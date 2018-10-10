Он терял сознание, а врачи все списывали на переутомление: подросток умер в лагере по вине врачей

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-10T20:35:42+03:00

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ЧП случилось во время утренней зарядки в детском лагере «Чайка» под Волгоградом еще в июне 2018 года. 12-летний Саша Бочков - здоровый, активный, увлекающийся боксом подросток - потерял сознание на тренировке. В себя он так и не пришел. Подростка на «cкорой» отвезли в Среднеахтубинскую ЦРБ, где медики зафиксировали смерть. У Саши случился отек головного мозга, установили судмедэксперты. А спустя три месяца после смерти школьника волгоградские следователи возбудили уголовное дело на врачей. Главный вопрос - как получилось, что активный ребенок, который занимался спортом, постоянно проходил медкомиссии и не имел противопоказаний, умер от минимальной нагрузки.

ТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ ДВАЖДЫ

Саша Бочков был здоровым спортивным мальчиком. С пяти лет занимался футболом, потом еще и плаванием - у него никогда не было освобождений от физкультуры. Три года назад он бросил футбол и увлекся боксом. Занимался школе олимпийского резерва, получил разряд, завоевывал призовые места на соревнованиях. Плюс к этому занимался робототехникой и музыкой - играл на фортепьяно.

- Терял сознание он всего дважды в жизни. Первый раз - в 2015 году. Тогда-то нам и сказали, что у нас есть в голове кисты. Но они неоперабельные и получены давно - еще в перинатальном периоде. Если бы Саша не потерял сознание, мы бы об этом и не узнали, рассказывает Анастасия. - Тогда сын лежал в неврологическом отделении в больнице, медики его обследовали и отпустили. Сказали, что это не диагноз как таковой, а констатация факта, что есть спайки и нужно за ними просто наблюдать в течение жизни, что мы и делали.

Второй раз Саша потерял сознание спустя три года - в конце мая 2018-го. «Скорая» привезла его в неврологию детской клинической больницы № 8. Доктор сделал общие анализы, отправил подростка на электроэнцефалограмму, чтобы проверить активность клеток головного мозга. В итоге решил, что причина обморока - банальное переутомление.

- Врач сказал, у меня нет оснований вас здесь держать. Я ему предлагала переделать МРТ. Говорила, что у нас есть киста, ее нужно проверить. На что он сказал, МРТ мне ваше не нужно, оно у вас свежее. Ведь боксеры каждый раз проходят медкомиссию, - вспоминает мама погибшего мальчика. - Да, возможно, у нашего сына был редкий бессимптомный случай. Саша и боксом занимался, и робототехникой, и фортепьяно. Никаких симптомов, потери сознания, головных болей не было.

Но все это и должен был проверить врач.

- Я повторяла, что учителя говорят о глубокой потере сознания, а не просто об обмороке, где нашатырем поводил и все, - отмечает Анастасия. - Меня-то рядом не было, я с работы в школу бежала. А доктор сказал, что это им от страха так показалось, что они долго его откачивали.

Саша провел в больнице меньше двух недель, когда его выписали. В семье обрадовались, что все нормально.

По словам мамы мальчика, медики заявили следователям, что это она решила забрать ребенка из больницы раньше срока, поэтому они его и не обследовали. Но она уверяет, что никакого отказа не писала.

Саша учился, занимался спортом и музыкой, играл с младшей сестренкой и на здоровье не жаловался. Фото из семейного архива.

УМЕР ЗА ШЕСТЬ МИНУТ

После того, как его выписали из больницы, Саша Бочков не прожил и месяца. В лагере он не пробыл и суток. Смена началась 21 июня. Ребята заселились, переночевали. С утра пошли на зарядку. А когда мальчишки начали подтягиваться на турниках, Саша упал в обморок и умер. В кисте скопилась ликворная жидкость, она вытекла и привела к отеку мозга и летальному исходу – сделают позже заключение судмедэксперты.

- Никаких травм у него в это время не было. После выписки из 8-й больницы мы даже на тренировки не ходили. Ни спаррингов, ни поездок, ни соревнований - ничего. Мы спокойно готовились, проходили в детской поликлинике все, что положено к лагерю - анализы, ЭКГ. Шутили, что все равно в лагере натренируешься - что там еще делать. Сейчас можно и пропустить, - вспоминает Анастасия.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР МЕРТВОМУ ДЛЯ ГАЛОЧКИ?

Есть вопросы у потерявшей ребенка женщины и к бригаде «скорой помощи» из Среднеахтубинской больницы.

- Медики приехали на вызов «пустые», да еще и ехали долго: 50 минут в лагерь плюс путь обратно в реанимацию. Тренеры могли бы гораздо быстрее отвезти сына в больницу, - считает мама мальчика. - Но самая главная несостыковка в том, что, согласно заключению судмедэксперта, Саша умер за 6 - 10 минут.

В заключении же написано, что мальчик поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

- Получается, что сына можно было бы спасти, если бы реанимационные действия провели в реанимобиле, на котором должны были приехать на вызов медики. Ведь им передали из лагеря, что произошла глубокая потеря сознания с посинениями в лобной части, - размышляет мама. - Либо они дефибриллятор делали уже мертвому для галочки.

ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫЛ ВСЁ ПРОВЕРИТЬ

Ни к тренерам, ни к спортдиспансеру, ни к детской поликлинике вопросов и претензий у мамы не было, и нет. Зато есть вопросы к 8-й больнице и к Среднеахтубинской.

В то же время следователи сейчас проверяют действия врачей детской поликлиники №15, больницы №8 и Волгоградского областного клинического центра восстановительной медицины и реабилитации №1.

- Установив, что смерть ребенка носит некриминальный характер, мы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, одновременно выделив материалы в отношении врачей, - поясняют в следственном управлении СКР по региону. - 10 сентября маму мальчика пригласили на личный прием к заместителю руководителя регионального СУ Дмитрию Костину. В итоге 28 сентября возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками.

Пока в деле нет конкретных подозреваемых. Следователи ждут акт оценки качества оказания медицинской помощи из облздрава. После назначат комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Ведь именно заключение судмедэксперта и шокировало родителей и следователей. Потом статью могут переквалифицировать в халатность.

- При глубокой потере сознания доктор в 8-й больнице должен был составить несколько диагнозов и их исключать, а не смотреть на сына. Да, у него нет больше никаких симптомов, он бегает и прыгает, как ни в чем не бывало. Но не исследовать кисту и ее изменения было нельзя, - считает мама погибшего мальчика. - Говорят, жидкость из кисты просто откачивается или даже таблетками ее выводят. У нас с мужем не было шанса потом отвезти сына в другое место. Обморок был в конце мая, а уже 22 июня - отёк и смерть.

Родители Саши не собираются требовать от врачей компенсации за гибель сына. Фото из семейного архива.

«МЫ БЫ КУДА УГОДНО ПОЕХАЛИ С ЭТОЙ КИСТОЙ»

5 сентября Саше должно было исполниться 13 лет. До итоговых экзаменов ему было еще далеко. Но вместе с ним в больницу поступило больше десяти ребят с таким же диагнозом.

- Конец мая - это череда линеек и стояния на жаре, - говорит Анастасия. – Надеюсь, что у остальных детей было реальное переутомление.

В суд на возмещение морального вреда родители Саши подавать не собираются.

- Для нас главное, чтобы врачей просто задолбали проверками. Я не пойму, неужели за 25 лет стажа так глаз замылился. Разве может врач просто посмотреть, что ребенок бегает, выглядит нормально, да еще и кубики мышц имеет, и отпустить, - с горечью говорит похоронившая сына мать. - Да мы бы куда угодно поехали с этой кистой или с другим вопросом! Если бы только послали.

Зла медикам потерявшие ребенка родители не желают. Но надеются, что после этого трагического случая и хорошей встряски врач будет по-другому обследовать поступивших детей и перед выпиской проверять их по полной программе.

- Кажется, что это всё не с нами происходит. 21 июня я сама отвезла сына в лагерь, а 22 го уже всё. Его нет, - признается мама погибшего Саши. - На дворе 21 век, а совпало все несовпадаемое: не было никаких симптомов, в школе его ждали на любые веселые старты, в плане обучения, поведения киста никогда не «давила», еще и врач попался с таким подходом.

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