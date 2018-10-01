Астраханец бежал от ФСБ, чтобы не светиться с любовницей

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-01T15:38:29+03:00

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«Мы на лодочке катались» - наверняка напевала парочка влюбленных, которая приятно проводила время на реке Кигач в Красноярском районе Астраханской области. Все ничего, но территория это пограничная. Для того, чтобы там находится, нужно специальное разрешение, которого у пятидесятилетнего мужчины и его молодой дамы не было. Не оказалось даже обычных паспортов, когда на них наткнулся пограничный патруль. Они попросили следовать за ними на своей машине – до ближайшего подразделения Пограничного управления ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия. Любитель лодочных прогулок кивнул, сел за руль, проехал чуть-чуть и дал по газам. Такой прыти от астраханца никто не ожидал. Он мчался на красный, спидометр показывал все 150 на ухабах. Как будто за ним гнался черт.

Как оказалось, что «черт» все-таки был, ну а если быть точным, то была. У мужчины имелась законная супруга, которая не подозревала, что ее благоверный таким образом проводит свои трудовые будни. Она в принципе не знала, что он способен на романтические поступки.

Сейчас горькая правда откроется. Ведь астраханца все-таки догнали – тут поспособствовали и сотрудники полиции. Так что парочка оказалась в отделении. Даму сердца отпустили, погрозив пальчиком и прочитав пару нотаций о моральном облике женщины. А вот любвеобильному кавалеру предстоит провести десять суток в изоляторе. Может быть, даже заставят мести дворы. Но для него это будет самым малым наказанием, ведь после этого он отправится домой – объясняться с обиженной женой.