СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-02T10:02:59+03:00

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У фестиваля «Земля наш общий дом» богатая история. Все начиналось с небольшого мероприятия в 2006 году. С каждым годом масштаб только рос. От «вузовского» до «межрегионального», от «национального» до «фестиваля народов мира».

В этом году состоялся пятый юбилейный по счету фестиваль. Волгоградский государственный аграрный университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования от Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации. Вуз выиграл грант в 900 тысяч рублей. В результате – после длительного перерыва «Земля наш общий дом» снова встречает гостей. Сумма не маленькая, так что организовали все на самом высоком уровне. Участвуют в празднике студенты вузов и сузов представители различных диаспор и общин Волгоградской области.

Голуби мира в небе над Аграрным университетом. Фото: Волгоградского государственного аграрного университета

28 сентября состоялось большое красочное открытие праздника.

- На нашей священной волгоградской-сталинградской земле все можно делать только сообща, только дружно, только единой семьей, - приветствовал многонациональную аудиторию Алексей Овчинников, ректор Волгоградского ГАУ, член-корреспондент, РАН, профессор. - А наш университет всегда был большим домом, который принимал очень много национальностей. И когда мы друг друга узнаем лучше, познаем обычаи, традиции, тогда жить будет интереснее и все у нас получится.

На сцене показывали свое мастерство любители боевых искусств, организовали показательные выступления и казаки. На площади перед университетом развернулась большая выставка. Чеченцы, узбеки, казаки, татары предлагали отведать свои национальные блюда. Особенно впечатлил всех «Плов мира» в огромном казане.

- Мы его готовили сами – как нас учили родители. Надеюсь, всем понравится, - говорит студент Волгоградского аграрного университета Идибек Донаев. – Нам важно быть частью чего-то большого, но при этом сохранить себя и свою культуру. Хорошо, что это понимаем мы - молодежь, надеюсь, поймут и те, кто выше.

Земля Волгоградская рада всем. Фото: Волгоградского государственного аграрного университета

Пока кто-то пробовал бешбармак, на сцене радовали слух и глаз разные национальные молодежные коллективы. И в каждом была красота и величие, дух и сила. Вечер завершился дискотекой и ярким салютом.

- 28 сентября состоялось торжественное открытие межрегионального Фестиваля народов мира «Земля – наш общий дом», - рассказывает проректор по воспитательной и социальной работе ВолГАУ Татьяна Кузнецова. - А событий в рамках фестиваля большое множество: круглые столы, форсайт-площадки, интерактивные акции, встречи с национальными объединениями и диаспорами, молодежные межнациональные квесты, тренинговые занятия, форумные компании. Например, 20 октября нас ожидает выездной молодежный форум «Согласие», который объединит молодежь в стремлении противодействия идеологии экстремизма. Это целая система мероприятий, которые будут проходить вплоть до 31 октября. По итогам Фестиваля ожидается выпуск журнала «Дом дружбы».

Студенты объединяются для обсуждения и решения разных задач: молодежных, общественных. Они устанавливают межнациональный диалог. И самое главное что получают – понимание единения, общности мира и согласия, которые особенно важны в наши дни.

ВАЖНО

Фестиваль состоялся благодаря финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской федерации, в частности ФГБУ «Ресурсный молодежный центр». В его организации приняли участие Волгоградский государственный аграрный универститет, Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ВООО «Дом дружбы».