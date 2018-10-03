2018-10-03T11:24:58+03:00
Звезды

Певец EMIN: Ирина Дубцова назвала мою песню «бабской»

Будучи в Волгограде, артист признался, что чувствует себя у нас, как дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Концерт Емина в Волгограде прошел "на ура!".Концерт Емина в Волгограде прошел "на ура!".
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Певец EMIN приехал в Волгоград на концерт буквально сразу после оглашения лучших певцов страны по версии Music Box. Именно его и признали лучшим.

- Не ожидал, честно, - признался EMIN волгоградцам. - У нас много певцов лучше меня, точно знаю. Но мне приятно, что меня заметили и обратили на меня внимание.

Емин: Я не считаю себя лучшим певцом, но рад, что меня заметили.

Емин: Я не считаю себя лучшим певцом, но рад, что меня заметили.

Не знаем где как, а в Волгограде EMIN вниманием не был обделен. После концерта его облепляли поклонники, а перед выступлением - детвора. Фанаты певца запустили акцию «Бумеранг добра»: в каждом городе они устраивают встречи с ребятами, у которых проблемы со здоровьем, и вырученные от продажи сувениров артиста деньги, передают им.

- Я очень люблю детей и рад, что могу им хоть чем-то помочь. Поэтому с удовольствием откликнулся на акцию, которую запустили мои фанаты, - говорит EMIN.

А еще он признался, что семья, дети и теплые отношение - вообще самые важные вещи в его жизни. Ну и сцена, безусловно. Он настоящий трудоголик.

- Мой девиз - «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться».

- И как все успеваете только?

- Все от большого желания. Хочется успеть все, что запланировано, а планов много, - улыбается певец.

Емин назвал Волгоград светлым городом.

Емин назвал Волгоград светлым городом.

- С нашей землячкой ириной Дубцовой продолжите совместную работу? - поинтересовался у EMINа корреспондент «КП-Волгоград». - У вас отличный дует получился.

- Ирина - очень талантливый человек и мой хороший друг. И да, первый дует мой был именно с ней. Тогда еще смешная история приключилась: я попросил Иру приехать и послушать песню, которую я впервые написал на русском языке. А у меня проблемы были с русским, вот не скрываю. Я напел Ирине ее, а она в ответ схватилась за голову и говорит: EMIN, какой ужасный текст! Я в недоумении, мол, в чем дело? А она: «Он же «бабский»! После чего сама написала для нас песню под названием «Ангел-бес». Она, возможно не так популярна стала, но для меня одна из лучших.

На стандартный вопрос от журналистов: «Как вам Волгоград?», EMIN ответил: «Очень светлый город, и ветренный, почти как мой родной Баку. Так что я здесь чувствую себя, как дома».

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