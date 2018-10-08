2018-10-09T14:43:09+03:00
Общество

«Наше Радио Волгоград» выбрало победителя конкурса «Наш любимый учитель»

Сюрприз Марине Шатиловой устроили ее ученики
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Фото предоставлено редакцией «Нашего Радио Волгоград».Фото предоставлено редакцией «Нашего Радио Волгоград».
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Ах, эти школьные годы чудесные… Они запомнятся каждому из нас на всю жизнь. И то, что останется в памяти, зависит только от нас самих. Именно поэтому редакция «Наше Радио Волгоград» провела «Наш любимый учитель».

Победила учительница начальных классов средней школы номер № 93 Шатилова Марина Юрьевна. Учитель высшей категории, обладатель премии Президента РФ и гранта губернатора Волгоградской области, победитель районного конкурса "Учитель года".

Марина Юрьевна очень добрый и отзывчивый человек, строгий и требовательный педагог. Она занимается с детьми творчеством, участвует в различных конкурсах. Наряду с учебным процессом, она занимается всесторонним развитием своих учеников-посещение музеев, выставок, театров. И дети, и родители очень любят и гордятся своим педагогом!

Редакция «Нашего Радио Волгоград» поздравила победительницу лично. Конечно, она ничего не знала и очень удивилась, но радости не было предела, когда мы рассказали о том, что её ученики подготовили такой сюрприз. Самым большим подарком стали эмоции, улыбки и тёплые воспоминания и интересные призы от партнеров. Поздравляем победительницу и Всех учителей Волгограда области и всей страны.

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