2018-09-30T11:04:25+03:00
Туризм

Бункер-42, башни «Москва-Сити», «Лужники»: что нового посмотреть в Москве

Новые экскурсии по столице для тех, кто думает, что уже все видел
Екатерина СИМОХИНА
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От "Лужников" остался лишь исторический фасад. Внутри все новое.От "Лужников" остался лишь исторический фасад. Внутри все новое.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Число туристов, которых каждый год принимает Москва, измеряется даже не миллионами, а десятками миллионов. И многие, кто попадают в этот прекрасный город, просто теряются от обилия достопримечательностей, которые можно посмотреть. Департамент спорта и туризма Москвы, а также тысячи людей, работающих в туристической сфере, постоянно придумывают, чем же еще удивить гостей. А так же над тем, чтобы сделать отдых максимально комфортным и безопасным.

Если вы уже были в Большом театре и Третьяковской галерее, если вы вдоль и поперек исходили Красную площадь и набережные Москвы, если знаете по именам зверей в Московском зоопарке, обошли все павильоны на ВДНХ и с закрытыми глазами поднимаетесь на Воробьевы горы, пора открыть для себя что-то новенькое. Куда еще можно сходить, «КП-Волгоград» рассказали в Департаменте спорта и туризма правительства Москвы. А заоодно и устроили экскурсию.

БУНКЕР-42, МУЗЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

На 65 метров под землю предлагают спуститься тем, кого интересует история отношений нашей страны и США периода «холодной войны». Бункер-42 расположился на Таганке, правда, строился он вовсе не туристов. Музеем он стал несколько лет назад, после того, как его рассекретили власти Москвы в 2008 году. Построили же его по заданию Сталина. Чтобы в случае ядерного удара он и советское правительство могли спрятаться в убежище и оттуда управлять армией и государством.

Это убежище строили в 50-е годы по заданию Сталина. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это убежище строили в 50-е годы по заданию Сталина.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это первый противоядерный бункер, в который открыли доступ для посещения. Во время экскурсии вы увидите пункт командной авиации и узнаете, как бункер осуществлял автономную деятельность в октябре 1962 года. Посмотрите кабинет Сталина, баллистические ракеты, макеты авиационной техники, способной уничтожить миллиарды людей.

Сегодня в бункере музей холодной войны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня в бункере музей холодной войны.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня в Бункере есть кафе, специальные зоны для селфи, и даже банкетный зал для тех, кто хочет отметить День рождения под землей. Экскурсии проводятся как для взрослых, так и для детей.

Бункер расположился так же глубоко, как метро. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бункер расположился так же глубоко, как метро.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Где

5-й Котельнический переулок, 11. Метро Таганка. Предварительная запись на экскурсии на сайте музей.

Цена вопроса

От 450 рублей детский, от 750 рублей взрослый.

PANORAMA360ВСЯ МОСКВА НА ЛАДОНИ

Разглядеть всю Москву с высоты 89-го этажа «Москва-Сити» приглашает смотровая площадка «PANORAMA360». Расположилась она под крышей башни «Федерация». Это самая высокая закрытая обзорная площадка в городе. Панорамные окна защитят вас от ветра, и смотреть на город будет ни капельки не страшно. А посмотреть есть на что.

Даже небоскребы у вас как на ладони. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Даже небоскребы у вас как на ладони.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадка спроектирована так, что вся Москва у вас как на ладони. Город можно увидеть на 360 градусов. А так как «Москва-Сити» находится всего в 4 километрах от Кремля, вы увидите все главные достопримечательности и изгибы Москвы-реки. Обо всех интересных объектах расскажет экскурсовод.

Здесь можно сделать красивые фотографии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Здесь можно сделать красивые фотографии.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если у вас есть дети, их обязательно надо брать с собой. В «PANORAMA360» расположился цех по производству мороженого. Все посетители могут понаблюдать, как сотни вафельных стаканчиков заполняются еще теплым и мягким мороженым, любой из которых можно тут же отправить себе в рот. Объедаться этим лакомством здесь можно до отвала и бесплатно.

И вдоволь полакомиться мороженым. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И вдоволь полакомиться мороженым.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, подниматься на такую высоту недолго. Лифт как ракета – доставит вас под крышу меньше чем за минуту.

Где

Пресненская набережная, 12. Москва-Сити, башня «Федерация». Метро Выставочная, Деловой центр, Международная.

Цена вопроса

Взрослые – 1200 рублей, дети – 1000. На сайте есть скидки и спецпредложения.

СТАДИОН «ЛУЖНИКИ» - НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ

«Лужники» - главная арена прошедшего в России Чемпионата мира по футболу-2018. Эта арена принимала матчи открытия и закрытия, а также множество других. Это единственный объект в Москве, который делали специально к мундиалю. Во время реконструкции стадиона от него оставили только исторический фасад. Внутри все отстроили заново. Сегодня «Лужники» начинают новую жизнь. А попасть на экскурсию может любой желающий.

Эта арена - главный и самый красивый стадион чемпионата. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эта арена - главный и самый красивый стадион чемпионата.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- «Лужники» будут стоять, никакой рынок мы там делать не собираемся, - рассказал «КП-Волгоград» глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. - Будем использовать как арену для проведения матчей по футболу, в том числе и национальной команды. 2 октября пройдет матч Лиги чемпионов ЦСКА – Реал. Совсем недавно в «Лужниках» прошел концерт всемирно известной группы Imagine Dragons, который собрал более 60 тысяч зрителей. И подобного рода мероприятия будут проводиться и в будущем. Территория комплекса – 160 гектаров, на которых расположено большое количество объектов, и еще будут сданы несколько объектов. Через несколько лет мы планируем выйти на окупаемость, и в конечном итоге начать и зарабатывать. Именно на проведении футбольных матчей это довольно сложно сделать, поскольку каждый клуб имеет свой стадион в Москве. Мы планируем эту площадку использовать не только для спортивных мероприятий. Это только начало.

Во время экскурсии вам разрешат посидеть и на зрительских трибунах, и в правительственной ложе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время экскурсии вам разрешат посидеть и на зрительских трибунах, и в правительственной ложе.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В планах дирекции спорткомплекса помимо экскурсий устраивать на стадионе квесты, прогулки по крыше футбольной арены и даже джампинг. А пока можно записаться на обзорную прогулку, во время которой вы не только окажетесь у бровки поля, посмотрите, как ухаживают за газоном (на который ступала нога Акинфеева), посидите на трибуне и даже в кресле правительственной ложи (да-да, той самой, в которой Владимир Путин улыбался и извиняюще разводил руками, глядя на принца Саудовской Аравии). Вас заведут в раздевалку команд, и вы увидите, где завязывали шнурки Месси и Роналду. Покажут и зал пресс-конференций и тот самый стол, на котором танцевали и поливали шампанским Дешама и журналистов игроки французской сборной. В общем, впечатления вам гарантированы.

А так же расскажут, как ухаживают за газоном, на который не раз ступала нога Акинфеева. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А так же расскажут, как ухаживают за газоном, на который не раз ступала нога Акинфеева.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кроме того, в Лужниках вы найдете беговые и велодорожки, зоны для воркаута и фитнеса, сможете взять напрокат велосипед. На аллеях Лужников можно встретить скульптуры Яшина, Старостина и Стрельцова, Олимпийского Мишку и чашу Олимпийского огня.

Покажут раздевалки игроков, скайбоксы, зал для пресс-конференций и другие помещения, куда не могут попасть обычные болельщики. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Покажут раздевалки игроков, скайбоксы, зал для пресс-конференций и другие помещения, куда не могут попасть обычные болельщики.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Где

Улица Лужники, 24. Метро Спортивная, Лужники, Воробьевы горы. Записаться на экскурсию нужно заранее на сайте http://www.luzhniki.ru.

Вообще же в Москве сотни туристических маршрутов. Здесь можно отправиться на бесплатные пешеходные экскурсии «Моя улица». Есть экскурсии автобусные, в том числе на красном двухэтажном «даблдекере», велосипедные, и конечно же, речные прогулки. За пару часов круиза можно увидеть с теплохода все самые красивые достопримечательности столицы: Новодевичий монастырь, МГУ, Нескучный сад, Парк Горького, Кремль, парящий мост парка «Зарядье», Храм Христа Спасителя, здания бывшей фабрики «Красный Октябрь» и огромную скульптуру Петра I. И конечно же, все самые красивые мосты Москвы.

Красавицу-Москву стоит посмотреть и с теплохода. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Красавицу-Москву стоит посмотреть и с теплохода.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отправляйтесь за лучшими видами на речную прогулку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отправляйтесь за лучшими видами на речную прогулку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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