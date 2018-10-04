2018-10-04T20:09:53+03:00
Здоровье

РГС-Медицина – ваш проводник к здоровой жизни

Получить консультацию страховых представителей можно в поликлиниках Волгограда и Волгоградской области
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Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".
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Компания ООО «РГС-Медицина» стоит на страже прав застрахованных. Большая роль здесь отводится страховым представителям – специалистам, которые работают с жалобами граждан, предотвращают подмену бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС платными услугами, осуществляя информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.

Получить консультацию страховых представителей можно в поликлиниках г. Волгограда и Волгоградской области. Сегодня в Волгоградском филиале работает 42 страховых представителя второго уровня, которые дежурят непосредственно в медицинских учреждениях. Если после посещения врача у вас возникли сомнения или появились претензии, не стесняйтесь к ним обращаться. Мы через страховых представителей обеспечиваем понимание, помощь и индивидуальный подход к вашим проблемам, вы чувствуете, что мы неравнодушны по отношению к вам. Каждому застрахованному в филиале наши страховые представители дарят пластиковое приложение к полису ОМС, в котором заключена полная информация о застрахованном.

С ДНЕМ СТРАХОВЩИКА!

Накануне профессионального праздника - Дня страховщика, хочется пожелать всегда оставаться такими же внимательными и отзывчивыми, терпения в работе с клиентами, стойкости и жизнелюбия, потому что вы, как никто, осознаете ценность человеческой жизни. Пусть в вашей жизни никогда не будет форс-мажоров. Пусть не будет в вашем нужном деле неудач и невзгод! Здоровья, мира и добра!

Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".

Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".

ОФИСЫ ФИЛИАЛА ООО "РГС-МЕДИЦИНА" В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ворошиловский - ул. Рабоче-Крестьянская, 30, т. 31-96-89.

Дзержинский - ул. Историческая, 122Б, т. 31-92-10.

Кировский - ул. Быстрова, 78, т. 31-97-49.

Красноармейский - ул. Вучетича, 26, т. 31-94-64.

Краснооктябрьский - ул. Таращанцев, 24, т. 27-41-36.

Советский - ул. Богданова, 1/5, т. 31-97-50.

Тракторозаводский - пл. Дзержинского, 1Б, т. 49-97-60.

Центральный - ул. Рокоссовского, 30, т. 36-91-04.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - 8-800-100-81-01/02 и КОНТАКТ-ЦЕНТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 8 (8442) 55-01-65 позволяют оперативно получить консультативную помощь для решения вопросов получения медицинской помощи любой сложности, а в случае нарушения ваших прав - зафиксировать жалобу и принять меры. Свои обращения и пожелания можно оставить на сайте компании www.RGS-OMS.ru.

Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".

Фото: ООО "РГС-МЕДИЦИНА".

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