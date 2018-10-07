У него необычная и очень сложная внешность: волгоградка нарисовала портрет Владимира Путина

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-07T19:10:05+03:00

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Волгоградка Ксения Протасова поздравила с днем рождения президента России Владимира Путина. В подарок девушка отправила портрет президента, написанный маслом.

Готовый результат Ксения выложила в своем Инстаграмме. Портрет президента России, выполненный маслом на холсте. Размер 80х90 сантиметров. Пост с портретом сразу же набрал массу положительных комментариев.

-Я не рисовала портреты пять лет, с тех пор, как поступила в архитектурно-строительный университет, - рассказала «КП-Волгоград» Ксения. - Получила диплом и поняла, что соскучилась по рисованию, поэтому и решила написать портрет масляными красками, а президента выбрала потому, что у него необычная, но в то же время сложная внешность, глубокое расположение глаз и так далее. Поэтому подумала: «рисунку — быть!». При это хотелось сделать что-то необычное, чтобы было прям «вау». Я думаю, у меня это получилось.

Портрет действительно получился интересным. Президент на нем вышел одновременно добрым и задумчивым, с немного усталым взглядом. А закончила его девушка 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

Кстати, Ксения была бы счастлива, если бы ее портрет оказался в рабочем кабинете у президента:

-Я бы с радостью отправила рисунок Владимиру Владимировичу, но, к сожалению, не знаю точного адреса и не уверена, что его передадут лично в руки президенту, - продолжает художница. - А вообще, я была бы безумно счастлива, если бы мой портрет оказался в кабинете президента, и для меня, как для художника, было бы очень приятно, если бы моя работа оказалась у мирового человека.