Андрей Бочаров об изменениях в Соцкодексе: за рождение ребенка волгоградцам дадут 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-08T13:09:16+03:00

Также с 1 января 2019 года дадут больше льгот пенсионерам Волгоградской области

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Хорошая новость: в 2019-м году на треть увеличится число волгоградцев, которые будут получать пособия и льготы. В основном это коснется молодых семей с детьми и пожилых людей. Сами выплаты тоже значительно вырастут. Об этом сегодня, 8 октября, на совещании заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. При этом заверил, что все изменения, которые внесут в Социальный Кодекс региона, будут учтены при формировании областного бюджета.

Напомним, что все меры соцподдержки, которые сейчас получают волгоградцы, прописаны в региональном Социальном Кодексе. Поначалу, чего скрывать, не все жители были рады его нововведениям. Но, как и обещали власти, в Кодекс при необходимости будут вносить изменения.

- Социальный Кодекс - живой документ, который может и должен изменяться в зависимости от насущной ситуации. Ряд мер, принятых в последние годы в сфере экономики и финансов, позволили стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе и увеличить доходную часть бюджета. В связи с этим мной принято решение о введении с 1 января 2019 года дополнительных мер соцподдержки волгоградцев, - заявил Андрей Бочаров.

Кого же коснутся нововведения? Кому добавят пособия и на сколько?

ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ УВЕЛИЧАТ В ДВА РАЗА

Волгоградская область вымирает, а значит просто необходимо поддерживать рождаемость. Поэтому в 2019-м дополнительные меры соцподдержки коснутся в первую очередь молодых и многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

1) Единоразовое пособие при рождении первого ребенка увеличат с 25 до 50 тысяч рублей.

Причем выплачивать его будут вне зависимости от дохода семьи.

Также со следующего года возраст женщин, которые имеют право на эту выплату, увеличат до 24 лет. Таким образом, число волгоградок, которые получат пособие при рождении первого ребенка увеличится в полтора раза.

2) За второго ребенка тоже заплатят 50 тысяч рублей.

Правда, в эту категорию попадут не все волгоградские семьи, а только малообеспеченные. То есть те, у кого среднедушевой доход – ниже 1,5 прожиточного минимума (напомним, на данный момент прожиточный минимум в Волгоградской области составляет для трудоспособного населения - 9973 рубля, для детей - 9569 рублей).

И еще одно требование к получателям этих 50-ти тысяч: второй ребенок должен родиться до достижения первым ребенком возраста 3 года.

3) Земельный участок и хозяйство на пособие не повлияют

Добавили льгот и тем семьям, где воспитываются детки с ограниченными возможностями. Так, с 2019 года, при назначении адресного социального пособия больше не будут учитывать наличие земельного участка, который такие семьи получили бесплатно.

А при назначении пособий многодетным волгоградским семьям больше не будут учитывать размеры личного подсобного хозяйства. Проще говоря, заводите коров и свиней сколько хотите.

БОЛЬШЕ СТАРИКОВ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ СОЦУСЛУГИ

Сейчас бесплатную соцпомощь на дому получают только те волгоградские старики, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума (на данный момент это 11330 рублей). А с 1 января 2019-го года эти бесплатные соцуслуги смогут получать те, у кого доход не превышает 1,7 прожиточного минимума (то есть 12845 рублей).

Благодаря поднятию этой «планки» претендовать на получение помощи на дому смогут на треть больше пожилых людей. как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, особенно востребована эта соцпомощь у жителей сельской местности.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ НА ТРАНСПОРТЕ

С января 2019-го больше льгот получат волгоградцы и при проезде на общественном транспорте. Не секрет, что сегодня поездки серьезно «бьют по карманам» бедных волгоградцев.

1) Электрички станут в два раза дешевле.

Не для всех, конечно. А для людей, которые имеют право на социальные проездные. Для льготников эти проездные подешевеют в два раза.

2) В два раза больше волгоградцев получат право на льготный проезд на всех видах транспорта.

Это станет возможным благодаря тому, что в 2019-м такое право получат те, у кого среднедушевой доход будет не выше 1,7 прожиточного минимума 15840 рублей на данный момент). Сейчас получают лишь те, у кого не выше 1,5 прожиточного минимума 13977 рублей).

3) Все льготники-дачники получат право на дешевые социальные проездные билеты.

С 2019-го все волгоградцы, которые являются льготниками и получают соцподдержку, получат право на покупку социальных проездных билетов на все виды транспорта вне зависимости от их доходов.

Одно «но»: это правило будет распространяться исключительно в дачный период - с 1 мая до 1 ноября.

- Таким образом, все льготные категории жителей Волгоградской области — более 800 тысяч человек — получат право льготного проезда на весь период дачного сезона, - отмечают в администрации региона.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже поручил профильным комитетам внести все эти предложения на рассмотрение Областной думы для включения их в Социальный Кодекс региона. Поручил также предусмотреть необходимые средства в областном бюджете.

- Поручаю проработать вопрос о дополнительной поддержке молодых семей, в том числе по приобретению жилья в ипотеку и другим формам поддержки, и представить в недельный срок предложения о мерах такой поддержки, - озадачил в конце оперативного совещания своих подчиненных глава региона.