Владелец получает немецкий автомобиль, в который инженеры установили все современные системы и компоненты. Водителя встречает цифровая приборная панель, подогрев лобового стекла, эргономичные спортивные кресла, адаптивные фары спереди, 17-дюймовые диски.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВЛАДЕЛЬЦА GOLF VII
Фото: Волга-Раст.
Салон рестайлингового Golf встречает своего владельца продвинутыми технологиями и качественной отделкой. Инженеры и дизайнеры компании смогли сохранить баланс между стильным интерьером и признанной немецкой эргономикой моделей Volkswagen. Многие продвинутые решения, которые демонстрирует модель доступны уже в базовой версии. Например, экран медиасистемы в комплектации Trendline увеличен до 6,5 дюймов.
Комфорт за рулем Golf 7 обеспечивают уникальные кресла ErgoActive[6]. Помимо обогрева и возможностей тонкой настройки сиденья по 14 направлениям водитель может воспользоваться встроенным массажером. Немецкая организация Aktion Gesunder Rücken[7] e.V. вручила компании знак «Проверено и рекомендуется» за автомобиль, который заботится о сохранении здорового позвоночника.
За рулем обновленного седьмого Volkswagen Golf в зависимости от комплектации доступна современная инновационная цифровая панель с диагональю 12,3 дюйма. На интерактивной панели Active Info Display[8] информация группируется в профили и в дальнейшем водитель выводит ее на широкий экран по мере необходимости в дополнении к стандартным показаниям спидометра, тахометра, величины пробега и т.д. Профили удобно переключаются с помощью кнопок на руле.
Медиасистема имеет свой собственный сенсорный экран в 9 дюймов. Если в машине установлена система Discover Media[9], то навигационную карту можно выводить как на экран медиасистемы, так и на цифровую панель перед водителем. Управлять мультимедиа можно голосом, жестами и кнопками на экране.
Рядом с переключателем скоростей удобно разместилась площадка для беспроводной зарядки телефона.
Список электронных помощников водителя включает:
- Предотвращение фронтальных столкновений;
- Обнаружение пешеходов в темное время суток;
- Автопилот при движении в пробке;
- Специальная защита для пассажиров;
- Помощь при парковке.
Заказать автомобиль, записаться на тест-драйв и узнать подробности можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.
[1] Трендлайн
[2] Комфортлайн
[3] Р-лайн
[4] Мадрид
[5] Хайлайн
[6] ЭргоАктив
[7] Актион Гезундер Рухен
[8] Актив Инфо Дисплей
[9] Дисковер Медиа
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