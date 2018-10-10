Непревзойденная тройка игроков – серия SKODA HOCKEY EDITION!

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-10T11:41:18+03:00

Модели KODIAQ, RAPID и OCTAVIA линейки Hockey Edition по выгодной цене от официального дилера Волга-Раст-Октава в Волгограде

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ŠKODA и хоккей – четверть века дружбы и сотрудничества

Между ŠKODA и хоккеем установилась давняя и прочная связь. На протяжении четверти века чешский автоконцерн – главный спонсор чемпионата мира. Столь длительное сотрудничество настолько уникально, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые подобная запись появилась в 2007 году и с тех пор постоянно обновляется. Участием на глобальном уровне компания не ограничивается и уже несколько лет ŠKODA организует и проводит в России собственный детский хоккейный турнир. В последний год на нем участвовали юношеский команды из Чехии, и он получил название - Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA».

ŠKODA и хоккей настолько тесно сдружились, что стали синонимами, именно поэтому марка создала особую серию автомобилей, посвященную данному виду спорта. Чехи на хоккейное поле выпустили сильную тройку игроков. Автомобили специальной серии от стандартных вариантов отличает уникальный дизайн и богатая комплектация. Отличить модели в новом исполнении можно не только по соответствующим шильдикам, но и новым колесным дискам. Традиционным цветом для специальной версии выступает насыщенный голубой.

ŠKODA KODIAQ на позиции вратаря

Вместительный и стильный кроссовер ŠKODA KODIAQ спецверсии Hockey Edition. Фото: Волга-Раст.

Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition[1] представлен семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. И ему сразу дана ответвленная миссия – защита ворот.

KODIAQ в новой модификации получил серьезный набор опций, в первую очередь повышающих безопасность и комфорт от эксплуатации авто. Оптика кроссовера стала светодиодной, фары устанавливаются с омывателями, а противотуманки оснащены функцией поворота Corner[2]. Внешние зеркала могут автоматически затемняться, чтобы защитить водителя от яркого света автомобилей в потоке. Владелец получает кроссовер с центральным замком KESSY[3], обеспечивающий бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя. Крышка багажника получила электропривод и управляется с помощью кнопки на ключе. Верхнее положение открытой двери можно установить на удобной для себя высоте.

Интерьер KODIAQ обновился, внутри нас встречают декоративные вставки, комбинированная обивка сидений и приятная светодиодная подсветка, накладки на пороге с логотипом спецсерии.

Стильные элементы декора интерьера кроссовера KODIAQ Hockey Edition. Фото: Волга-Раст.

Производитель ŠKODA предлагает несколько вариантов оснащения кроссовера на выбор, различающиеся по цветовому решению салона и использованием мультимедийных систем. От базовых, до технически совершенных, укомплектованных современными системами навигации.

ŠKODA RAPID: дерзкий нападающий

ŠKODA RAPID Hockey Edition – яркий, энергичный лифтбек. Фото: Волга-Раст.

ŠKODA RAPID выбирают те, кто любит путешествовать и кому нравится активный отдых, но его предпочитают и сторонники семейных ценностей, для которых в машине главное надежность и качество. Чешский лифтбек в линейке Hockey Edition стал более функциональным и стильным. RAPID в рамках спецсерии доступен в двух комплектациях: Active[4] и Ambition[5]. В первом случае автомобилю полагаются зеркала заднего вида с обогревом и повторителями поворота, задний стеклоочиститель. В салоне установлен кондиционер, мультимедиа система Swing[6] с 4 динамиками и поддержкой Bluetooth[7], MP3[8] и USB[9].

Внешний вид RAPID в комплектации Ambition органично дополняют 16-дюймовые легкосплавные диски Clubber[10], задние светодиодные фонари и цвет металлик. Интерьер салона обновился благодаря декоративным вставкам Dark Brushed 3D[11] и специальной фирменной обивки сидений. Водители оценят удобное многофункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник и задний парктроник, который входит в штатное оснащение машины. Дисплей Maxi Dot[12] яркий и четкий, с него удобно считывать информацию во время движения авто.

Обновленный дизайн интерьера RAPID серии Hockey Edition. Фото: Волга-Раст.

Компания ŠKODA предлагает для своей модели RAPID большое количество полезных опций, что дает возможность выбрать именно те, которые нужны, а от других попросту отказаться.

ŠKODA OCTAVIA: надежный защитник

ŠKODA OCTAVIA Hockey Edition сохранили имидж практичного автомобиля

Имидж ŠKODA OCTAVIA в амплуа практичного автомобиля подтверждается и в рамках спецверсии Hockey Edition. Экстерьер модели обновился за счет легкосплавных дисков Tunga[13], передних противотуманных фар с функцией поворота и цвета металлик. Интерьер преобразился существеннее. В салоне отличная эргономика, качественные отделочные материалы, плотные и удобные сиденья. Для водителя установлены широчайшие диапазоны регулировок кресла и рулевой колонки. В OCTAVIA передние сиденья получили специальную обивку, а пороги декоративную накладку с логотипом серии. Функциональность автомобиля выросла за счет установленных:

- утразвуковых датчиков парковки (спереди и сзади) с возможностью автоматической остановки при обнаружении препятствия;

- 2-зонного климат-котроля Climatronic[14] с возможностью замера влажности, что позволяет уменьшить запотевание стекол;

- кожаного многофункционального руля, с помощью которого можно управлять радио и телефоном. С помощью кнопок на переднюю цифровую панель выводится необходимая в дороге информация. При желании владелец может дооснастить его функцией обогрева с настройками интенсивности;

- электрообогрева лобового стекла.

Фирменный салон OCTAVIA лимитированной серии Hockey Edition

Кроме того, на OCTAVIA можно заказать широкий список дополнительного оборудования как в составе опциональных пакетов, так и по отдельности. Среди предлагаемых опций можно выделить: кожаный салон, навигационную систему, биксеноновые фары, алюминиевые колесные диски увеличенного диаметра, спортивные сиденья и т.д.

Для того чтобы самостоятельно оценить все преимущества автомобилей ŠKODA версии Hockey Edition записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании Волга-Раст-Октава по тел: +7 (8442) 55-23-55.

[1] Хокки Эдишн

[2] Корнер

[3] Кесси

[4] Актив

[5] Амбишн

[6] Свинг

[7] Блютус

[8] МП3

[9] ЮСБ

[10] КЛабер

[11] Дарк Брашт 3Д

[12] Макси Дот

[13] Тунга

[14] Климатроник

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