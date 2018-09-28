2018-09-28T23:08:23+03:00
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Поле чудес: врач из поликлиники Волгограда попросила у Якубовича рентгенаппарат

Ведущий в свою очередь во всеуслышание перенаправил просьбу губернатору Андрею Бочарову [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградка приехала на игру не за призами, а с последней надеждой, что ее просьбу услышат. Фото - скрин видео "Первого канала""Волгоградка приехала на игру не за призами, а с последней надеждой, что ее просьбу услышат. Фото - скрин видео "Первого канала""
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На «Поле чудес» к Якубовичу люди едут со всей страны. Кто за призами и подарками, кто за счастливым билетом, кто за славой, а вот волгоградка Валентина Николаевна отправилась туда… за рентгеновским аппаратом. Вы не ослышались.

Нет, конечно, она крутила барабан, общалась с любимым ведущим, и даже привезла ему в подарок волгоградские арбуз и дыню, но вместо рассказа о себе женщина поведала Якубовичу немного другую историю.

- Я медик с 50-летним стажем, и уже 32 года работаю в отделении рентгенологии поликлиники №4 города Волгограда. А знаете какая у нас поликлиника? Перед входом фонтаны и клумбы с розами - и все это сделала наша городская администрация. Вот только в мой кабинет, к сожалению или к счастью, они ни разу не заходили. А вот если б зашли, то кроме красоты за окошком они б увидели еще и ободранные стены, которые долгие годы не знали ремонта. А сам рентгеновский аппарат такой старинный, что сильно жужжит, и даже иногда стреляет искрами. Леонид Аркадьевич, зная ваше доброе сердце, я прошу вас, как ветеран медицины, ну помогите, - вдруг обратилась к ведущему волгоградка.

От неожиданности Якубович аж растерялся на мгновение. А Валентина продолжила:

- Нам в администрации сказали, что все деньги ушли на мундиаль. А нам бы ну хоть маленький новый рентгеновский аппарат.

Спокойно! - вдруг парировал ведущий. - Вашего губернатора как зовут?

- Андрей Иванович Бочаров, - отчеканила пенсионерка.

- Андрей Иванович, ну глупость какая-то получается: у нее рентгеновский аппарат стреляет. Андрей Иванович, ну найдите возможность! Вас все просят, - Якубович обвел рукой студию, и зал взорвался гулом в поддержку его слов. - Ради здоровья вас, и ваших детей!

А затем уже вполне серьезно ведущий посмотрел на камеру и говорит:

- Он кивнул, - и указывает пальцем в экран.

- Кивнул, да?! - не веря происходящему, но с надеждой в голосе вопрошает Валентина Николаевна. - Вот спасибо, Андрей Иванович! Будем надеяться. Тем более, что наш кабинет обслуживает ветеранов города-героя Волгограда. Уж разве заслужили они такого отношения?

После этих слов Якубович уже повторно обращается на камеру к губернатору Волгоградской области:

- Андрей Иванович, милый друг, послушайте, это ведь просят люди в белых халатах. Рентгеновский аппарат, ужель трудно найти?

И уверенно сам же отвечает: «Найдет!».

Волгоградка Валентина Николаевна не угадала слово и не прошла в финал «Поле чудес», но главное, за чем приезжала на Первый канал, она сделала. Поэтому даже запела в эфире: «Я мечтала о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший…»

Якубович с восторгом слушал свою гостью, а в конце не выдержал и вместо похвалы заявил:

- Вы только посмотрите Андрей Иванович, какие чудеса новый рентгеновский аппарат делает: никогда человек не пел, а как только вы кивнули с согласием помочь, она запела.

На этой ноте все же стоит отметить, что в последние годы в Волгограде ситуация в медицине значительно улучшилась. Знал бы Якубович, как было еще пять лет назад. А сегодня и в 25-й больнице сделали капитальный ремонт, и в 7-ой, преображаются стоматологии и роддомы. Ждем теперь ремонт и в 4-й поликлинике, и новый рентген.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этот же день на сайте областной администрации появилась информация о том, что в 2019 году на волгоградскую медицину по линии терфонда обязательного медстрахования направят более 29 миллиардов рублей. Это на 2,3 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.

Принято решение, что эти дополнительные 2,3 миллиарда направят на эндопротезирование, покупку лекарств пациентам с онкологическими диагнозами, а также на зарплаты персоналам медицинских учреждений.

Поле чудес. Выпуск от 28.09.2018.Тема выпуска Охота .

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