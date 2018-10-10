«PROдвинь PROфсоюз!»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-10T12:00:45+03:00

Под таким девизом в рамках Всероссийской профсоюзной акции «За достойный труд» с 05-07 октября прошел II профсоюзный Слета работающей молодежи

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В его работе приняли участие более 80 молодых специалистов медицинских организаций Волгоградской области.

Начало Слёта было торжественным, участники представили свои организации «Визитной карточкой», в которой проявили незаурядные таланты.

Фото Анны Аскеровой.

Диплом и кубок за лучшую речевку- приветствие профсоюзного слета работающей молодежи «PROдвиньPROфсоюз!» завоевала команда ГУЗ «Клиническая больница № 5».

Первым испытанием стал Квест «Миссия выполнима», основным условием которого было достижение поставленных целей через максимальное участие каждого участника в процессе. Квест помог сплотить незнакомых между собой участников, которые вместе преодолели «препятствия и трудности» при достижении поставленной задачи и написали командные свитки.

«Масса впечатлений и эмоций. Заехали на одну территорию самые активные и амбициозные молодые люди Волгоградской области. Три дня ярких мероприятий показали нам насколько мы можем быть ближе друг к другу, насколько мы можем переживать за товарищей - это было незабываемо. Уже в первый день мы не делились на команды, мы стали одной единой дружной профсоюзной семьей. Думаю, так считает каждый. Безусловно хочется поблагодарить обком профсоюза работников здравоохранения Волгоградской области за возможность принять участие в организации такого масштабного мероприятия. Ну и естественно, я очень рада за свою команду!», Маргарита Шеломанова председатель молодежной комиссии первичной профсоюзной организации ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский

День продолжился конкурсом видеороликов Визит- шоу «Кто, если не мы!»

В роликах команды отразили как варианты решения профессиональных вопросов, так и вопросы повышения профсоюзного членства и укрепления положительного имиджа Профсоюза!

Победителями конкурса стали:

III место- ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", Волгоград

II место- команда принявшая участие в работе Слета дистанционно ГУЗ "Детская клиническая больница № 8"

I место -ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12»

Фото Анны Аскеровой.

Несмотря на ранний подъем во второй день проведения Слета все с удовольствием вышли на зарядку, а затем приняли активное участие в работе Диалоговой площадки «Рассуждаем, думаем, улучшаем!». Свободный диалог молодежи и руководителей состоялся с председателем облсовпрофа Т.Н. Гензе, заместителем председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Н.Г.Чепуриной, главным врачом городской клинической больницы № 1 им.Фишера (г.Волжский) Е.П.Дроновой, главным врачом ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», президентом Волгоградской региональной Ассоциации стоматологов С.М.Гаценко, главным врачом ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград О.В.Кирилловым, директором Волгоградского медицинского колледжа Г.Е.Генераловой.

В беседах активно разворачивались темы по вопросам «чести мундира» медицинских работников, постдипломного обучения и заработной платы молодых сотрудников, о специальной оценке условий труда- дополнительные отпуска, о мероприятиях, проводимых Волгоградским областным Советом профсоюзов в рамках Всероссийской профсоюзной акции «За достойный труд».

«Радует то, что участники Слета – неравнодушные люди. Приятно, что, задавая вопросы вы ищите ответ не только для себя, но и для окружающих вас коллег.

В рамках Всероссийской профсоюзной акции «За достойный труд» в Волгоградской области проведена встреча с депутатами Государственной Думы, областной Думы, рассмотрены вопросы взаимодействия власти, профсоюзов и работодателей. Разрабатываются предложения по заключению Соглашения между областной Думой, администрацией и профсоюзами. Прошло большое совещание с участием Прокуратуры, государственной инспекции труда и профсоюзов по вопросу не включения надбавок и компенсаций в минимальную заработную плату. В районах области координационными советами организованы встречи с действующими органами власти, на которых рассмотрены вопросы социального характера, важные для жителей районов области.», председатель облсовпрофа Татьяна Гензе.

«Активная, любознательная аудитория, что для комитета здравоохранения не однозначно. Ваши вопросы, Ваша заинтересованность вызывают чувство всемерной поддержки молодого поколения. Одним из новых направлений является работа с кадровым потенциалом. Отрадно, что каждый из Вас выступает от имени коллектива. Вы, как профсоюзные лидеры должны искать диалог с властью. Наращивайте свой компетент не разрывая связи с более опытными сотрудниками, не забывайте, про специалистов, которые приходят к вам со студенческой скамьи. Каждый Ваш посыл, каждое замечание и предложение будут обсуждены в комитете здравоохранения Волгоградской области с председателем комитета и главными врачами медицинских организаций. Помните двери комитета здравоохранения всегда открыты для Вас!», заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Наталья Чепурина.

«Диалоговая площадка удивила простотой общения и актуальностью проблем. Спасибо за эту возможность высказать свое мнение о наболевшем», Юлия Ромащенко председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».

Фото Анны Аскеровой.

Далее этот день, был посвящен пополнению молодыми специалистами багажа своих знаний. Участники Слета осваивали тонкости ведения переговоров как инструмента социального партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, а также формы и способы защиты трудовых прав и интересов работников, возможности повышения социально-трудовых гарантий молодёжи.

По завершению работы дискуссионной площадки молодёжь смогла проявить свои способности в Семинаре-тренинге «Внимание – Нови!», который прошел как своеобразная «тренировка» для мозга, благодаря которой повышается гибкость ума, развивается способность подмечать мелкие детали и анализировать ситуацию. Участники тренинга попробовали себя и в роли начинающего, и в роли профессионального профсоюзного лидера. В предварительной жеребьевке участники Слета были образованы в 6 новых команд.

«Мне нравится, когда люди не ждут, когда кто-то что-то предложит, а сами предлагают сделать что-то интересное. Важно участие молодежи в стратегическом планирования развития профсоюзного движения, а также в профессиональной, творческой и общественной самореализации работников медицинских организаций», Вера Блок, председатель первичной профсоюзной организации ГУЗ «Детская поликлиника № 3».

Как процесс социального взаимодействия, на основании которого у участников возникает «новое» знание, родившееся непосредственно в ходе этого процесса, прошла Интеллектуальная игра «Профсоюзная логика» и школа профсоюзного актива «Пять пальцев одной руки».

Фото Анны Аскеровой.

«На мой взгляд, все названные на Слете проблемы в полной мере соответствуют целям, которые мы ставим перед собой, и важно для всех участников диалога поставить их в центр своей повседневной работы. Да, их нельзя решить в одночасье. Но они решаемы и, значит, будут решены. При этом значимо напряженно работать над решением текущих задач, но не терять из виду и перспективу. Главной задачей слета были не только обеспечение интересной учебы для молодых специалистов, укрепление их физического здоровья, а также раскрытие их спортивных и творческих способностей. Каждый из участников приобрел необходимые ему знания, нашел новых друзей, получил массу положительных эмоций, а самое главное – почувствовал себя настоящим членом профсоюзной семьи, готовым прийти на помощь другу в любую минуту», - Ирина Ерохина, председатель Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

СТЭМ «И на работе так бывает…», был домашним заданием, поэтому здесь участники могли проявить весь свой креатив! Команды подготовили свои миниатюры, максимально приближенные к рабочим моментам, как говорится о наболевшем! СТЭМ показал, что для молодых нет ничего невозможного! Они действительно талантливы во всем!

Жаркие споры членов жюри, повторный пересчет баллов каждой команды участника Слета распределили награды следующим образом:

III место ГУЗ «Детская поликлиника № 3»

II место ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области»

I место ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский

«СТОП-СЛЕТ!»- интрига Слета, задание было дано на линейки открытия и команды работали над ним в режиме «здесь и сейчас».

III место в фотоконкурсе «СТОП-СЛЕТ!» ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»

II место в фотоконкурсе «СТОП-СЛЕТ!» ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи»

I место в фотоконкурсе «СТОП-СЛЕТ!» ГУЗ «Клиническая больница № 5»

Диплом победителя и кубок фотоконкурса «СТОП-СЛЕТ!» ГБУЗ «Калачевская ЦРБ».

Молодежь здравоохранения интенсивно поработала и отлично отдохнула, вырвавшись из рабочих будней, совместив приятное с полезным.

Фото Анны Аскеровой.

На торжественной линейке закрытия было принято Послание участникам X профсоюзного Слета работающей молодежи Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:

Послание участникам X профсоюзного Слета работающей молодежи системы здравоохранения Волгоградской области

Уважаемые коллеги, дорогие единомышленники!

Если вы читаете это послание, значит профсоюз работников здравоохранения РФ продолжает свою активную деятельность.

Мы верим, что вы чтите традиции профсоюзного движения в условиях вашего времени.

Имея бесценный опыт первых Слетов, желаем вам быть активными, целеустремленными, доверяя друг другу двигаться к цели сплоченной командой.

Надеемся, что вы превзойдете нас в решении задач по защите прав членов профсоюза, в сплоченности и солидарности, в укреплении наших рядов.

Кто, если не вы, будет решать, каким станет наш мир.

Передаем вам тепло и любовь наших сердец!

Принято участниками II профсоюзного слета работающей молодежи.

7 октября 2018 года.

Послание помещено в капсулу, опечатано и будет хранится в обкоме до проведения X профсоюзного Слета.

Сказав спасибо и выразив искреннюю благодарность коллективу частного учреждения профсоюзов «Туристско- экскурсионный оздоровительный комплекс «Волжский» и шеф-повару Евгению Викторовичу Юрченко и его команде, наградив победителей и участников Слета был объявлен свободный микрофон и тут уже эмоции захлестнули организаторов Слета- ребята подарили Гимн Слета, написанный ими:

Долго, долго ехав по шоссе

В доль по улицам чужих домов

Мы стремились там, где есть профком

В полной силе и своей красе!

Кто-то первый раз примчал на Слет,

Ну а кто-то уж матерый дед.

Но коль вместе - нестрашна беда.

Профсоюз нам дарит яркий свет!

Коль хочешь ты приобщиться к движению

И, отбросив сомнения, стать единым в мышлении.

Ведь все же мы,

Словно тысяча ласточек,

Разлетаясь по городу, улучшаем условия.

Наш Профсоюз - он опора трудящихся.

Словно служба спасения, для всего поколения!

По - началу все казалось нам

Это детскою смешной игрой,

Что с преградами я справлюсь сам

И не нужен мне никто другой.

Словно листья молодых берез

Белым ветром раскидало нас.

Каждый был по-своему хорош

И никто не упустил свой шанс.

Коль хочешь ты приобщиться к движению

И, отбросив сомнения, стать единым в мышлении.

Ведь все же мы

Словно тысяча ласточек,

Разлетаясь по городу, улучшаем условия.

Наш Профсоюз, он опора трудящихся.

Словно служба спасения, для всего поколения!

«Дорогие участники Слета. Хочется верить, что доброжелательная и дружественная атмосфера, царившая на протяжении всего Слета, позволила вам не только подружиться, но и ощутить чувство общего профсоюзного единения. Ведь только в Профсоюзе молодежь – равная по статусу часть единой организации.

Как говорили участники первого профсоюзного Слета - три дня Слета – это заряд позитива на год! Пусть вам хватит на два!!!», обратилась к участникам Юлия Маркова, заместитель председателя Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Все участники Слёта получили сертификаты участников, положительные эмоции, знания о Профсоюзе, настрой на дальнейшую работу.

Информация предоставлена Волгоградской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ.

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