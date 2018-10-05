2018-10-05T12:48:21+03:00
Общество

Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайна

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди поверхностного и подземного комплексов Гремячинского горно-обогатительного комбината
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Специалисты Гремячинского ГОКа продолжают работы по проходке выработок, оснащению рудника проходческим оборудованием и техникой, сооружают объекты околоствольного двора рудника и комплекса надшахтных зданий на поверхности.

После наращивания длины был запущен в работу еще один конвейер, предназначенный для перемещения породы и руды, добываемой в выработках. Работы по увеличению протяженности конвейеров необходимы в связи ростом протяженности выработок рудника, которые в дальнейшем свяжут между собой десятки конвейеров. Их длина сейчас составляет 850 м, при выходе на производственную мощность достигнет 26 080 м. Транспортёрные ленты соединят подземные выработки и скиповой ствол № 1 для доставки руды на «гора».

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Технический парк рудника пополняется современной техникой - сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» завершают трудоемкий процесс монтажа третьего проходческого комбайна. Длина комбайна превышает 15 метров, а масса – 130 тонн. Чтобы спустить машину таких огромных габаритов на глубину более километра, на поверхности ее сначала разбирают на составляющие узлы и агрегаты, затем спускают их в выработки и осуществляют монтаж непосредственно в подземном пространстве рудника.

Таким же образом была спущена в шахту, смонтирована и запущена в работу машина Минка для перемещения людей по выработкам, протяженность которых в настоящий момент составляет уже около 3000 метров.

Освоение Гремячинского месторождения калийных солей - первый в России за последние 30 лет прецедент разработки калийного месторождения «с нуля». Запуск Гремячинского комбината по добыче и обогащению калийных солей позволит обеспечить высококачественными удобрениями сельхозтоваропроизводителей страны, существенно увеличить российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона.

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