2018-10-05T09:03:39+03:00
Общество

Эдгар Запашный в Волгограде впечатлился прекрасными амазонками

Известный артист отбирал цирковые номера для своего всемирного фестиваля «Идол»
Екатерина МАЛИНИНА
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Эдгар Запашный остался доволен представлением.Эдгар Запашный остался доволен представлением.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Волгоградцев вот уже почти месяц радует «Цирк удивительных людей» - уникальная программа, которая показывает беспредельные человеческие возможности. В этот четверг 4 октября на представлении был особенный гость. Номера смотрел сам Эдгар Запашный, директор Большого Московского государственного цирка и продюсер всемирного циркового фестиваля «Идол». Известный артист поделился, зачем он приехал в наш город и что удивительного здесь увидел.

- Первоначально цель – люблю цирк, смотрю своих коллег. Надо быть в курсе, чем дышит современный цирк и какие проблемы появляются на местах. В том числе состояние задний. Сегодня начальник департамента культуры Волгограда тоже приехал на представление, обсуждали вопрос капитального ремонта здания – вопрос сложный, но решаемый

Вторая цель - смотрю программу, артистов, которые работают на самом высоком уровне, для того, чтобы сотрудничать и как директор цирка и как продюсер всемирного циркового фестиваля «Идол». В итоге я приглашу самых лучших для участия в сентябре следующего года. Люблю делать это сам, доверяю себе. И я всегда оставляю некоторое время, чтобы артисты провели работу над ошибками, потом еще раз приезжаю.

По словам Эдгара Запашного, фестиваль «Идол» - это только сильнейшие номера. И чтобы на него попасть, нужно все делать на самом высоком уровне. Например, в «Цирке удивительных людей» есть номера, которые уже участвовали в фестивале: номер с канадскими пумами, номер с волками, акробаты на велосипедах. Но заметил на представлении большой гость и много нового.

- Я был на репетиции Амазонок. Они делали номер, который никогда в исполнении женщин я не видел. Называется он «Вертушка», его делают сильные мужики, а тут выполняли сразу две девушки. Так что в моей голове я его уже отложил.

Так что, возможно, мы увидим красивых амазонок в рамказ программы фестиваля "Идол" в следующем году. Великолепные наездницы этого достойны.

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