На реконструкцию волгоградского Дворца спорта профсоюзов потребуется три года

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-03T13:27:12+03:00

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Как минимум три года и порядка 400 миллионов рублей потребуется на то, чтобы привести в порядок волгоградский Дворец спорта профсоюзов и сделать его одним из лучших в России. Такую амбициозную цель озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время визита в закрытое по решению суда здание. К благоустройству территории также планируется привлечь и предпринимателей, арендующих площади как в самом Дворце спорта, так и рядом с ним.

Приведут в порядок не только здание, но и прилегающую территориюФото: Андрей ПЕТРОВ

Здание ввели в эксплуатацию 44 года назад. За все это время Дворец спорта профсоюзов нещадно эксплуатировали, не вкладывая при этом ни копейки в текущий ремонт. Как результат – ремонта не требуют лишь несущие конструкции здания. А вот все остальное, мягко говоря, пришло в негодность. Во Дворце спорта уничтожена система вентиляции и кондиционирования – на месте фонтана-аэратора, использовавшегося для охлаждения воздуха в летнюю жару, стоит автоцентр. Нет в здании и централизованной системы отопления. Да и к тому же с конца апреля дворец вообще закрыт и опечатан.

Как сообщает «КП-Волгоград», примерная стоимость работ – около 400 миллионов рублей. За эти деньги нужно перекрыть крышу, отремонтировать все инженерные коммуникации внутри здания, но первоначально - устранить все нарушения, обнаруженные пожарными. Также планируется подключить Дворец спорта к котельной завода ТДН и обеспечить здание теплом.

Стены здания крепкие, а вот коммуникации нуждаются в срочном ремонтеФото: Андрей ПЕТРОВ

Разумеется, все это будет сделано не сразу, а поэтапно. И не только за бюджетные деньги:

-Я надеюсь, что бизнесмены, чьи предприятия расположены на территории Дворца спорта или рядом, сами прочитают в СМИ о том, что началась реконструкция, и первыми придут к нам, предложив сотрудничество в плане благоустройства территории, - улыбнулся Андрей Бочаров.

После реконструкции здесь снова будут заниматься спортсменыФото: Андрей ПЕТРОВ

После реконструкции здание планируют передать школе олимпийского резерва, чтобы в нем снова могли заниматься дети и защищать спортивную честь Волгоградской области и России:

-Таких зданий, как наш Дворец спорта, всего четыре, - заявил губернатор. - Одно у нас, еще по одному в Минске, Вильнюсе и Челябинске. И наша задача сделать Дворец спорта лучшим из лучших.