2018-10-08T17:38:06+03:00
Спорт

Олег Веретенников вернулся в Ротор: Я верю победы будут

А губернатор Волгоградской области подарил автобус и дал команде четыре года на выход в Премьер-Лигу [фото, видео]
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Легендарный футболист поможет "Ротору" закрепить успех.Легендарный футболист поможет "Ротору" закрепить успех.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал сегодня, 8 октября, в гости к «Ротору». Приехал не сам и не с пустыми руками. Во-первых, подарил команде новенький автобус. Второй сюрприз порадовал еще больше: в волгоградский «Ротор» вернулся Олег Веретенников. Но обо всем по порядку.

Прежде, чем приехать сегодня в гости глава региона побывал на игре «Ротора» с ФК «Краснодар-2», которая прошла 6 октября на «Волгоград Арене». Победа со счетом 1-0 придала сил всем - и фанатам, и команде, и руководству.

- Наконец-то на последней игре я увидел контур команды, - отметил сегодня Андрей Бочаров. - И, если так продолжится и дальше, то большая часть футболистов, которые сегодня играют, имеют шанс остаться в «Роторе» и в дальнейшем. У нас, между прочим, много желающих попасть в команду. Но я лично вижу ее, состоящую из местных ребят. У нас нет задачи набрать просто сильных игроков извне. Мы хотим воспитать в своих командный дух.

От команды теперь ждут только побед. Фото: Екатерина СИМОХИНА

От команды теперь ждут только побед.Фото: Екатерина СИМОХИНА

И тут же пообещал, что уже до конца 2018-го в Волгоградской области появится своя Академия футбола, в которую будут отбирать самых талантливых ребят.

- У нас пока нет футболистов такого уровня, как вы, - обратился к игрокам «Ротора» Андрей Бочаров. - Но это вопрос времени. Мы их воспитаем. И надеемся, что вы нам в этом тоже поможете.

А от этих ребят он ждет дальнейших побед, и, если в начале сезона перед ними стояла задача закрепиться в ФНЛ, то сегодня Бочаров уже поставил перед ними вторую задачу - через четыре года выйти в Премьер-Лигу.

При этом глава региона напомнил, что свои обещания власть выполнила: исторический герб клубу вернули, название тоже. Вот и новенький автобус обещанный подоспел.

Ротору подарили новенький автобус. Как и обещали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ротору подарили новенький автобус. Как и обещали.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но главным сюрпризом стал даже не этот шикарный "бусик", а новость о том, что в клуб возвращается легенда "Ротора" - Олег Веретенников. Этого ждали волгоградские фанаты доллгие годы.

- Я честно признаюсь, для меня эта новость о возвращении в "Ротор" такая же неожиданная, как и для вас, - признался журналистам Олег Веретенников. - Да, я тесно общался с робертом Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам в какой должности я буду работать. Конечно же я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.

На вопрос: "Сильно изменилась ситуация с ротором за последние годы?", Веретенников парировал:

- А вы сами не видите разницы? У "Ротора" наконец-то появился свой стадион, да еще какой шикарный. Есть отличное поле "Зенита" для тренировок. Да, конечно, еще не хватает своей базы, но, уверен, все будет. И победы будут. Команда семь туров не проигрывает, ничьи это тоже очки в копилку, и в плотной турнирной таблице достаточно нескольких побед, чтобы "Ротор" поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!

Приглашение Олега Веретенникова в Ротор.

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