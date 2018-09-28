2018-09-28T17:29:43+03:00
Общество

В Красноармейском районе Волгограда на месте закрытой 117-й школы построят новую

Новое здание будет рассчитано на тысячу учеников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Школа будет построена по самым современным стандартам.Школа будет построена по самым современным стандартам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новость, которая обрадует почти всех жителей Красноармейского района Волгограда: у них построят новую современную школу, оборудованную по последнему слову техники. И построят ее на месте закрытой школы №117.

ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ…

Старое здание 117-й, расположенное на улице 2-й Штурманской, 22, закрыли в 2015-м из-за его аварийного состояния. За полвека с момента его постройки, да еще и без единого капремонта, оно совсем обветшало. Долго власти думали, как дальше быть, и решили на этом же месте построить новую школу. И уже ищут организацию, которая разработает проектно-сметную документацию.

Обещают, что это будет школа, не хуже открытой в этом году «Долины знаний». Рассчитано здание будет на 1000 мест, и отвечать самым высоким стандартам. С отдельным блоком начальных классов , с современной столовой, мастерскими, медкабинетом, с помещениями для внеклассной работы, и с несколькими спортзалами, в которых будут и раздевалки, и душевые, и тренерские.

БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ НУЖНА БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Как вы понимаете, для такой новой школы нужна бОльшая территория вокруг. Ведь современное учебное заведение предполагает и наличие площадок для мини-футбола с газонным покрытием, и площадки для занятий легкой атлетикой, и зеленые зоны вокруг, проезды и пешеходные дорожки.

А значит, потребуется увеличить земельный участок, отведенный под новое учебное заведение. И, как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, уже даже готов проект межевания территории квартала в Красноармейском районе Волгограда. И его готовы вынести на общественное обсуждение.

Проект можно посмотреть в управлении капитального строительства Волгограда, расположенного по адресу: улица Порт-Саида, 7а. Экспозиция будет открыта для просмотра с 26 октября по 2 ноября в рабочие дни (с 10.00 до 12.00).

Здесь же в специальном журнале волгоградцы смогут оставить и свои пожелания и замечания.

- После завершения подготовительных процедур и прохождения госэкспертизы проектной документации строители приступят к возведению объекта, - отмечают в мэрии.

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