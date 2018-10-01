АО «Российский аукционный дом» сообщает

1 Окт. 09:24 2018-10-02T09:25:03+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк перенесены с 03 октября 2018 года на 08 ноября 2018 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 592-п от 01.10.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 03.10.2018 с 14.00 (мск) на 08.11.2018 на 14.00 (мск) по объектам недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ПЛОЩАДЬ: ПОЛЕЗНАЯ 691,7 КВ.М., ОСНОВНАЯ 498,4 КВ.М., расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 4 378 800 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 3 703 800 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 675 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 919 200 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 469 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 291 920 руб.

Шаг аукциона на повышение – 145 960 руб.

Шаг аукциона на понижение – 291 920 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 10 кв.м. Срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 100 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 08 ноября 2018г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 06 ноября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 ноября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 07 ноября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 08 ноября 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 сентября 2018 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.