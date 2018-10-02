Готов ли ваш автомобиль к похолоданию?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-02T11:49:33+03:00

Машине требуется провести основательную подготовку, чтобы уже в холода она нас не подвела в неожиданный момент

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Нас не удивляет, что коммунальные службы часто оказываются неготовыми к зиме, шутками про это забит Интернет. «Зима пришла неожиданно» - фраза известная и с приходом холодов повторяется часто. А сами мы готовим заранее свой автомобиль к зимнему периоду? Если да, то насколько основательно? Или все ограничивается заменой шин при наступлении минусовой температуры и наклейкой шипы на заднем стекле? Машине требуется провести основательную подготовку, чтобы уже в холода она нас не подвела в неожиданный момент.

Шины

Первое на что обращают внимание автолюбители зимой – это смена летних шин на зимние, которые могут быть с шипами и без. Основные дебаты разгораются между сторонниками шипованных и любителями «липучек», но гораздо важнее контроль качества зимних шин:

Если отсутствуют 50 и более процентов шипов, то покрышка считается изношенной и требует замены. В таком случае сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается в 5-7 раз.

Для зимних шин без шипов важен размер протектора, если он становится меньше требуемого производителем, поездка на таких колесах становится небезопасной. Производители в качестве индикаторов износа используют: цифры или объемные элементы. В первом случае если осталось только одно обозначение, то покрышку следует менять, во втором случае об этом сигнализирует стирание протектора до объемного индикатора.

Тормоза

Разность тормозных моментов колес – одна из основных причин заносов машины.

Зимой благодаря льду, снегу сцепление автомобиля с дорогой ухудшается, многие к этому готовы и стараются ездить аккуратно. Но не все знают, что разность тормозных моментов колес – одна из основных причин заносов машины. Самостоятельно оценить состояние тормозных колодок тяжело, поэтому необходимо перед наступлением зимы посетить сервисный центр и провести осмотр их состояния. При этом нужно оценить внешний вид тормозных цилиндров, если на них заметны подтеки тормозной жидкости, значит, манжеты изношены и зимой при повышенной нагрузки и морозе они, вероятнее всего, потекут. Подготовка к зиме – отличный повод залить новую тормозную жидкость, которую рекомендуется менять два раза в год. При этом лучше не экономить, а выбрать фирменную продукцию.

Аккумулятор

Срок годности аккумулятора – от 3 до 5 лет, в случае поломки выходит он из строя внезапно. Если срок его эксплуатации заканчивается, то лучше заменить его осенью заранее. Низкие температуры способствуют быстрой разрядки аккумуляторной батареи. Если она давно установлена в машине, то перед зимой нужно проверить уровень дистиллята в ней. За лето дистиллированная вода испаряется, требуется восстановить ее уровень, после чего саму батарею необходимо подзарядить. Владельцам автомобилей со старым или слабым аккумулятором лучше заранее побеспокоиться и купить себе набор для прикуривания от другого авто или стартовые провода. Если зимой машина находится постоянно на улице, то после ночных морозов с их помощью ее быстрее завести.

Кузов

Кузов тоже нужно готовить к зиме.

Кузов в условиях зимы подвергается повышенному воздействию вредной среды: перепады температуры, снег, наледь, химические реагенты, которыми посыпают дороги и т.д. Для его защиты и снижения риска появления коррозии нужно провести ряд подготовительных мероприятий:

Помыть автомобиль, включая днище и обработать места повреждений лакокрасочного покрытия. Если они незначительные можно остановиться на полировке кузова, а если в местах сколов появилась ржавчина, то требуются локальные кузовные работы;

Кузов обрабатывают воском или мастикой;

Резиновые элементы, замки дверей и багажника смазывают силиконом или WD-40

Проверяют наличие брызговиков, особенно для переднеприводных авто.

Расходники

Перед наступлением холодов замените щетки на новые.

Низкая температура, ее перепады в течение дня негативно сказываются на состоянии расходных материалов автомобиля, поэтому перед зимой необходимо провести их замену:

Свечи зажигания. В зависимости от типа рекомендуется заменять их при пробеге от 15 до 30 тысяч км. Если текущие свечи еще не полностью выработали свой ресурс, то в зиму лучше поставить новые, а старые отложить до лета. В таком случае завести машину после морозной ночи на улице будет проще.

Ремень генератора. Проводя профилактический осмотр машины перед зимой необходимо обратить внимание на него. Внешне на нем должны отсутствовать трещины, масляные пятна, также проверяется степень натяжения. Ремень генератора влияет на подзарядку аккумулятора, на работу все системы электрооборудования автомобиля.

Масло и масляной фильтр. Наступление холодов машина должна встречать с новым маслом, у которого пониженный индекс вязкости, такое масло имеет в маркировке букву W (от англ. winter – зима). Чем ниже цифра в обозначении масле перед этой буквой, тем для более морозных регионов оно предназначено (5W40 или 10W40). В случае синтетических масел рекомендуется брать продукцию, где первая цифра – ноль (например, 0W40). Обратите внимание, чтобы при этом специалисты заменили и масляный фильтр, к сожалению это не всегда делается.

Жидкость стеклоомывателя. Не рекомендуется откладывать надолго замену обычной воды в бачке на незамерзающую. После смены жидкости лучше несколько раз промыть стекло, чтобы «незамерзайка» равномерно распределилась по системе и попала во все патрубки. В минус вода превращается в лед, и очистить от него замерзшие трубки и форсунки очень тяжело. Если пластиковый бак был полный, то велика вероятность, что замершая вода его просто сломает.

Антифриз. Зимой охлаждающая жидкость полностью меняется на антифриз. Для подержанных авто старше 5-7 лет желательно промыть систему охлаждения.

Щетки стеклоочистителя. Мороз, лед нарушают их эластичность, дворники хуже прижимаются к стеклу, в результате появляются неочищенные зоны. Перед наступлением зимы рекомендуется заменить щетки на новые. Производители предлагают варианты, разработанные для зимы: бескаркасные с подогревом и стеклоочистители с резиновым чехлом.

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Фото: «Волга-Раст»

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