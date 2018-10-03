Волгоградцы получат квитанции по долгам за тепло и горячую воду

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-03T12:54:59+03:00

Если долг у вас действительно имеется, его рано или поздно придется оплатить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На каких основаниях рассылают долговые квитанции «Концессии теплоснабжения» и что делать, если вы их получили

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Волгоградцы обнаружили в своих почтовых ящиках очередные «письма счастья» - «Концессии теплоснабжения» выставили квитанции по долгам за отопление и горячую воду. Кому-то еще только предстоит их получить. В отличие от обычной платежки, где указана вся сумма долга за жилищно-коммунальные услуги, в этой значится только задолженность перед ресурсоснабжающей компанией.

Если вы получили такую квитанцию и долг у вас действительно имеется, его лучше оплатить, а не ждать, когда ваши банковские счета арестуют судебные приставы. Ведь в таком случае прибавятся еще и судебные издержки, и исполнительский сбор.

- Это удобный способ погасить долги по частям, - отмечают в компании.

Деньги по этой квитанции пойдут напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя счета управляющих компаний.

Если все счета за «коммуналку» у вас оплачены, а долговая квитанция все же пришла, или вы не согласны с указанной суммой, нужно прийти с документами об оплате на участок по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Адрес должен быть указан в вашей квитанции, узнать его можно и по телефону справочной службы (8442) 74-26-26 с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.

А ЭТО ЗАКОННО?

Как только информация о рассылке квитанций появилась на сайте kp.ru, наши читатели задались вопросом: «На основании чего я должен оплачивать такую квитанцию? Наш дом не перешел на прямой договор непосредственно с ресурсоснабжающей компанией. А раз нет такого договора, может, и оплачивать эти квитанции не нужно?» «Комсомолка» обратилась за разъяснениями в инспекцию Госжилнадзора Волгоградской области.

- Правовые документы, на основании которых «Концессии теплоснабжения» собирают долги за поставленные ресурсы, - договоры цессии (переуступки права требования), заключенные между концессиями и управляющими организациями, - отвечают специалисты регионального Госжилнадзора. - При заключении такого договора УК обязаны уведомить должников о переуступке прав требования в трехдневный срок. Если жильцы не получили об этом информацию или хотят уточнить, переуступали ли кому-либо их долги (теоретически это не обязательно концессии), обращаться нужно в свою управляющую компанию, ТСН или кооператив. Но наличие договора непосредственно между должником и взыскателем в данном случае не обязательно.

Многие волгоградцы помнят прежние долговые квитанции за тепло, которые затем отозвали. «Не получится ли так же?» - спрашивают читатели.

- Тогда досудебным взысканием по задолженности занимался МУП «ВКХ». И спор был не о том, можно или нельзя собирать долги, а можно или нельзя собирать просроченную задолженность - такую, которой больше трех лет, - поясняют специалисты. - А у «Концессий теплоснабжения» просроченной задолженности нет и быть пока не может. Ведь компания работает с октября 2016 года - меньше трех лет.

НА ЗАМЕТКУ

На что обратить внимание

- На лицевой стороне каждой долговой квитанции в графе «Сведения о поставщике ресурса» должны быть указаны реквизиты договора между «Концессиями теплоснабжения» и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», на основании которого осуществляется выпуск долговых квитанций и сам сбор средств. Сбор долгов идет только за поставленные ресурсы.

- С 1 октября 2018 года за оплату квитанций за ЖКУ многие организации берут комиссию согласно своим тарифам. Оплатить квитанции без комиссии можно на сайте ivc34.ru без регистрации, а также через личный кабинет или мобильное приложение. Не возьмут комиссию при оплате «коммуналки» также в Сбербанке и на Почте России.

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