Почувствуй себя космонавтом: в Волгограде открылась выставка «Твой космос»

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-28T14:53:39+03:00

Как в космосе! Фото: Твой космос

Испытать генератор Ван де Граафа, пройти предполетную подготовку в центрифуге и прогуляться по Марсу можно в ТРЦ «КомсоМОЛЛ»

Интерактивная выставка «Твой космос» открылась 27 сентября в Волгограде. Расположилась она в ТРЦ «КомсоМОЛЛЕ» на первом этаже. Прямо среди магазинов можно пуститься в настоящие космические приключения. Экспонаты здесь соответствующие - 10 тренажеров и симуляторов для настоящих пилотов и космонавтов, зоны виртуальной реальности, инопланетные весы, генератор Ван де Граафа, оптические иллюзии, планетарий и еще масса интересного.

Наверное, в детстве почти каждый мечтал стать летчиком или космонавтом. Здесь можно воплотить эту мечту в жизнь: примерить скафандр, отправиться на прогулку по Марсу, преодолеть гравитацию, научиться управлять настоящим космическим кораблем или военным самолетом, выйти в открытый космос, познакомиться с пришельцами и даже починить МКС.

Сразу у входа - парад планет. Хотите узнать, сколько вы будете весить на Сатурне или на Марсе? Становитесь на весы. Только, дамы, осторожней с Юпитером, иначе потрясения не избежать.

Космические весы нравятся детям.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Посетителей сопровождают экскурсоводы, в каждой зоне и у каждого тренажера - инструктор. Вот мальчишка пытается накрутить гайку в условиях невесомости. Уже минуту заявляет: «Нелегкая работа у космонавтов!». Зато ребятам весело. Места предостаточно, а возможностей даже больше, чем они представляли.

Ремонт на МКС - это непросто.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В зоне виртуальной реальности дети бурно реагируют на космические приключения. Малышка лет семи вскакивает со стенда и кричит: «Мама, скорее, там инопланетяне!».

Зона виртуальной реальности.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рядом пока пустующая центрифуга - обязательный тренажер настоящих космонавтов. Есть вариант поменьше для детей, и полноразмерный - для взрослых. После аттракциона VORTEX мы на нее не решились.

Тренировка космонавтов в центрифуге входит в обязательную подготовку звездного экипажа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На этом мостике сквозь тоннель земля словно уходит у тебя из-под ног, а ты летишь прямо в звездную бездну. Иллюзия ну очень реальная, особенно для людей со слабым вестибулярным аппаратом.

На этом мостике сквозь тоннель земля словно уходит у тебя из-под ног.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коллега в это время пробует авиасимулятор Fly Motion, кабина которого во время виражей и резких маневров вращается одновременно в нескольких плоскостях. Еще чуть-чуть - и будет настоящим пилотом.

Авиасимулятор Fly Motion дает почувствовать себя пилотом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще одна забавная штука - генератор Ван де Граафа. Его используют, чтобы очистить орбиту от космического мусора. А если к нему прикоснуться, то уже через 30 секунд у вас будет суперкосмическая прическа. Так интересно, что аж волосы встают дыбом!

Суперкосмическая прическа от Ван де Граафа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Где: Волгоград, ТРЦ «КомсоМОЛЛ», ул. Землячки, 110Б, 1-й этаж, между магазинами «Снежная Королева» и «Эллина». Сайт: твой-космос.рф.

Когда: с 28 сентября по 18 ноября 2018 года.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Билеты: в будни - 590, детям - 390, в выходные - 690, детям - 490. Детям до 3-х лет включительно - бесплатно. Мастер-классы - от 200 до 350 руб. Есть скидки для групп и многодетных семей.

Время посещения не ограничено, можно выходить с выставки и возвращаться обратно в течение всего дня.