Tele2 и фонд «Навстречу переменам» получили высшую награду за социальную программу

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-09T16:47:25+03:00

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Федеральный оператор мобильной связи Tele2 стал лауреатом премии «Импульс добра» за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Вместе с фондом «Навстречу переменам» он поддерживает тех, кто стремится улучшить жизнь детей. Ежегодная премия «Импульс добра» учреждена фондом «Наше будущее», созданным президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Она является высшей наградой страны в области социального предпринимательства. Присуждают ее не только социальным предпринимателям, но и представителям общественных организаций, руководителям государственных структур, коммерческим компаниям, журналистам, СМИ и вузам России.

С 2012 года компания и фонд проводят ежегодный Всероссийский конкурс для социальных предпринимателей. Организаторы поддерживают лидеров, которые предлагают решения социальных проблем в сфере детства. Победители конкурса получают начальное финансирование на год, информационную поддержку в регионе и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. Сотрудники компании участвуют в отборе бизнес-идей, консультируют начинающих предпринимателей и курируют проекты победителей.

В конкурсе 2017 года из 423 социальных предпринимателей выбрали пять победителей, которые получили гранты по 1,2 миллиона рублей. Также организаторы оказали дополнительную финансовую помощь проекту-финалисту 2015 года. В прошлом году проекты конкурса «Навстречу переменам» помогли изменить к лучшему жизнь 12 тысяч детей. Приняли участие в программе и более трехсот волонтеров по всей стране.

По данным центра «Циркон», чаще всего социальным предпринимательством в России занимаются люди в возрасте от 30 до 39 лет (36% опрошенных). Женщин в этом бизнесе больше, чем мужчин (53,5%). А главным мотивом 71% респондентов назвали желание реализовать определенную идею. Для 54% опрошенных таким стимулом стало стремление решить личную проблему.