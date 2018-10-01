Мисс ЮФО и Вице-мистер России: два титула завоевали волгоградские студенты

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-01T11:37:36+03:00

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Активные, спортивные, умные и талантливые: волгоградские студенты еще раз доказали, что они - лучшие! Сразу четыре высоких титула на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество России-2018» завоевали наша студентка ВолГУ Наталья Ильинская и студент ВолГАУ Иван Попша. Спросите как получили четыре титула на двоих? Все просто. Наталья получила не только титул «Мисс Студенчество Южного федерального округа» финале XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта, ей также присудили звания «Мисс интеллект» и «Мисс медиа» (напомним, девушка уже работает на волгоградской телерадиокомпании).

А красавец Иван Попша вообще вошел в тройку лучших студентов России. Он покорил жюри не только своими спортивными достижениями (к слову, Иван показал лучшие результаты при сдаче ГТО на конкурсе), но и своим позитивом, которым он заряжал всех вокруг.

Иван Попша вошел в тройку лучших студентов России. Фото с личной странички героя.

На протяжении пяти дней 70 ребят из сорока пяти регионов России - от Хабаровска до Калининграда - боролись в Севастополе за звание интеллектуального, творческого и спортивного студента страны. В финале им предстояло пройти ряд испытаний: дефиле в национальных костюмах, студенческом стиле и вечерних нарядах, а также рассказ о своей будущей профессии.

И вот они долгожданные награды: корона у волгоградки Натальи Ильинской.

- Конкурс - это, в первую очередь, ещё одна возможность проверить себя на прочность. Тяжелая подготовка оправдалась поддержкой, которую я ощущала по ходу всех конкурсных испытаний. Хочу сказать слова благодарности близким и Волгоградскому государственному университету. Нашей группе поддержки завидовала вся Россия, - отметила Наталья.

Наталья Ильинская завоевала сразу три титула.

Напомним, что Наталья Ильинская в апреле 2018 года стала обладательницей титула «Мисс Студенчество Волгограда 2018».