2018-10-10T20:35:42+03:00
Общество

Он терял сознание, а врачи все списывали на переутомление: подросток умер в лагере по вине врачей

Спустя три месяца после гибели 12-летнего мальчика в оздоровительном лагере под Волгоградом следователи возбудили уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Саша Бочков был здоровым спортивным мальчиком. Фото из семейного архива.Саша Бочков был здоровым спортивным мальчиком. Фото из семейного архива.
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ЧП случилось во время утренней зарядки в детском лагере «Чайка» под Волгоградом еще в июне 2018 года. 12-летний Саша Бочков - здоровый, активный, увлекающийся боксом подросток - потерял сознание на тренировке. В себя он так и не пришел. Подростка на «cкорой» отвезли в Среднеахтубинскую ЦРБ, где медики зафиксировали смерть. У Саши случился отек головного мозга, установили судмедэксперты. А спустя три месяца после смерти школьника волгоградские следователи возбудили уголовное дело на врачей. Главный вопрос - как получилось, что активный ребенок, который занимался спортом, постоянно проходил медкомиссии и не имел противопоказаний, умер от минимальной нагрузки.

ТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ ДВАЖДЫ

Саша Бочков был здоровым спортивным мальчиком. С пяти лет занимался футболом, потом еще и плаванием - у него никогда не было освобождений от физкультуры. Три года назад он бросил футбол и увлекся боксом. Занимался школе олимпийского резерва, получил разряд, завоевывал призовые места на соревнованиях. Плюс к этому занимался робототехникой и музыкой - играл на фортепьяно.

- Терял сознание он всего дважды в жизни. Первый раз - в 2015 году. Тогда-то нам и сказали, что у нас есть в голове кисты. Но они неоперабельные и получены давно - еще в перинатальном периоде. Если бы Саша не потерял сознание, мы бы об этом и не узнали, рассказывает Анастасия. - Тогда сын лежал в неврологическом отделении в больнице, медики его обследовали и отпустили. Сказали, что это не диагноз как таковой, а констатация факта, что есть спайки и нужно за ними просто наблюдать в течение жизни, что мы и делали.

Второй раз Саша потерял сознание спустя три года - в конце мая 2018-го. «Скорая» привезла его в неврологию детской клинической больницы № 8. Доктор сделал общие анализы, отправил подростка на электроэнцефалограмму, чтобы проверить активность клеток головного мозга. В итоге решил, что причина обморока - банальное переутомление.

- Врач сказал, у меня нет оснований вас здесь держать. Я ему предлагала переделать МРТ. Говорила, что у нас есть киста, ее нужно проверить. На что он сказал, МРТ мне ваше не нужно, оно у вас свежее. Ведь боксеры каждый раз проходят медкомиссию, - вспоминает мама погибшего мальчика. - Да, возможно, у нашего сына был редкий бессимптомный случай. Саша и боксом занимался, и робототехникой, и фортепьяно. Никаких симптомов, потери сознания, головных болей не было.

Но все это и должен был проверить врач.

- Я повторяла, что учителя говорят о глубокой потере сознания, а не просто об обмороке, где нашатырем поводил и все, - отмечает Анастасия. - Меня-то рядом не было, я с работы в школу бежала. А доктор сказал, что это им от страха так показалось, что они долго его откачивали.

Саша провел в больнице меньше двух недель, когда его выписали. В семье обрадовались, что все нормально.

По словам мамы мальчика, медики заявили следователям, что это она решила забрать ребенка из больницы раньше срока, поэтому они его и не обследовали. Но она уверяет, что никакого отказа не писала.

Саша учился, занимался спортом и музыкой, играл с младшей сестренкой и на здоровье не жаловался. Фото из семейного архива.

Саша учился, занимался спортом и музыкой, играл с младшей сестренкой и на здоровье не жаловался. Фото из семейного архива.

УМЕР ЗА ШЕСТЬ МИНУТ

После того, как его выписали из больницы, Саша Бочков не прожил и месяца. В лагере он не пробыл и суток. Смена началась 21 июня. Ребята заселились, переночевали. С утра пошли на зарядку. А когда мальчишки начали подтягиваться на турниках, Саша упал в обморок и умер. В кисте скопилась ликворная жидкость, она вытекла и привела к отеку мозга и летальному исходу – сделают позже заключение судмедэксперты.

- Никаких травм у него в это время не было. После выписки из 8-й больницы мы даже на тренировки не ходили. Ни спаррингов, ни поездок, ни соревнований - ничего. Мы спокойно готовились, проходили в детской поликлинике все, что положено к лагерю - анализы, ЭКГ. Шутили, что все равно в лагере натренируешься - что там еще делать. Сейчас можно и пропустить, - вспоминает Анастасия.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР МЕРТВОМУ ДЛЯ ГАЛОЧКИ?

Есть вопросы у потерявшей ребенка женщины и к бригаде «скорой помощи» из Среднеахтубинской больницы.

- Медики приехали на вызов «пустые», да еще и ехали долго: 50 минут в лагерь плюс путь обратно в реанимацию. Тренеры могли бы гораздо быстрее отвезти сына в больницу, - считает мама мальчика. - Но самая главная несостыковка в том, что, согласно заключению судмедэксперта, Саша умер за 6 - 10 минут.

В заключении же написано, что мальчик поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

- Получается, что сына можно было бы спасти, если бы реанимационные действия провели в реанимобиле, на котором должны были приехать на вызов медики. Ведь им передали из лагеря, что произошла глубокая потеря сознания с посинениями в лобной части, - размышляет мама. - Либо они дефибриллятор делали уже мертвому для галочки.

ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫЛ ВСЁ ПРОВЕРИТЬ

Ни к тренерам, ни к спортдиспансеру, ни к детской поликлинике вопросов и претензий у мамы не было, и нет. Зато есть вопросы к 8-й больнице и к Среднеахтубинской.

В то же время следователи сейчас проверяют действия врачей детской поликлиники №15, больницы №8 и Волгоградского областного клинического центра восстановительной медицины и реабилитации №1.

- Установив, что смерть ребенка носит некриминальный характер, мы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, одновременно выделив материалы в отношении врачей, - поясняют в следственном управлении СКР по региону. - 10 сентября маму мальчика пригласили на личный прием к заместителю руководителя регионального СУ Дмитрию Костину. В итоге 28 сентября возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками.

Пока в деле нет конкретных подозреваемых. Следователи ждут акт оценки качества оказания медицинской помощи из облздрава. После назначат комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Ведь именно заключение судмедэксперта и шокировало родителей и следователей. Потом статью могут переквалифицировать в халатность.

- При глубокой потере сознания доктор в 8-й больнице должен был составить несколько диагнозов и их исключать, а не смотреть на сына. Да, у него нет больше никаких симптомов, он бегает и прыгает, как ни в чем не бывало. Но не исследовать кисту и ее изменения было нельзя, - считает мама погибшего мальчика. - Говорят, жидкость из кисты просто откачивается или даже таблетками ее выводят. У нас с мужем не было шанса потом отвезти сына в другое место. Обморок был в конце мая, а уже 22 июня - отёк и смерть.

Родители Саши не собираются требовать от врачей компенсации за гибель сына. Фото из семейного архива.

Родители Саши не собираются требовать от врачей компенсации за гибель сына. Фото из семейного архива.

«МЫ БЫ КУДА УГОДНО ПОЕХАЛИ С ЭТОЙ КИСТОЙ»

5 сентября Саше должно было исполниться 13 лет. До итоговых экзаменов ему было еще далеко. Но вместе с ним в больницу поступило больше десяти ребят с таким же диагнозом.

- Конец мая - это череда линеек и стояния на жаре, - говорит Анастасия. – Надеюсь, что у остальных детей было реальное переутомление.

В суд на возмещение морального вреда родители Саши подавать не собираются.

- Для нас главное, чтобы врачей просто задолбали проверками. Я не пойму, неужели за 25 лет стажа так глаз замылился. Разве может врач просто посмотреть, что ребенок бегает, выглядит нормально, да еще и кубики мышц имеет, и отпустить, - с горечью говорит похоронившая сына мать. - Да мы бы куда угодно поехали с этой кистой или с другим вопросом! Если бы только послали.

Зла медикам потерявшие ребенка родители не желают. Но надеются, что после этого трагического случая и хорошей встряски врач будет по-другому обследовать поступивших детей и перед выпиской проверять их по полной программе.

- Кажется, что это всё не с нами происходит. 21 июня я сама отвезла сына в лагерь, а 22 го уже всё. Его нет, - признается мама погибшего Саши. - На дворе 21 век, а совпало все несовпадаемое: не было никаких симптомов, в школе его ждали на любые веселые старты, в плане обучения, поведения киста никогда не «давила», еще и врач попался с таким подходом.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Отец убитого в 85-й школе Волгограда мальчика обвиняет в халатности учителей и врачей

Подросток скончался от ножевого ранения в школьном туалете. Мальчишки ходили в школу с ножами-бабочками, показывали трюки. Один из них по неосторожности ранил одноклассника. Отец погибшего мальчика Владимир Микулин не согласен с тем, что за гибель его сына никого не наказали. Это уголовное дело спустя несколько месяцев тоже возобновили (подробности).

Пока врачи ставили диагноз, беременная волгоградка потеряла ребенка, а через 13 дней умерла сама

Убитый горем супруг винил в смертях медиков и требовал расследования (подробности). Тем временем делавшего вскрытие патологоанатома поймали на взятке, а потом уличили в подделке причины смерти беременной волгоградки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бастрыкин наказал следователей за волокиту

В конце сентября руководитель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием, на котором большая часть обращений была посвящена уголовным делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и гибелью детей (подробности).

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