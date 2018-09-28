Создатели «Круга света»: с каждым годом все сложнее удивлять

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-28T20:10:46+03:00

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Москва радует туристов не только развитой инфраструктурой, но и яркими событиями. Одно из главных мероприятий в событийном календаре столицы – фестиваль «Круг света», собирающий каждый год на своих площадках сотни тысяч зрителей. Это не только москвичи, но и гости столицы из разных уголков страны и мира. Любой может увидеть это представление, достаточно приехать в Москву в двадцатых числах сентября.

Восьмой по счету фестиваль отгремел в Москве в конце сентябре, и успел поставить парочку рекордов. Открылся фестиваль мультимедийным шоу «Карнавал света» на Гребном канале.

Целый час зрители наблюдали за причудливым танцем света, воды и огня, и разгадывали загадки от конферансье. В сторону сцены устремились десятки тысяч камер мобильных телефонов, огоньки от которых тоже красиво вписались в это представление.

По заказу Департамента спорта и туризма правительства Москвы каждый год над фестивалем работает команда «LBL». О том, как рождается на свет «Круг света», журналистам рассказали создатели шоу.

- Мы как команда очень довольны. Все задумки, которые у нас были, исполнены в хорошем качестве, и нам повезло очень с погодой, - поделилась первыми впечатлениями президент коммуникационной группы «LBL» Татьяна Лифантьева. - Конечно, это очень кропотливая работа. Выдели ли бы вы ту конструкцию, которая у нас здесь находится под водой. Мы монтировали полтора месяца для того, чтобы была та картинка, которая получилась.

Вообще работа над новым шоу начинается практически на следующий день после того, как заканчивается фестиваль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/670956" frameborder="0"></iframe> "Круг света" 2018 на Гребном канале.Екатерина СИМОХИНА

- Когда шел прошлый фестиваль, мы уже в общем-то понимали, что мы хотим сделать на этой площадке с точки зрения технических новшеств, - говорит Татьяна.

По словам организаторов, задумка была такая, чтобы каждый зритель мог домыслить что-то свое.

- Человек, наверно, может все, даже встретить Луну и ее полюбить.

Работа над идеей и сценарием еще не самое сложное. А вот заставить воду, свет, проекцию динамично переключаться и создавать хаотичную хореографию – очень кропотливая режиссерская и техническая работа.

- Мы работаем с профессиональными командами, это люди, которые зачастую уже работали друг с другом, поэтому к единому мнению приходили очень быстро, - рассказывает креативный директор группы «LBL» Владимир Демехин. - Мы хотели выбрать такую тему, которая бы позволила мистичную природу света раскрыть максимально ярко, так у нас появился этот карнавал. Загадочный, который приходит, распахивает шатры. Так появился наш интересный связующий персонаж – конферансье, владелец этого карнавала.

Эта команда делает «Круг света» уже 6 лет. И признается, что с каждым годом удивлять зрителя все труднее и труднее. Но пока получается.

Власти Москвы стараются с каждым годом увеличивать посещаемость фестиваля.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Почему выбрали для проведения шоу Гребной канал?

- Хотя Москва огромный город, все таки каждый год площадки выбирать все труднее и труднее, потому что нужно и обзорность создать хорошую, и вместить большое количество гостей, и конечно мы любим, когда на площадке есть хоть какой-то водоем. Потому что тогда у нас получается в два раза больше света, отражения работают очень красиво.

Но даже для самих режиссеров этого действа было сюрпризом, что же получится в итоге. На картинку шоу очень влияет погода.

- При такой влажности, как сегодня, хорошо прорисовываются световые приборы, каждый лучик видно, но при этом больше задымления от пиротехники. Здесь угадать никогда не получится.

Фестиваль «Круг света» в этом году длился 5 дней на разных площадках Москвы. И стал лучшим по мнению Книги Гиннесса в двух номинациях - самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно. На церемонии закрытия фестиваля эти рекорды подтвердила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси-Гемчи.