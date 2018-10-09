Спортсмены «ЕвроХим-ВолгаКалия» заняли первые места в играх турнира «Кубок Горняка-2018»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-09T12:27:22+03:00

Ставший уже традиционным осенний спортивный праздник в городе Котельниково организовала и провела объединенная профсоюзная организация ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

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Открыла турнир серия матчей по мини-футболу. В спортивном центре гостиничного комплекса «Кристалл» встретились сборная объединенной профсоюзной организации и команда «Шахтер» (ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»), команда Шахтостроительного управления (ФГУП «УС – 30»), «Авангард» и «Ветераны» (г. Котельниково), «Факел» (Учебная авиационная база г. Котельниково) и сборная поселка Октябрьский.

Игры прошли в упорной борьбе, каждая команда играла на пределе сил. И зрители, и сами участники турнира отметили, что противостояние команд отмечалось не только накалом эмоций, но и высоким уровнем игры, большим количеством классных моментов - мощными атакующими ударами и самоотверженными действиями в защите.

Фото: ЕвроХим.

В итоге обладателем «Кубка Горняка» стала команда объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия». В целом по итогам турнира места распределились следующим образом: второе место у «Ветеранов» (г. Котельниково), третье место - «Факел», четвертое место – «Шахтер» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Завершился осенний спортивный праздник «Кубка Горняка-2018» волейбольным турниром. Предприятия котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа представляли сборная ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис», «Шахтер» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», «Луч» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», команда «Профсоюз» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Город Котельниково выставил команды МКОУ ДО «ДЮСШ» и сборную «Ветеранов»

После напряженной борьбы в финал волейбольного турнира «Кубок Горняка» прорвались «Шахтеры» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и команда МКОУ ДО «ДЮСШ»

Точные передачи, стремительные атаки, мощная оборона – битва под сеткой была очень трудной, и победные очки давались с большим трудом. С минимальным перевесом 2:1 в итоге победили более опытные «Шахтеры», очень расстроив ребят из ДЮСШ.

Фото: ЕвроХим.

Таким образом, первое место и «Кубок Горняка» завоевала команда «Шахтер» из ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», второе место у МКОУ ДО «ДЮСШ» г. Котельниково. На третьем месте - сборная «Ветеран» г. Котельниково.

Далее по турнирной таблице расположились команды ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис», «Профсоюз» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и «Луч» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Все команды турнира были награждены памятными дипломами и призами - спортивным инвентарем.