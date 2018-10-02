2018-10-02T21:14:53+03:00
Общество

Проверка слуха: в Городище орудует банда приезжих педофилов?

Информация о злоумышленниках стремительно распространяется по родительским чатам крупного пригорода Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Правоохранительные органы называют информацию о педофилах фейком. Фото: архив "КП"Правоохранительные органы называют информацию о педофилах фейком. Фото: архив "КП"
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Рабочий поселок Городище сейчас похож на перепуганный улей. Все, особенно родители школьников в специальных родительских чатах обсуждают новость о банде педофилов, подманивающих детей предложением посмотреть котенка. Информация распространяется со скоростью света, и пригород Волгограда находится на грани массовой паники.

«Уважаемые родители! Срочно поговорите с детьми! Поступила информация, возле мусорных баков около девятиэтажек стоит черная машина с двумя мужчинами. Мужчина предлагает ребёнку посмотреть котенка. Ребенок от предложения отказался и побежал от машины, мужчина попытался догнать мальчика! Информация поступила только что, от нашего классного руководителя», - такая или очень похожая информация поступила на телефоны многих родителей Городища. Количество злоумышленников колебалось от двух до трех, реакция родителей «пострадавшего мальчика» тоже описывалась с разночтениями. По одной из версий, мальчик просто убежал от преследователя, по второй — добежал до ближайшей школы и рассказал все учителям, а по третьей — мальчик все же добрался до дома, рассказал все родителям, и те отвели его в полицию. Для вящей достоверности авторы сообщения ссылались на то, что им это только что рассказал учитель в классе, и что они чуть ли не лично присутствовали на беседе школьника с полицейскими.

Любопытно, но ни в полиции, ни в следственном комитете о маньяках-педофилах, орудующих в непосредственной близости от Волгограда, не слышали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области заявили, что за последнее время никаких фактов посягательств на несовершеннолетних в Городище не зафиксировано. В полицию обращений, касающихся надругательства над несовершеннолетними, также не поступало, а история про банду педофилов, приманивающих детей котятами, появляется регулярно дважды в год — весной и осенью. В СУ СКР по Волгоградской области также заявили, что никаких похожих заявлений в Городищенском районе зарегистрировано не было. При этом достаточно лишь нескольких кликов мышкой — и выясняется, что аналогичная банда педофилов орудует сразу в нескольких городах России, практически в одно и то же время и по одинаковому сценарию.

К слову, подобный эксперимент однажды проводила «Комсомольская правда». Жертва «педофила», в роли которого выступил журналист «КП», согласилась пойти и посмотреть котенка, но у этой истории счастливый конец — трехлетний мальчик все же вспомнил о маме и вот-вот был готов заплакать. Мальчишку передали на руки родителям.

Психологи советуют: чтобы ребенок не стал жертвой педофила, ему нужно объяснять, что такое хорошо, и что такое плохо. Нужно доходчиво объяснить ребенку, что нельзя садиться в чужую машину, не брать еду у незнакомцев и не идти с ними смотреть котенка, щенка, обезьянку или еще какое-нибудь неведомое животное. К этому разговору нужно возвращаться хотя бы раз в год. В идеале — с «живыми» примерами.

Кроме того, нужно объяснить ребенку, что есть преступники, сознательно вредящие людям, а есть люди больные. Они не понимают, что делают. В любом случае — ребенок должен знать, что если его куда-то тащат, нужно кричать как можно громче и вопить «Пожар». На это прохожие, почему-то реагируют лучше. Также нужно объяснить ребенку, что если он потерялся, то лучше всего просить помощи у женщины с ребенком, а не у мужчины. Не вредно будет выучить с ребенком домашний адрес и имена его родителей. Но при этом следует объяснить, в каких случаях нужно делиться этой информацией.

И самый главный совет для ребенка: не нужно бояться говорить «нет» незнакомцам, что бы он не просил — посмотреть котенка, угостить чем-нибудь вкусным, сняться в кино, подвезти или показать маршрут. А о такой встрече обязательно нужно рассказать родителям.

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