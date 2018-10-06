«Ротор» выиграл у «Краснодара-2» и покинул зону вылета

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-06T18:35:21+03:00

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ФК «Ротор» в субботу, 6 октября, принимал в Волгограде клуб «Краснодар-2». Матч 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ прошел на «Волгоград Арене» и завершился победой хозяев со счетом 1:0. «Ротор» одержал третью победу в сезоне, поднялся на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул зону вылета.

Трибуны стадиона были полупустыми.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В первом тайме голевых моментов не было.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пришли на стадион «Волгоград Арена» поболеть за любимую команду всего 21 573 человека. То ли холод заставил болельщиков предпочесть трибунам стадиона телевизор, то ли вера в команду поугасла. Однако «Ротор» на этот раз не подвел. В первом тайме волгоградцы много атаковали, но пробить оборону и попасть в ворота соперника им так не удалось. Героем встречи стал Олег Николаев – на 66-й минуте в одно касание он отправил мяч в ворота Матвея Сафронова. Этот мяч стал единственным и победным для волгоградского «Ротора», который сумел удержать преимущество до конца встречи.

"Ротор" создал немало опасных моментов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Футболисты "Ротора" на счастливой для них 66-й минуте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики на трибунах ревели. Обнимался от радости с коллегами и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Ротору» удалось подняться со дна турнирной таблицы, реабилитироваться перед болельщиками уже второй подряд победной игрой на домашнем стадионе и перестать быть «ничейным» клубом, как его окрестили после затяжной серии ничьих.

Все болельщики хотели пожать руку автору победного гола.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Олег Николаев стал героем матча.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После матча игроки «Ротора» отправились к фан-сектору - сказать болельщикам спасибо за поддержку и веру в них до последнего.

Вперед, за "Ротор"!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Следующую встречу «Ротор» проведет на выезде с «СКА-Хабаровск».

«Ротор» — «Краснодар-2» - 1:0 (0:0)

«Ротор»: Лобанцев, Бугаев, Карпов (к), Васильев, Маляров, Якуба (Коротаев, 78), Самсонов, Николаев, Попов (Завезён, 90+), Лобкарёв (Щербаков, 90+), Муллин (Мязин, 63).

«Краснодар-2» : Сафонов (Адамов, 72), Ивашин, Мартынов, Таранов (к), Бочко (Парадин, 68), Голубев, Мацукатов, Текучёв, Катрич (Рзаев, 78), Онугха, Халназаров.

Гол: Николаев, 66

Предупреждения: Карпов, 84; Лобкарёв, 87; Ивашин, 12; Голубев, 45

Главный судья: Роман Сафьян (Москва)

Первый помощник: Александр Журба (Барнаул)

Второй помощник: Михаил Кистанов (Саратов)

Инспектор матча: Николай Лебедев (Санкт-Петербург)

Делегат: Филипп Яковлев (Москва).