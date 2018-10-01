2018-10-01T15:59:42+03:00
Экономика

Сенсация от SenSat: скоростной спутниковый интернет для частного дома и офиса теперь и в Волгоградской области

РТКОММ официально представил в Волгограде торговую марку SenSat
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Скоростной спутниковый интернет для частного дома и офиса теперь и в Волгоградской области.Скоростной спутниковый интернет для частного дома и офиса теперь и в Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») презентовал в Волгограде скоростной спутниковый интернет SenSat. Подключить его могут как простые волгоградцы, так и представители малого бизнеса. Причем в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где не развиты или отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Руководство компании РТКОММ презентовало в Волгограде скоростной спутниковый интернет SenSat. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Руководство компании РТКОММ презентовало в Волгограде скоростной спутниковый интернет SenSat.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Где заканчивается «классическая» связь, там начинается SenSat - фраза из рекламного ролика компании полностью объясняет ее необходимость и востребованность в Волгоградской области. Даже в центре Волгограда есть немало «белых» пятен, где есть проблемы со связью. Спутниковый интернет от SenSat - эффективное решение подобных проблем. Название торговой марки образовано от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). И для многих волгоградцев станет настоящей сенсацией.

- Наша компания, бесспорно, является одним из лидеров на рынке телекоммуникаций. Признана российским сообществом как самая динамично развивающаяся. Мы предоставляем более десяти тысяч спутниковых каналов связи на территории России и являемся исполнителями крупнейших федеральных проектов. Работаем от Калининграда до Камчатки, в самых удаленных населенных пунктах нашей страны. Предоставляем услуги на всех сегментах рынка: государственному сектору, операторам связи, магистральные каналы для большой четверки, также крупному бизнесу и, конечно, спутниковые каналы связи - доступ в интернет на дачах, в частном секторе, - представил компанию коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

РТКОММ - это не только каналы связи с доступом интернет, но и корпоративные беспроводные сети, отраслевые решения, видеонаблюдение, телефония, Дата-центры и многие другие телекоммуникационные сервисы.

- Мы повышаем качество жизни людей, которые находятся вне зон оптического волокна и мобильных сетей. Делаем связь доступной для всех и каждого, - отмечает Михаил Муттерперл.

В работе используется новейшее оборудование известных брендов и спутниковые тарелки диаметром от 70 сантиметров. SenSat предоставляет доступ в Интернет с помощью спутникового Ка-диапазона.

- В отличие от старых технологий это очень компактное оборудование и очень высокие скорости, - рассказал генеральный директор РТКОММ-Юг Андрей Шелюх. - Монтаж и настройки просты, их может выполнить практически каждый.

Оборудование - очень компактное. Проблем с установкой не возникнет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оборудование - очень компактное. Проблем с установкой не возникнет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подключить услугу SenSat очень просто. Для этого нужно зайти на сайт sensat.ru, оставить заявку или позвонить по указанным телефонам.

- Стоимость услуги одинакова как для дома, так и для офиса, - отмечает коммерческий директор РТКОММ-Юг Наталья Синотова. - Стоимость оборудования - 29 990 рублей, скорость до 45 Мбит/с, тарифные планы начинаются от 670 рублей. Есть уникальная услуга «под ключ». В стоимость 5500 рублей входит само оборудование, его доставка, монтаж и настройка. Для тех, кто хочет протестировать услугу, есть возможность взять оборудование в аренду за 750 рублей в месяц.

Также до конца года действует специальное предложение «Подключайся с выгодой» при покупке оборудования клиенту предоставляется подарок 20 гигабайтов трафика. При этом можно будет подключиться на любой тарифный план.

Спутниковый интернет для офиса дает возможность на совершенно новом качественном уровне вести свой бизнес.

- Область у нас большая и везде живут люди, которым постоянно требуется интернет. И таких все больше и больше, - отмечает официальный дилер торговой марки SenSat в Волгоградской области Александр Донской. - Турбазы, организации, частные лица в Среднеахтубинском, Дубовском, Светлоярском и других районах. Перспективы большие. Связь - отличная!

Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте: www.sensat.ru.

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